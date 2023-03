/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Třebětic mají za sebou úspěšnou generálku na jarní část sezony. Vedoucí tým I. A třídy zvítězil na umělém trávníku v Třešti nad místním účastníkem stejné soutěže na Vysočině vysoko 7:0 a naznačil své vysoké ambice.

Fotbalisté Třebětic (v zelenožlutém) v závěrečném přípravném utkání před začátkem jarní části sezony v I. A třídě vyhráli vysoko 7:0 na půdě Třeště. | Foto: Miroslav Jánský

Po vcelku vyrovnané první půli, v níž se svěřenci trenéra Marka Černocha prosadili až v jejím závěru a několik šancí soupeře zmařil brankář Zejda, po přestávce třebětičtí fotbalisté naplno spustili brankostroj, který se zastavil na sedmi brankách v síti soupeře.

Ambiciózní nováček ukázal, že je na druhou část sezony dobře připravený. To ostatně může potvrdit hned v sobotu 18. března, kdy se na třeboňské umělce střetne v dohrávce 12. kola I. A třídy sk. B s českobudějovickou Lokomotivou (15 hodin).

„Od začátku to byl zajímavý zápas. První velkou šanci měli domácí, bravurně ji však zneškodnil výborně chytající Vašek Zejda, který to potvrzoval po celý zápas. První poločas byl celkem vyrovnaný, nám se také nepodařilo skórovat ve třech velkých příležitostech, když nám vadila vychýlená muška. Rozjížděli jsme se jako dieselová lokomotiva, velmi rozvážně a pomalu. Přesto jsme posledních deset minut Třešť zatlačili a dali i vedoucí branku. Druhé dějství už bylo jednoznačnou partií ve prospěch našeho týmu. Po pěkných akcích jsme soupeře přehráli a s chutí si zastříleli. Nutno dodat, že jsme ještě spoustu dalších možností spálili. Ale zazlobil i soupeř, takže to byl dobrý zápas od začátku až do konce. Generálka vyšla, svému týmu věřím, ale musíme jít úspěchu sami naproti,“ konstatoval třebětický trenér Marek Černoch.

Slavoj Třešť - FK Sokol Třebětice 0:7 (0:1)

Branky: M. Kelbler 2, J. Chvátal 2, D. Kelbler, V. Habr, F. Nehyba.