/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Třebětic v 17. kole I. A třídy doma porazili Čtyři Dvory a dál vedou tabulku skupiny B, ale tentokrát je trápila koncovka a na výhru se docela nadřeli. Dačický celek v zápase plném zvratů prohrál na hřišti budějovické Lokomotivy a podruhé v řadě inkasoval pět gólů. Jak utkání hodnotí trenéři?

Fotbalisté Třebětic (v zelenožlutém) doma zdolali Čtyři Dvory 2:1. | Foto: Miroslav Jánský

Sokol Třebětice – SK Čtyři Dvory 2:1 (1:1)

Marek Černoch, trenér Třebětic: „Na těžkém terénu jsme s těžkým soupeřem sehráli opravdu těžký zápas. O něco složitější jsme si to navíc udělali sami, protože už po dvou minutách jsme udělali vzadu hrubou chybu, kterou Čtyři Dvory využily a šly do vedení. Od té chvíle to byl zápas prakticky na jednu branku. Soupeř zalezl a bránil, v čemž mu výrazně pomáhal i terén. My jsme tvořili a dobývali hostující svatyni. Šancí jsme měli dost, bohužel, naráželi jsme na dobrý výkon brankáře a vychýlenou mušku. Ještě v první části vyrovnal po skvělé střele Vojta Novák, ale další čtyři stoprocentní šance jsme promarnili. Druhé dějství mělo stejný scénář. Příležitostí bylo dost, tyčka, břevno a další tutovky. Naštěstí z jedné z nich po krásné kombinační akci skóroval Filip Nehyba a dovedl nás k zaslouženému, i když vydřenému vítězství. Kluky musím pochválit za obrat v utkání a poctivý výkon, po kterém jsme si připsali další tři body.“

Branky: 10. V. Novák, 57. F. Nehyba – 2. Janeček. ŽK: 3:2. Rozhodčí: Tomaň – Kříž, Princ. Diváci: 170.

Třebětice: V. Zejda – V. Novák, Trávníček, P. Kelbler, Tříletý – O. Černoch (89. Přívětivý) – V. Švarc, R. Nehyba, F. Nehyba, V. Bastl (71. P. Švarc) – D. Kelbler (63. Havlík).

Lokomotiva České Budějovice – FK Dačice 5:4 (2:3)

Josef Novák, trenér Dačic: „Začali jsme dobře a v 19. minutě Štolba krásně z trestného kopu otevřel skóre. Jenže jsme polevili a soupeř, který do té doby neměl nic, začal vystrkovat růžky. Následně jsme podobně jako v minulém utkání s Meteorem vyrobili vzadu dvě obrovské hrubice a Lokomotiva otočila vývoj. Pak jsme zase úřadovali my, když nejprve Chyška po nacvičeném signálu srovnal a krátce před pauzou Štolba vstřelil třetí gól. Bohužel, hned po změně stran přišel nepochopitelný zkrat našeho levého beka, který namazal soupeři a bylo to 3:3. Domácí byli od té doby lepší a znovu získali náskok. Odpověděli jsme dalším vydařeným trestňákem Štolby, což nám vlilo krev do žil a v té chvíli jsem věřil, že zápas zlomíme ve svůj prospěch. Bohužel, opak byl pravdou. Při našem tlaku jsme opět chybovali a domácí z rychlého brejku zaznamenali vítězný gól. Pak už bylo málo času něco ještě změnit. Jsem z toho hodně zklamaný. Ve dvou posledních zápasech jsme dostali deset gólů a většinu z nich po skutečně hrubých individuálních chybách. Přitom se na soupeře cíleně připravujeme, máme jeho hru z videa nastudovanou a snažíme se to hráčům vštípit, ale pak přijde tohle. Připadám si s tím pak úplně zbytečný. Je to nezodpovědnost jednotlivců, kteří tím srážejí celý tým. Takové minely nejsou vidět ani u žáčků v okrese.“

Branky: 26. a 83. Janů, 22. Růžička, 49. Wenzl, 59. (pen.) Hladík, – 19., 44. a 62. Štolba, 36. Chyška. ŽK: 4:2. Rozhodčí: Pravda – Brych, Marek. Diváci: 50.

Dačice: Marek – Slabý (46. T. Zejda), Kněžínek, Chyška, Vít Leitkep – Přikryl (74. Šimánek), Distel, Brtník, Š. Hric – Vacek, Štolba.