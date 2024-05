Krajský přebor mužů pokračoval 23. kolem. Třeboňští fotbalisté v něm i s několika mladíky v sestavě potvrdili roli favorita a poslednímu Jankovu nasázeli pět gólů. Na první jarní vítězství nadále čekají Třebětice. Nováček elitní jihočeské soutěže k němu v duelu s Týnem nad Vltavou měl tentokrát velmi blízko, ale soupeř mu zkazil radost v poslední minutě nastavení, takže "Motáci" pod novou trenérskou dvojicí Zdeněk Koutný, Petr Kelbler podruhé v řadě remizovali.

Fotbalisté Třebětic stále čekají na první jarní výhru. Nyní o ni přišli v souboji s Týnem až v nastavení. | Foto: archiv Deníku

Jiskra Třeboň – SK Jankov 5:0 (1:0)

Karel Bicenc, trenér Třeboně: „Do Třeboně přijel poslední tým tabulky, ale my nechtěli nic podcenit. V prvním poločase jsme si vytvořili několik šancí, v síti však skončila jen jedna střela. Hráli jsme ovšem dobře a nutili soupeře k chybám. Ve druhém poločase jsme zvýšili tlak v poslední třetině hřiště a vstřelili další čtyři góly. Soupeři jsme toho moc nedovolili a naše obrana byla pevná. V základní sestavě nastoupil talentovaný dorostenec Ondřej Pitelka a zvládl to na výbornou. Mezi střídajícími hráči byli další naši mladíci Petr Valíček a Štěpán Candra, který vstřelil svůj premiérový gól v této soutěži. Chválím celý tým.“

Branky: 8., 39. a 89. Radosta, 72. Candra, 77. Matoušek. ŽK: 0:1 (Tejko). Rozhodčí: Votava – Nedvěd, Mrosko. Diváci: 150.

Třeboň: Flaška - Zavadil (82. Valíček), Širhal (87. Meškan), Tůma, Pánek - Kubata (79. Divoký), Hromádka, Pitelka (66. Candra), Andres (78. Vranovský), Matoušek – Radosta.

FK Sokol Třebětice – Olympie Týn nad Vltavou 1:1 (1:0)

Petr Kelbler, asistent trenéra Třebětic: „Doma jsme přivítali Týn nad Vltavou a chtěli jsme konečně naplno bodovat. Začátek zápasu nám vyšel, byli jsme aktivnější a vytvořili si několik příležitostí. Do vedení jsme se dostali ve 33. minutě zásluhou pěkné střely Vojty Švarce. Do přestávky jsme měli možnosti náskok zvýšit, ale poločas skončil, bohužel, pouze 1:0. Druhý poločas byl z naší strany mnohem horší, chyběl nám pohyb, kvalita v kombinaci a taktovku jsme přenechali hostům. V 70. minutě byl vyloučen hostující Dobal, ale nám to paradoxně spíše ublížilo a dostali jsme se pod tlak. Hosté vrhli všechny síly do útoku, maximálně zjednodušili hru dlouhými nákopy a v poslední minutě pro nás přišlo velmi kruté vyrovnání. V posledních pěti minutách jsme na jaře inkasovali již poněkolikáté, což nás psychicky velmi sráží. Chtěl bych opět poděkovat našim fanouškům za podporu.“

Branky: 33. V. Švarc – 90.+3. Mezera. ŽK: 2:5 (Habr, Trávníček – Dobal 2, Gutwirt, Houska, Mravec). ČK: 0:1: (66. Dobal). Rozhodčí: Barva – Kollmann, Bartůněk. Diváci: 210.

Třebětice: Pokorný – V. Novák (61. Gall), Trávníček, F. Nehyba, Havlík – Habr – V. Švarc (71. Cech), R. Nehyba, Solař, P. Švarc – M. Kelbler (89. O. Černoch).