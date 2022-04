TJ Dolní Bukovsko – SK Horní Žďár 1:1 (0:1)

Tomáš Roštek, trenér Horního Žďáru: „Věděli jsme, že nás nečeká nic lehkého, i když soupeř uzavírá tabulku. Nabádal jsem kluky, aby hráli aktivně, což se první poločas dělo. Vypracovali jsme si čtyři jasné šance a z toho i jeden gól, který zaznamenal Kubinec. Domácí měli jednu příležitost, ale netrefili branku. Po změně stran se však karta úplně otočila. Přestali jsme hrát, Bukovsko to nakoplo, role se vyměnily. Domácí měli čtyři šance a jednu proměnili, my jen jednu, ale z ní gól nepadl. Za mě je to zasloužená remíza.“

Branky: 64. Zahradník – 29. Kubinec. ŽK: 1:3. Rozhodčí: Klimeš – Ernst, Pileček. Diváci: 80.

Sokol Suchdol nad Lužnicí – Tatran Lomnice nad Lužnicí 3:2 (1:1)

Otakar Matouš, trenér Suchdola: „Začátek byl z naší strany jako v řadě jiných utkání mizerný, navíc jsme si dali polovlastní gól. Do přestávky se nám však povedlo vyrovnat z pokutového kopu, který proměnil Černoch. Druhá půle už byla lepší, přidali jsme krásný druhý gól po standardce, který padl po souhře Záruby, Černocha a zakončujícího Kuchyňky. Pak ještě zvýšil na 3:1 střídající Vaněk. V nastavení jsme doplatili na nekoncentrovanost, což mě mrzí, a Lomnice snížila, tři body jsme získali zaslouženě.“

Václav Nohava, předseda klubu, Lomnice: „První poločas jsme odehráli rozhodně o dost lépe než ten druhý. Byli jsme pohyblivější, důrazní, vytvořili jsme si několik dobrých šancí, z kterých jsme bohužel využili pouze jednu Honzou Burdou. Suchdol vyrovnal před přestávkou z penalty. Druhý poločas se nám nepovedl. Hned v úvodu domácí skvěle využili naší nepozornosti rozehraným trestným kopem a dostali se do vedení. My jsme ztratili pohyb, na kopačkách bylo hodně nepřesností a ani dopředu jsme již nebyli nebezpeční. Ke konci zápasu jsme dostali třetí branku a naše snížení z kopačky Vojty Strouhy přišlo až v úplném závěru.

Branky: 36. Černoch (pen.), 47. Kuchyňka, 83. Vaněk – 14. Bartoš, 90. Strouha. ŽK: 2:3. Rozhodčí: Filípek – Novotný, Saidl. Diváci: 114.

Slavoj Ledenice – FK Studená 1:0 (1:0)

Petr Adamec, trenér Studené: „Celý první poločas jsme se trápili s tvrdým a nerovným hřištěm. Domácí zvolili jednoduchý styl fotbalu s nakopávanými balony do naší obrany. Nejde o žádnou kritiku, ba naopak, na nás toto platí. Poslední zápasy naplno ukazují, že soubojový tým určitě nejsme. Po přestávce se kluci zklidnili a začali jsme hrát po zemi a podle našich not. Celý druhý poločas jsme Ledenice vyloženě přehrávali, nastřelili jsme tyč, domácí dvakrát vykopávali míč z brankové čáry, bohužel nic nám tam nepadlo. Na druhé půli se dá ale stavět, přišlo velké zlepšení. Tentokrát nás o body obrala pouze smůla, kluků je mi líto, určitě si nezasloužili prohrát.

Branka: 31. Bednář. ŽK: 1:4. Rozhodčí: Handšuh – Kříž, Hora. Diváci: 70.

AC Buk – Jiskra Nová Bystřice 2:1 (2:0)

Luboš Jasanský, trenér Buku: „Začátek zápasu byl vyrovnaný. Při prvním gólu jsme se u brány soupeře lépe zorientovali a ujali se vedení. Poté měli hosté několik střeleckých pokusů, z nichž nejnebezpečnější byl přímý kop, který vytáhnul náš gólman na roh. Ke konci poločasu jsme po střele k tyči přidali druhý gól. Po změně stran Bystřice zvýšila aktivitu a po nedorozumění v naší obraně snížila na 1:2. Na druhou stranu jsme neproměnili některé nadějné příležitosti. Největší šance přišla ke konci zápasu, kdy jsme po samostatném úniku nedokázali vstřelit pojišťovací gól. Ale už jsme si to pohlídali a získali tři důležité body. Chtěl bych pochválit Ladislava Moudrého, který si odbil premiéru v A týmu.“

Aleš Benkovský, trenér Nové Bystřice: „Do Buku jsme jeli s vědomím, že nás čeká těžké utkání, což se také potvrdilo. Byl to klasický zápas s Bukem, tedy plný osobních soubojů a důrazu. Bohužel jsme domácí pustili lacino do vedení, když jsme nechali po autovém vhazování odcentrovat hráče, a při zakončení jsme jen přihlíželi. Do přestávky jsme inkasovali ještě jednou, neboť jsme nedokázali po rohovém kopu odkopnout balon. V druhém poločase jsme se s tím snažili něco udělat a tlačit se víc do koncovky, ale na víc než na sníženi Kapiasem jsme neměli. Domácí byli důraznější i přesnější, a proto berou body.“

Branky: 16. Heřmánek, 38. Šťastný – 73. Kapias. ŽK: 2:3. ČK: 1:0 (90. Schmidt). Rozhodčí: Prinz – Svoboda, Kříž. Diváci: 80.

Sokol Olešnice – Sokol Třebětice 2:7 (1:5)

Marek Černoch, trenér Třebětic: „Máme za sebou další utkání, které se nám podařilo za tři body. Výsledek vypadá jednoznačně, domácí však nepodali žádný špatný výkon a hráli s námi otevřeně až do konce. O to je takové vítězství cennější. Nám vyšel celkem dobře úvod zápasu, ve dvacáté minutě jsme vedli už 4:0 a tento náskok byl uklidňující faktorem do dalšího průběhu. Od začátku jsme se snažili o kombinační hru, což se nám celkem dařilo, i když povrch hřiště byl hodně špatný. Ale v rámci možností nám některé akce vycházely tak, jak jsme chtěli, přidali jsme i dobrou koncovku a zrodilo se další důležité vítězství sezony.“

Branky: 27. Horelica, 61. Drtina - 7., 12. a 46. D. Kelbler, 11. a 78. Švarc, 17. M. Kelbler, 28. V. Habr. ŽK: 1:0. Rozhodčí: Frček – Machová, Primus. Diváci: 75.

Jiskra Třeboň B – Lokomotiva České Velenice 0:0

Michal Rezek, trenér Třeboně B: „Měli jsme spoustu šancí, utkání mělo skončit naší jasnou výhrou, ale prostě nejsme schopni dát gól. Hrálo se na jedné půlce, byla to drtivá převaha, ale my zahodili, co se dalo.“

Karel Macho, předseda klubu, Č. Velenice: „K absencím z důvodu zranění nám přibyl ještě další potrestaný hráč, a proto jsme šli do utkání s třeboňskými mladíky s cílem nedostat branku. Tomu byla podřízena i taktika. Domácí byli během celého utkání více v pohybu, ale nic zásadního si nevytvořili. V první půli se nám navíc zranil výborně hrající Jabůrek a problémy se svalem měl i Maroušek v bráně. Dohrávali jsme opravdu s torzem týmu, a také proto máme velkou radost ze zisku dalšího bodu. Navíc v závěru měl velkou šanci Martinec, když z malého vápna po odraženém balonu nastřelil pouze domácího brankáře. Velký dík patří klukům z béčka, kteří doplnili tým za absentující hráče. Teď nás čeká silná Kardaška a bohužel nevím, kdo vůbec nastoupí. Snad se někdo ze zrněných hráčů dá do pořádku…“

Rozhodčí: Macháček – Filípek, Juráň. ŽK: 1:1. Diváci: 52.

Dohrávky 15. kola

Jiskra Třeboň B – Sokol Suchdol nad Lužnicí 1:3 (0:3)

Michal Rezek, trenér Třeboně B: „Plány nám narušilo zranění posily z áčka Radosty už v 9. minutě, takže jsme to celé museli překopat. Srazily nás dvě individuální chyby, které Suchdol potrestal a pak ještě z pěkné akce přidal třetí trefu. My krátce po změně stran snížili zásluhou Průchy, snažili jsme se ještě zkorigovat, ale nedali jsme tutovku do prázdné branky a pak už jsme neměli sílu. Suchdol byl herně lepší po celé utkání, je to kvalitní tým. Po fotbalové stránce jeden z nejlepších v soutěži.“

Otakar Matouš, trenér Suchdola: „Měli jsme trochu obavy, přece jen jsme měli už jeden zápas v nohách, navíc jsme postrádali zraněné i omluvené, takže nás bylo jen třináct. Ale musím říct, že první půli jsme absolvovali velice dobře a víceméně jsme během ní rozhodli. Dali jsme tři góly a mohlo jich být i víc. Druhý poločas už byl z naší strany opatrnější a postupně nám taky trochu docházely síly, ale není se čemu divit. Celkově jsme však zasloužěně získali tři body a kluky musím pochválit.“

Branky: 50. Průcha – 20. a 27. Černoch, 34. J. Záruba. ŽK: 1:3. Rozhodčí: J. Chvála – Macháček, Švec. Diváci: 63.

Sokol Olešnice – Lokomotiva České Velenice 1:2 (0:0)

Karel Macho, předseda klubu, Č. Velenice: „K odloženému utkání do Olešnice jsme jeli vzhledem k rozsáhlé marodce bez několika klíčových hráčů s cílem získat alespoň bod. První část byla poměrně vyrovnaná a v největší šanci se ocitl Mikl, když šel sám na domácího brankáře. Bohužel pro nás situaci nevyřešil k naší radosti. Vše podstatné se odehrálo v poslední půl hodině utkání. Olešnice měla ve druhé části převahu a nad vodou nás držel výborný Maroušek v bráně. Domácí využili převahy v 69. minutě, zbraně jsme ovšem nesložili a paradoxně nás to nakoplo. Za deset minut utekl po levé straně Šupák a přesnou přihrávkou našel Škáchu, který to měl jednoduché a vyrovnal. Pět minut na to zahrával Škácha rohový kop, ve vápně se nejlépe orientoval Vetrák a hlavou nás dostal do vedení. Domácí poté hráli vabank a tím se otevřela cesta pro Šupáka, který šel sám na prázdnou bránu, ale bohužel zvolil střelu z dálky a netrefil prázdnou branku. Vzhledem k absenci několika hráčů si vydřených tří bodů velmi ceníme.“

Branky: 69. Bahenský – 78. Škácha, 82. Vetrák. ŽK: 1:4. ČK: 0:1 (91. Bumba). Rozhodčí: Pánek – Rous, Hora. Diváci: 60.

Slavoj Ledenice – SK Horní Žďár 1:5 (0:3)

Tomáš Roštek, trenér H. Žďáru: „Troufnu si říct, že od začátku bylo jasné, že vyhrajeme, protože takhle odevzdaného soupeře jsem v I. B třídě ještě nezažil. Měli jsme od první až do poslední minuty hru ve své moci a bylo pouze otázkou, kolik vstřelíme gólů. Vyzdvihl bych náš druhý gól, když Stejskal trefil míč ze 40 metrů halfvolejem přesně pod břevno.“

Branky: 75. Fencl – 35. vlastní (Dudáček), 40. Stejskal, 44. P. Völfel, 69. Kubát, 71. Princ. ŽK: 3:1. ČK: 1:0 (82. Volf). Rozhodčí: Novák – Rous, Primus. Diváci: 72.

Jiskra Nová Bystřice – FK Studená 1:3 (1:1)

Aleš Benkovský, trenér N. Bystřice: „Po nedělním těžkém utkáni v Buku jsme hned v pondělí nastoupili proti Studené a věděli jsme, že náš čeká náročná zkouška. Postrádali jsme potrestaného Schmidta, navíc se nám po 20 minutách zranil další stoper Veith. Přesto jsme první poločas odehráli výborně,vypracovali jsme si stoprocentní šance Schramhauserem a Havlem, ale ujal se až trestný kop Frühaufa, jenž to provedl náramně. Bohužel, vedeni nám dlouho nevydrželo a hned za tři minuty dal poprvé o sobě vědět Dvořáka, který byl ve vápně faulovaný a sám proměnil penaltu. Pak jsme Studenou zatlačili, dařila se i kombinace, ale do přestávky se už skóre nezměnilo. Ve druhém poločase se hrál vyrovnaný fotbal víceméně bez šanci. Až přišla 68. minuta a rohový kop Studené, který jsme nedokázali pokrýt, což nás stálo body. Po předchozím duelu už nám odešly síly a dovolili jsme hostům přidat ještě jeden gól, když nás potrestali po brejku. Dvojzápas nás stal hrozne sil a zraněné hráče.“

Petr Adamec, trenér Studené: „Byl to úplně jiný zápas než v sobotu v Ledenicích. Soupeř, který chce hrát fotbal, nám prostě vyhovuje. Kluci po třech prohrách ukázali charakter, o kterém jsem nepochyboval, a zaslouženě vyhráli. Nutno dodat, že smekám před hráči z Bystřice, kteří hráli dva zápasy ve dvou dnech. Je smutné, že se společně domluvíme na náhradním termínu a FAČR jej zamítne. Pro Bystřici to bylo po hodině hry složité a my jsme si body konečně vybojovali a zasloužili.“

Branky: 25. Frühauf – 28. Dvořák (pen.), 68. Lindourek, 80. Maška. ŽK: 2:1. Rozhodčí: Filípek – Novotný, Kollmann. Diváci: 67.