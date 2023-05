Povedená vystoupení mají za sebou oba zástupci Jindřichohradecka v 22. kole krajské fotbalové I. A třídy sk. B. Vedoucí Třebětice přesvědčivě zvítězily v Kovářově a dačický celek rozebral díky hattrickům svých útočníků budějovické Čtyři Dvory. Přinášíme ohlasy.

Dačický útočník Jan Vacek třemi góly do sítě Čtyřech Dvorů zaokrouhlil svou střeleckou bilanci v letošní sezoně zatím na 20 přesných zásahů. | Foto: Miroslav Jánský

ZD Kovářov – Sokol Třebětice 1:4 (0:2)

Marek Černoch, trenér Třebětic: „Do utkání jsme vstoupili hodně zodpovědně i koncentrovaně a dávali jsme pozor, abychom neztráceli zbytečně míče a naopak je měli pod kontrolou. To se vše dařilo, soupeře jsme zatlačili na jeho polovinu a dobrou kombinační hrou ho přehrávali až do konce utkání. Kromě branek jsme si vytvořili ještě další šance, bohužel při nich už jsme nebyli přesní v koncovce. Nicméně jsme si po velmi dobrém výkonu připsali tři důležité body do tabulky.“

Branky: 74. Rak – 8. M. Kelbler, 18. F. Nehyba, 62. (pen.) R. Nehyba, 81. Tříletý. ŽK: 2:0. Rozhodčí: R. Mráz – Handšuh, M. Mráz. Diváci: 66.

Třebětice: V. Zejda – V. Novák (82. V. Bastl), Trávníček, O. Černoch, P. Švarc – V. Habr (76. Tříletý) – V. Švarc (82. M. Kelbler), R. Nehyba, F. Nehyba, J. Chvátal – M. Kelbler (85. Přívětivý).

FK Dačice – SK Čtyři Dvory 7:1 (3:0)

Dušan Lovětínský, asistent trenéra Dačic: „Soupeř přijel tak trochu předem odevzdaný, zaměřil se na defenzivu a občas se pokusil vyrazit do rychlého protiútoku. Po půlhodině jsme vedli 2:0, vzápětí hosté ještě vystřídali brankáře a mezi tyče šel nějaký mladíček. Do přestávky jsme přidali ještě jeden gól a po změně stran tak bylo pouze otázkou, jak vysoké naše vítězství bude. Přestože jsme hráli do plných, dokázali jsme se střelecky prosadit a řadu dalších příležitostí jsme ještě neproměnili. Činili se oba naši útočníci, kteří si připsali po hattricku. Štolba už má na svém kontě 34 gólů, jeho mladší kolega Vacek 20, což z nich dělá nejúdernější dvojici v soutěži a my jsme rádi, že jim to tam takhle padá.“

Branky: 2., 43. a 79. Vacek, 26., 70. a 82. Štolba, 48. Slabý – 66. Pavlík. ŽK: 2:0. Rozhodčí: Vítek – Crkva, Jarolím. Diváci: 50.

Dačice: Marek – Přikryl, Chyška, Brtník, Vít Leitkep – Slabý (22. Kněžínek), Šimánek (82. Šmíd), M. Distel, T. Zejda (67. O. Krejča) - Vacek, Štolba.