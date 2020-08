Úodním kole jihočeského přeboru se fotbalisté Slavoje vydali do Třeboně a od rybníku Svět se nakonec vraceli velice spokojení, když si připsali cenné vítězství 3:2. Jiskra se snažila, dvakrát snížila na rodzíle jediné trefy a závěru si vybutila tlak, ale vyrovnat se jí nepovedlo.

Petr Skála, trenér Jiskry Třeboň: „Krumlov má velice kvalitní a zkušený tým, který bude patřit ke špičce soutěže, ale my mu dokázali být vyrovnaným soupeřem a při troše štěstí jsme mohli uhrát remízu. Od 26. minuty jsme prohrávali, pak jsme měli dvě obrovské příležitosti, ale Hromádka ani Průcha skórovat nedokázali. Druhou půli jsme začali špatně a ve 47. minutě jsme po hrubici v defenzivě soupeři předložili druhou trefu jako na stříbrném podnosu. Nicméně jsme dál bojovali, v 56. minutě přišel faul na Hromádku a Holzepl z penalty snížil. Netrvalo dlouho a hosté využili našeho nedůrazu ke vstřelení třetí branky. Vzápětí Průcha korigoval na 2:3, ale vyrovnat se nám bohužel nepovedlo, i když jsme v závěru Krumlov tlačili. Kluky za předvedený výkon musím pochválit, ale příště se musíme vyvarovat některých zbytečných chyb. Pokud však budeme takhle hrát a bojovat, věřím, že výsledky přijdou.“

Václav Domin, trenér Slavoje Český Krumlov: „Věděli jsme, že Třeboň produkuje agresivní styl hry, ale připravovali jsme se na něj a myslím, že naše mužstvo to zvládlo dobře. Všechny aktéry čekal ostrý zápas po půlroční pauze, takže měl náboj, plno osobních soubojů i branek a nabídl drama až do konce. Náš tým musím pochválit, že nepodlehl atmosféře a duel dotáhl ke třem bodům především díky větším zkušenostem. Náš první gól zaznamenal v úvodní půli Tůma, který po individuální akci prostřelil domácího brankáře, o další dva se po obrátce postaral Růžička. Ten nejprve vyhrál vzdušný souboj s třeboňským gólmanem a při vítězné trefě předvedl ukázkovou střelu levačkou na vzdálenější tyč. Při obdržených brankách jsme se nevyvarovali chyb, ale to se ve fotbale prostě stává. Už v pátek hrajeme v Olešníku, kde to bude přece jen asi více o fotbale.“

Jiskra Třeboň – Slavoj Český Krumlov 2:3 (0:1)

Branky: 56. Holzepl, 60. Průcha – 47. a 60. Růžička, 26. D. Tůma.

Rozhodčí: Ondřej – Votava, Klátil. ŽK: 2:5. Diváci: 250.

Třeboň: J. Skála – Schneider, Zavadil, Koktavý, Týnavský – Vranovský (77. P. Tůma), Kubata, Hromádka, Matoušek, Holzepl (85. Bartl) – Průcha.

Č. Krumlov: Trnka – V. Beránek (84. Paráček), Kabele, Švec – Strapek, Svoboda, Vávra (63. Kuna), Novák, Tůma – Tauber, Růžička.