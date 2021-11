Že by vedoucí tým zaváhal zrovna v Lomnici, které se v soutěži rozhodně nedaří podle představ a krčí se na chvostu tabulky, čekal asi málokdo. Ale stalo se a výsledná remíza odpovídá dění na hrací ploše. Kdo naopak potvrdil roli favorita, byla druhá Studená, jež si bez potíží poradila s Horním Žďárem a aspoň trochu stáhla manko na suveréna podzimu. Cenný bod si přivezla Kardašova Řečice z Olešnice a rovněž třeboňské béčko z Dolního Bukovska, kde mu sudí v závěru zřejmě upřel regulérní gól. Naopak Suchdolu v Ledenicích nebylo nic platné, že domácí tým fotbalově převyšoval, neboť nedokázal proměnit ani jedinou šanci. Činili se naopak střelci v Bystřici, kde domácí fotbalisté po osmigólové přestřelce zdolali poslední Velenice. Buk si připsal nejtěsnější výhru nad neoblíbeným Neplachovem.

FK Studená – SK Horní Žďár 4:0 (1:0)

Petr Adamec, trenér Studené: „V poli se hrál celkem vyrovnaný zápas, ale oslabený Žďár nebyl prakticky nebezpečný. Kromě břevna na začátku, po našem nedorozumění v obraně, šance neměl. My jsme nezahráli, co se pohybu týče, úplně vydařený zápas, ale i přesto jsme si vypracovali šancí na tři utkání. Už v prvním poločase jsme zahodili pět vyložených příležitostí a ani po změně stran to nebylo jiné. Výsledek je pro Horní Žďár hodně milosrdný, protože my v proměňování šancí tentokrát vyloženě vyhořeli.“

Tomáš Roštek, trenér Horního Žďáru: „Během týdne jsme dostali od několika hráčů základní sestavy omluvenky, tím pádem jsem musel nazout kopačky i já. Styl Studené nám vůbec neseděl a nedokázali jsme se s ním celých devadesát minut srovnat. Domácí jednoduše posílali míče dopředu na dvojici Dvořák, Šimánek, což jim stačilo, neboť oba hrají v dobré formě a potvrdili to i gólově. Studená zvítězila zaslouženě, nás navíc ještě podržel brankáře Rešl, který chytil dalších pět gólů. Přesto bych chtěl kluky pochválit, že se snažili hrát až do konce a tlačili se aspoň za čestným úspěchem, i když se to nepovedlo.“

Branky: 46. a 76. Dvořák, 18. J. Šimánek, 86. Lindourek. ŽK: 0:3. Rozhodčí: Ryklík – Křížovský, Z. Havlík. Diváci: 70.

Slavoj Ledenice – Sokol Suchdol 3:0 (1:0)

Otakar Matouš, trenér Suchdola: „Je to už třetí zápas pořád to samé… Ledenice byly při vší úctě k nim hratelný soupeř, ale my hned zkraje po individuální chybě inkasovali a pak jsme se z toho vlastně celý zápas vzpamatovávali. Deset minut před koncem jsme navíc inkasovali dva slepené góly a bylo po nadějích. My sice byli v poli herně lepší, ale neproměňujeme ani ty nejvyloženější šance, a proto také výsledek vyzněl jednoznačně pro domácí. Hrajeme s těmi, které máme k dispozici, takže už vyhlížíme konec podzimu. Ale rádi bychom se s první částí sezony rozloučili úspěšně a doma proti Olešnici chceme získat tři body.“

Branky: 8. a 81. Winkler, 79. Fencl. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Hladík. Diváci: 70.

TJ Dolní Bukovsko – Jiskra Třeboň B 1:1 (0:0)

Michal Rezek, trenér Třeboně B: „Přivítaly nás nevlídné podmínky i prostředí, navíc nepřijeli pomezní rozhodčí, takže se dalo trochu tušit, co nás v Bukovsku asi čeká. Naše kluky jsem nabádal hlavně k tomu, aby zachovali klid a nevykoledovali si zbytečnou červenou kartu, což se sice povedlo, ale strkanicím a protestům jsme se stejně nevyhnuli. Bylo to tedy náročné zejména po psychické stránce a sudí byl pod velkým tlakem, neboť domácí také nemají body na rozdávání. První poločas branky nenabídl, i když jsme byli herně lepší a vytvořili jsme si tři příležitosti. Po změně stran jsme v 53. minutě inkasovali z penalty, ale nikdo žádný faul neviděl a nevěděl, co se píská. Naštěstí se nám za pět minut povedlo srovnat zásluhou Beníška, což bylo důležité. I v těžkých podmínkách a za silného větru jsme hráli dobře a Bukovsko převyšovali. Deset minut před koncem jsme běželi ve dvou sami na brankáře, náš útočník jej nastřelil, odražený balon znovu získal a od zadní lajny jej dával pod sebe na spoluhráče, který jej dopravil do sítě. Bohužel, domácí pomezní laik zvedl praporek na znamení ofsajdu, který v žádném případě být nemohl, jenže hlavní rozhodčí to odpískal a upřel nám tak regulérní gól. Před utkáním bychom bod z Bukovska brali, po jeho průběhu však musím říct, že jsme dva ztratili. Nyní se musíme dobře připravit na derby s Lomnicí.“

Branky: 53. Cihla (pen.) – 58. Beníšek. ŽK: 4:5. Rozhodčí: Mráz. Diváci: 50.

Jiskra Nová Bystřice – Loko České Velenice 5:3 (2:2)

Aleš Benkovský, trenér Nové Bystřice: „Věděli jsme, že nás čeká důležité utkání, ale od pátku nám začali vypadávat hráči, takže nakonec jsme byli rádi, že jsme postavili jedenáct fotbalistů. Zápas ovlivňoval silný vítr a hosté z první vážnější akce vstřelili vedoucí gól. Naštěstí po pěkné individuální akci brzy vyrovnal Havel a v 21. minutě nás po centru Feytla dostal do vedení přesnou hlavičkou Bobál. Do přestávky Velenice stihly srovnat, když jsme nedokázali pokrýt centrujícího Samce ani zakončujícího Jabůrka. Fotbal moc krásy nepobral ani po obrátce, kdy přibývalo osobních soubojů a nervozity. Světlou výjimkou byla pěkná kombinace po ose Janoušek, Havel a Frühauf se zakončujícím Bobálem. Hosté bleskově odpověděli po našem dalším nedůrazu v defenzivě. Po hodině hry byl po vzájemné roztržce a druhé žluté vyloučen Bobál, ale paradoxně nám to pomohlo. Janata svoji tutovku ještě neproměnil, ale deset minut před koncem převzal na našem velkém vápně míč Janoušek a po jeho dlouhém sprintu a přesné koncovce jsme šli opět do vedení. Hosté pak otevřeli obranu a Jan Schramhauser je potrestal z brejku pátou trefou. Cením si toho, že i když někteří kluci nastoupili se sebezapřením a půl hodiny jsme hráli v oslabení, dokázali jsme bojovností urvat vítězství, které jsme potřebovali. Kvalita hry ovšem řadou absencí na obou stranách trpěla.“

Karel Macho, předseda klubu, České Velenice: „Utkání jsme zahájili dobře a již ve 4. minutě nás dostal do vedení Samec. To ovšem netrvalo dlouho, protože o pět minut později domácí vyrovnali po naší nedůslednosti v obraně. Další branka Bystřice se zrodila opět z naší zbytečné ztráty u postranní čáry. Chtěli jsme do přestávky srovnat skóre, a to se nám podařilo zásluhou Jabůrka po přesném Samcově centru z pravé strany. Na začátku druhé části se domácí dostali znovu do vedení, na to jsme však o dvě minuty později dokázali zareagovat a Vetrák srovnal na 3:3. V 66. minutě navíc viděl domácí Bobál druhou žlutou, takže v tuto chvíli nám hrálo vše do karet. Vytvořili jsme si dvě tutovky. Nejprve Vetrák, který ovšem poslal míč slabou střelou bystřickému brankáři do náruče, a o chvíli později Martincovu dělovku z malého vápna vyrazil gólman na roh. Bohužel, z naší výhody rohového kopu se domácí dostali do brejku a ujali se vedení. Vše jsme vrhli do útoku, ale místo vyrovnání z toho byla pátá branka soupeře. Utkání jsme absolutně nezvládli po taktické stránce, a proto se z vítězství po zásluze radovali domácí.“

Branky: 21. a 50. Bobál, 9. Havel, 79. Janoušek, 90. J. Schramhauser – 4. Samec, 41. Jabůrek, 52. Vetrák. ŽK: 4:5. ČK: 1:0 (66. Bobál). Rozhodčí: H. Švec – Blažek, Novotný. Diváci: 80.

Tatran Lomnice – Sokol Třebětice 2:2 (0:1)

Václav Nohava, předseda klubu, Lomnice: „Byl to celkem slušný zápas a výsledek je nejspíš spravedlivý. Začátek byl trochu rozháraný a nervózní. Pak měli více ze hry hosté, kteří se také ujali vedení. Zcela jsme otevřeli střed hřiště před naším vápnem, třebětický hráč měl moře času si míč převzít, připravit a přesně zamířit k tyči. Do druhého poločasu jsme lépe vstoupili my a náš tlak vyústil ve vyrovnávací gól Vaška Melichara, který se dostal po výkopu brankáře Ondry Valy a vyhraném souboji do pokutového území a zamířil křížnou střelou přesně k tyči. Náš tlak pokračoval. Po odvráceném trestném kopu hostů si míč nabral Vojta Strouha, dovedl ho osmdesátimetrovým sprintem k hostující brance a nahrávkou přes celé vápno našel Dominika Fiktuse, který uklízel z úhlu do prázdné branky. Bohužel, chvilku na to jsme neuhráli třebětický roh a z následného závaru jsme dostali vyrovnávací gól. Potom bylo k vidění ještě několik šancí na obou stranách, ale ke změně skóre už nedošlo. Nás několikrát zachránil Ondra Vala. Za výkon zaslouží kluci pochvalu, vždyť jsme první, komu se na podzim podařilo získat s Třeběticemi alespoň bod.“

Marek Černoch, trenér Třebětic: „Já osobně bod z Lomnice beru. Myslím, že to byla spravedlivá remíza. My bohužel hráli hodně nekvalitně, nedařila se nám přechodová fáze a vpředu jsme nebyli nebezpeční. Nicméně aktivita a vůle výsledek přetočit v náš prospěch tam byla, bohužel nám to tentokrát fotbalové moc nešlo.“

Branky: 49. Melichar, 64. Fiktus – 18. V. Habr, 66. P. Kelbler. ŽK: 2:3. Rozhodčí: P. Šťastný – Saidl, J. Šťastný. Diváci: 100.

Sokol Olešnice – FK Kardašova Řečice 2:2 (0:1)

Roman Kačur, trenér K. Řečice: „Utkání se hrálo na těžkém terénu a v prvním poločase i za silného větru. Domácí praktikovali obranu od vlastní poloviny a dlouhé nakopávané míče. My se snažili o kombinaci, ale zrazovala nás především nepřesnost finálních přihrávek. Přesto jsme se dokázali před přestávkou prosadit, když po přihrávce Slavíka otevřel skóre Jánošík. Druhý poločas jsme chtěli začít aktivně, což se nám dařilo jen prvních pět minut. Pak jsme si vybrali slabší chvilku. Během tří minut jsme si nechali dát dvě laciné branky a dovolili domácím obrátit skóre. Poté jsme opět převzali iniciativu, dostali Olešnici pod tlak a zaslouženě vyrovnali. To nás zřejmě uspokojilo a znovu jsme polevili. Utkání tedy bylo otevřené až do samotného závěru. Konečný výsledek pro nás znamená ztrátu dvou bodů.“

Branky: 49. Raab, 52. Fiala – 40. V. Jánošík, 61. Slavík. ŽK: 2:1. Rozhodčí: J. Chvála – Saidl, Škuthan. Diváci: 38.

AC Buk – Sokol Neplachov 1:0 (0:0)

Fotbalisté Buku si připsali cenné vítězství nad protivníkem, proti kterému se jim nedaří. Zástupci AC Buk se však k průběhu utkání nevyjádřili. Pravidelný respondent Libor Vondráček na utkání nebyl a mezi dalšími činovníky a hráči se nenašel nikdo, kdo by se s početnou skupinou příznivců klubu a dalších čtenářů podělil o své dojmy z vítězného duelu…

Branka: 58. J. Jaroš. ŽK: 0:1. Rozhodčí: Čarek – Juráň, Devera. Diváci: 150.