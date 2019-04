Jiskra Třeboň – SK Jankov 2:3 (2:2)

Karel Kladenský, trenér Jiskry Třeboň: „Od začátku to bylo z naší strany nemastné neslané. Dostali jsme se sice do dvoubrankového vedení, když se v 25. minutě po samostatném úniku trefil Růžička a o čtyři minuty později proměnil po faulu penaltu Vávra, ale neodpovídalo to obrazu hry. Jankov brzy snížil po přímém kopu zásluhou hlavičky zkušeného Kroneisla a v 38. minutě bylo vyrovnáno. Po fatální ztrátě míče totiž náš obránce fauloval unikajícího protihráče a hosté proměnili pokutový kop. ve druhém poločase nás Jankov přehrával a v 57. minutě zaslouženě přidal třetí gól z opakovaného centru po rohovém kopu. Poté už byl náš výkon rozháraný a vyloženější šanci jsme si nevypracovali. Domácí porážka nás samozřejmě mrzí.“

Celek z lázeňského města zůstal v tabulce na páté příčce a v příštím kole jej čeká přetěžký duel na půdě suverénního Olešníku s kanonýrem Lafatou, který je na programu v sobotu 4. května od 10.30 hodin.

Branky: 23. Růžička, 29. Vávra - 31. Kroneisl, 38. Sedlic, 57. Klíma.

Rozhodčí: Krauskopf - Kroutl Macko. ŽK: 3:3. Diváci: 250.

Jiskra Třeboň

Skála – Tůma (66. Schneider), Koktavý, Cimerhanzl (66. Lonsmín) – Holzepl, Doležal(71. Diviš), Kubata, Vávra, Matoušek – Růžička, Průcha (71. Franěk).