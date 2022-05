Souboj Nové Bystřice s Kardašovou Řečicíc, tedy celků z klidného středu tabulky, vítěze neurčil, ale opeřily jej dvě červené karty. Horní Žďár rozhodl o vítězství nad Českými Velenicemi už během úvodních dvaceti minut, ale zápas postrádal kvalitu.

Přituhuje na opačném pólu tabulky. Poslední Dolní Bukovsko už, zdá se, pomalu ztrácí dech, ale v ohrožení je také třeboňské béčko, které v Buku opět doplatilo na špatnou produktivitu, či Lomnice, pro níž je domácí remíza s Olešnicí také málo.

Sokol Třebětice – Sokol Neplachov 5:1 (2:1)

Marek Černoch, trenér Třebětic: „V dalším utkání jsme na domácí půdě přivítali druhý Neplachov a musím říci, že se hrál hodně dobrý fotbal. Obzvlášť z naší strany to byl zatím nejlepší jarní výkon. Musím kluky pochválit, že si vzali k srdci určité výtky, které jsem k nim měl, a snažili se je ve hře odbourat. A hned to bylo na kvalitě znát. Celých devadesát minut jsme byli aktivním týmem a kvalitní kombinací jsme soupeře přehráli. Vstřelili jsme pět branek a měli jsme ještě pět stoprocentních šancí na skórování, ale samozřejmě jsem s týmem spokojený.“

Branky: 9., 67. a 89. V. Habr, 16. T. Chvátal, 53. Nehyba – 26. Šíma. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Novák – Černý, Z. Havlík. Diváci: 100.

Jiskra Nová Bystřice – FK Kardašova Řečice 2:2 (1:0)

Aleš Benkovský, trenér Nové Bystřice: „Začátek utkáni se nám celkem vydařil, byli jsme aktivní. Na druhé straně hosté ukazovali fotbalovost a měli nebezpečné standardky. Do vedení nás dostala skákavá střela od Davida Frühaufa, chvilku po něm trefil Kuba Janoušek břevno. Celkově jsme první půli zodpovědně odbránili, dodržovali taktiku a byli jsme nebezpeční. Bohužel, vstup do druhé půle jsme prospali, navíc jsme museli nuceně střídat a než jsme se vzadu srovnali, tak nám hoste dali dva slepené góly. Hrál se vyrovnaný fotbal, podržel nás Pavel Drábik. V 82. minutě odcentroval střídající Martin Feytl a Radek Schramhauser si povedenou ránou dal dárek k devětadvacátým narozeninám. Myslím, že remíza je spravedlivá. Nám se však lepí neskutečně smůla na paty a přišli jsme tak o další dva zraněné hráče. Navíc se v závěru nechal zbytečně vyloučit Janoušek.“

Roman Kačur, trenér Kardašovy Řečice: „Vzhledem k tomu, jak náročný víkend měla většina hráčů za sebou, dalo se předpokládat, že vstup do utkání bude těžkopádnější a první poločas toho byl důkazem. Hráli jsme pomalu, nedůrazně, prostě ospale. Když jsme si vypracovali brankovou příležitost, nedokázali jsme v koncovce zachovat potřebný klid. A standardní situace, to byla kapitola sama pro sebe. Navíc jsme inkasovali naprosto lacinou branku, takže do kabin jsme šli s mankem. Pauza nám prospěla. Druhý poločas byl z naší strany výrazně lepší. Za sedm minut od hvizdu jsme díky trefám Kupky a Kováře zvládli výsledek otočit a dostat utkání pod kontrolu. Bohužel jsme nedokázali vstřelit třetí gól a tak pár minut před koncem utěšenou střelou vyrovnal Schramhauser. Následně se nechal zbytečně vyloučit Tajml a hra se přelévala ze strany na stranu. Pak předvedl naprosto zkratový zákrok domácí Janoušek a jen díky duchapřítomné reakci našeho hráče nedošlo k fatálnímu zranění. Oba týmy tak dohrály o deseti. Byl to zápas celků ze středu tabulky, kde prakticky o nic nešlo. Více než výsledek nás mrzí zranění Šergla, červená karta a způsob inkasování branek, který nás provází již delší dobu.“

Branky: 20. Frühauf, 82. R. Schramhauser – 49. Kupka, 52. Kovář. ŽK: 1:2. ČK: 1:1 (90. Janoušek – 84. Tajml). Rozhodčí: Svoboda – Novotný, Kořínek. Diváci: 120.

FK Studená – Sokol Suchdol nad Lužnicí 3:1 (2:0)

Petr Adamec, trenér Studené: „Na přímý souboj o třetí místo jsme konečně byli téměř komplet, což však podle sestavy asi neplatilo o Suchdolu. Náramně se nám povedl začátek, kdy jsme již po dvaceti sekundách vedli 1:0. Brunner centroval ze strany a před brankářem zakončil Lacina. Úvod patřil jednoznačně nám a v 12. minutě se po pěkné akci prosadil šajtlí Dokulil. Další dvě velké šance nevyužil Dvořák, když hosté na poslední chvíli zblokovali míč směřující do brány a Lacina trefil zblízka tyč. Po úvodní půlhodince měl být rozdíl ve skóre rozhodně vyšší než jen 2:0. Ve 30. minutě se zranil Dokulil, museli jsme přeskládat obranu a do konce poločasu jsme podvědomě zbytečně polevili. Po přestávce se hrál již vyrovnaný souboj, ve kterém si oba týmy vytvořily nějaké šance. Nás dvakrát zachránil velmi dobře chytající Duchoň, hosté zase měli štěstí při šancích Soukala a Dvořáka. Náš kanonýr se nakonec také prosadil a přidal uklidňující trefu na 3:0. Ke konci zápasu Suchdol snížil, ale to bylo z jeho strany vše. Vítězství jsme si určitě zasloužili a kdybychom proměnili příležitosti v úvodní půlhodince, mohlo být hotovo dříve.“

Otakar Matouš, trenér Suchdola: „Utekl nám úvod zápasu. Hned z první akce ve dvacáté vteřině dostaneme gól, ve 12. minutě přijde chyba v obraně a protihráč střílí z prostoru penalty sám… Takže první poločas z naší strany nic moc. Ve druhém přišlo výrazné zlepšení, ale neproměňovali jsme šance. Důrazný Dvořák tak přidal třetí gól Studené a nám už se jen povedlo po pěkné akci Černocha s Čápem korigovat, když se trefil Koranda. Výsledek je důsledkem našeho nepovedeného začátku a neproměňování příležitostí.“

Branky: 1. Lacina, 12. Dokulil, 57. Dvořák – 79. Koranda. ŽK: 3:2. Rozhodčí: Kříž – Šťastný, Janák. Diváci: 123.

SK Horní Žďár – Lokomotiva České Velenice 2:0 (2:0)

Tomáš Roštek, trenér Horního Žďáru: „Velenice přijely bez hlavních opor, což bylo vidět na úrovni zápasu, která byla strašná, protože my se nezáživné hře zcela přizpůsobili. Oba góly padly už zkraje duelu. Nejprve Maňour po rohu kopem přes hlavu trefil šibenici a vzápětí přidal po chybě velenické obrany druhý gól Princ, když běžel sám na brankáře. Výhra je sice zasloužená, ale z našeho výkonu jsem hodně zklamaný. Ukazuje se, že bez tréninku ve větším počtu se nikam neposuneme a budeme se plácat u spodku tabulky.“

Milan Zemánek, vedoucí mužstva Českých Velenic: „K utkání jsme odcestovali bez několika hráčů základní sestavy. O výsledku rozhodly dvě minuty, kdy jsme po hrubých chybách darovali domácím dvougólové vedení. Přestože jsme si ve zbytku utkání vypracovali čtyři stoprocentní šance, branku jsme nevstřelili, a tak jsme ze zápasu poprvé na jaře odcházeli bez bodů.“

Branky: 16. Maňour, 17. Princ. ŽK: 4:1. Rozhodčí: Macháček – Devera, Šťastný. Diváci: 30.

AC Buk – Jiskra Třeboň B 1:0 (0:0)

Luboš Jasanský, trenér Buku: „Zavítal k nám tým ze spodku tabulky, což pro nás ale bývá těžší, než hrát s někým z vyšších pater. První poločas nabídl vyrovnaný fotbal, oba celky si vypracovaly pár dobrých příležitostí. My po dlouhé době vstoupili do zápasu tak, jak bychom chtěli. Vyvarovali jsme se zbytečných ztrát a snažili se hrát hodně na míči. Ve druhé půli už se diváci dočkali i gólu. V 52. minutě po povedené akci z vlastní poloviny skóroval Mischnik. Poté už jsme měli více ze hry a měli opět mnoho šancí, ale jak už bývá našim zvykem, nedokázali jsme je využít. Je však třeba pochválit i soupeře, mladý tým se snažil až do konce zvrátit výsledek na svou stranu. My si však tři body dokázali bez větších problému pohlídat.“

Michal Rezek, trenér Třeboně B: „Hrálo se vyrovnané utkání, na obou stranách se zrodilo poměrně dost šancí: My měli v brance šestnáctiletého dorostence, ale předvedl perfektní výkon. Buk byl na menším hřišti přece jen nebezpečnější, těžil třeba i dlouhých autových vhazování. My zase vynikali kombinačně, ale mladíci si počínají v koncovce příliš zbrkle. A na vrub nezkušenosti jde i jediný gól, který padl po velké individuální chybě, což Buk krátce po přestávce samozřejmě potrestal. Bohužel, náš nejzkušenější hráč Franěk se zranil už na konci prvního poločasu a bez takových my nejsme schopni uhrát ani bod. Všichni nám říkají, jak hrajeme dobře, ale sráží nás minely v obraně a mizerná produktivita. Teď máme doma Ledenice, tak je jasné, že půjde o hodně a doufám, že už konečně zabereme i výsledkově.“

Branka: 52. M. Mischnik. ŽK: 1:2. Rozhodčí: Picka – J. Chvála, Bumba. Diváci: 80.

Tatran Lomnice nad Lužnicí – Sokol Olešnice 1:1 (0:1)

Václav Nohava, předseda klubu, Lomnice: „Většinu zápasu s Olešnicí jsme odehráli na soupeřově polovině, ale bez gólového efektu. Buď jsme netrefili branku nebo naopak přímo hostujícího brankáře. Po několika našich slibných akcích šel do vedení soupeř po proměněné penaltě. Chvilku na to jsme měli tu samou příležitost my. Gólman šel sice na opačnou stranu, jenže míč skončil na tyči. Hrálo se sice u branky soupeře, ale bez výraznějšího ohrožení. Ve druhé půli se nám konečně povedlo míč do olešnické branky doslova dotlačit, když byl dostatečně důrazný David Nosek. Bohužel, z dalších šancí jsme již neskórovali a ani soupeř z ojedinělých útoků nic nevytěžil. Troufám si říct, že v tomto zápase jsme prohospodařili dva body.“

Branky: 67. Nosek – 33. (pen.) Lenk. ŽK: 1:2. Rozhodčí: J. Chvála – Bartyzal, Bumba. Diváci: 36.