Tým od Světa se rychle oklepal z předchozí domácí prohry s Lomem (1:4), v souboji celků z horních pater tabulky si před zraky téměř tří stovek diváků zodpovědným výkonem dokráčel pro tři body a posunul se už na čtvrtou příčku krajského přeboru. Třeboňští fotbalisté se tak na jaře pyšní bilancí pěti vítězství a jediné porážky.

Karel Kladenský, trenér Jiskry Třeboň: „Katovičtí potvrdili, že jsou velmi silný soubojový tým. My tomu čelili dobrou organizací hry a povedlo se nám vsítit úvodní branku, když se po půlhodině hry trefil Doležal. V závěru prvního poločasu a na začátku toho druhého jsme přečkali tlak soupeře, z něhož jsme se postupně vymanili a v 70. minutě udeřili z brejku, když druhý gól přidal Průcha. V závěru přišel opět nápor Katovic, deset minut před koncem se jim povedlo snížit na 1:2 a navíc po našem faulu ve vápně kopaly penaltu. Tu však Hajdušek poslal do břevna. Bylo to těžce vydřené vítězství, jehož si moc ceníme. Výrazně nás podržel brankář Skála.“

SK Otava Katovice – Jiskra Třeboň 1:2 (0:1)

Branky: 80. Horejš - 30. Doležal, 70. Průcha.

Rozhodčí: Kotalík - Novotný, Přibyl. ŽK: 1:4. Diváci: 289.

Jiskra Třeboň: Skála – Tůma, Lonsmín, Schneider – Holzepl, Doležal (77. Franěk), Kubata, Vávra, Matoušek (89. Bartl) – Růžička, Průcha (84. Diviš).