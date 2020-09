Ve středečním vloženém 15. kole krajského přeboru fotbalisté Třeboně před více než čtyřmi stovkami diváků podlehli nejtěsnějším rozdílem Olešníku a po čtyřech odehraných duelech jim v tabulce patří osmá příčka.

Fotbalisté Třeboně podlehli doma Olešníku 0:1. | Foto: Deník / Zdeněk Prager

Jiskra Třeboň – FK Olešník 0:1 (0:1)

Petr Skála, trenér Jiskry Třeboň: „ Olešník potvrdil svoji kvalitu. Jeho dvě prohry zkraje soutěže bych nebral jako nějaký výkonnostní výkyv, podle mých informací jej limitovaly spíše absence některých opor. My sice začali dobře, ale hosté měli nebezpečné útoky a jeden takový korunovali už ve 14. minutě vedoucím gólem. Šance vyrovnat jsme měli především po akci Průchy s Tůmou nebo standardce Zavadila, ale bohužel se to nepovedlo. Po změně stran hosté zkušeně drželi balon a nadále byli nebezpeční směrem dopředu, my se samozřejmě snažili odvrátit porážku, ale soupeř hrál chytře a těsný náskok si pohlídal. Ale bylo to dobré utkání, které se muselo početné divácké kulise líbit. Na takového Davida Lafatu je opravdu radost koukat. Je fajn, že je ochotný nastupovat v této soutěži a našim hráčům jsem říkal, ať si váží toto, že si mohou zahrát proti takové osobnosti. Mrzí mě pouze to, že jsme nezískali aspoň bod."