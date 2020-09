Tým z lázeňského města marně dobýval branku soupeře, přestože zejména ve druhé půli měl znatelnou převahu. Hosté hrozili z brejků, ale jinak toho směrem dopředu mnoho nepředvedli, a tak diváci na gól čekali marně. Po šesti odehraných kolech má Jiskra vyrovnanou bilanci dvou výher, remíz i porážek a patří jí sedmá příčka. V neděli 27. září se v dalším programu představí na půdě Strakonic (16.30).

Jiskra Třeboň – TJ Blatná 0:0

Petr Skála, trenér Jiskry Třeboň: „Když nedáme branku, můžeme maximálně remizovat. Pozitivní je, že jsme neinkasovali, ale směrem dopředu jsme se měli doma prosadit, šance na to jsme si vytvořit dokázali. Přestože se soupeř opíral o zkušené hráče Kubiše, Hlaváček či Benedikta, hlavně druhý poločas jsme měli velkou převahu, ale bylo to jako dobývání hradu v Karpatech a proti zhuštěné obraně jsme to měli těžké. Mrzí mě, že jsme aspoň jeden gól nedali, myslím, že bychom si to zasloužili. Na druhou stranu jsme se museli mít na pozoru před rychlými brejky Blatné.“

Rozhodčí: Polák - Ondřej, Němec. ŽK: 0:3. Diváci: 250.

Třeboň: J. Skála – Bartl, Zavadil, Koktavý, Týnavský – Pučejdl (60. Holzepl), Kubata, Hromádka, Matoušek – Průcha, P. Tůma.