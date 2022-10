Marek Černoch, trenér Třebětic: „Další utkání venku se nám vydařilo jak herně, tak výsledkově. Od úvodních minut jsme soupeře přehrávali a začali si vytvářet brankové příležitosti. Zkraje jsme dvě tutovky opět neproměnili, ale do přestávky jsme tři góly dali, a to bylo pro tento zápas stěžejní. V druhém dějství jsme pořád tlačili, i když jsme asi malinko polevili v koncentraci a inkasovali zbytečnou branku. Nicméně jsme skóre ještě navýšili a naprosto zaslouženě, po dobrém výkonu, zvítězili.“

Branky: 65. Želivský – 16. V. Habr, 23. R. Nehyba, 43. Trávníček, 55. T. Chvátal, 57. V. Bastl, 90. M. Kelbler. Rozhodčí: Prinz – R. Šťastný, Cigáň. ŽK: 3:1. Diváci: 87.

Třebětice: V. Zejda – T. Chvátal, P. Kelbler (79. Švarc), Trávníček, Tříletý – J. Chvátal, V. Habr (67. V. Novák), V. Bastl (72. D. Kelbler) – R. Nehyba, O. Černoch – M. Kelbler

FK Dačice – SK Nemanice 10:0 nedohráno

Josef Novák, trenér Dačic: „Co k tomu říct? Zápas, který nemohl bavit naše hráče, hosty, trenéry ani fanoušky. Prostě nikoho. Po půlminutě vstřelil Štolba vedoucí gól, během krátké doby jen on sám přidal další tři a ve 20. minutě jsme vedli 7:0. Pak už se jen čekalo, kdy se někdo z hostů, kteří nastoupili pouze v osmi, na oko zraní a zápas bude muset být ukončen. To se stalo v 35. minutě. Nevím, co dodat, ve vyšší krajské soutěži by se tohle asi stávat nemělo, ale Nemanice mají patrně svých starostí dost, protože, co jsem slyšel, najednou u nich prý skončilo osm hráčů…“

Branky: 1., 14., 19. a 20. Štolba, 6. Vacek, 10. M. Distel, 15. Vojtěch Leitkep, 23. Šimánek, 32. (pen.) Šmíd. Rozhodčí: Hrušková – Černý, Hájek, Bez karet. Diváci: 58.

Dačice: Novák – Slabý, Chyška, Vít Leitkep – Šmíd, Šimánek, M. Distel, Brtník, Vojtěch Leitkep – Vacek, Štolba.

(Ukončeno v 35. minutě pro nízký počet hráčů hostujícího týmu, kontumace, výsledek zůstává v platnosti.)