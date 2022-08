„Domluvili jsme se, že ve stejný den absolvujeme pohárový duel v Dolním Dvořišti,“ informoval Karel Bicenc s tím, že na hřišti nováčka I. A třídy se bude hrát v pátek 12. srpna od 18.30 hodin.

Třeboň zahájila letní přípravu 13. července a má za sebou šest duelů. S Dačicemi, Novou Vsi u ČB, Vodňany, Netolicemi či táborským Meteorem si vesměs připsala vysoké výhry, padla pouze s Roudným.

Přípravné zápasy

Třeboň - Dačice 5:1 (2:0), Průcha 2, Radosta 2, Matoušek.

Třeboň - Nová Ves 7:1 (4:1), Radosta 3, Zavadil, Matoušek, Hromádka, vlastní.

Třeboň - Vodňany 5:0 (0:0), Tůma 2, Hromádka, Rezek, Matoušek.

Třeboň - Netolice 4:0 (1:0), Tůma 2, Průcha, Ježek.

Třeboň - Roudné 0:4 (0:2)

Třeboň - Met. Tábor 5:0 (2:0), Průcha 3, Hromádka, Bartoš

Kouč Bicenc má k dispozici mladý kádr, jehož věkový průměr ještě snížil odchod zkušeného stopera Martina Cimerhanzla do Plané i Tomáše Tůmy do Jankova a zařazení pětice vlastních talentovaných dorostenců, konkrétně Davida Škardy, Karla Bicence, Matyáše Hlubockého, Adama Ježka a Matěje Blažka.

„Všichni mi prošli rukama v mládežnických kategoriích, takže je velice dobře znám. Tlačila nás bota na pozici stopera, což jsme vyřešili z vlastních řad, jinak budeme vycházet z kádru, který máme k dispozici. Máme mladý tým, ale toho se nebojím a určitě budou dostávat příležitost i kluci, co přišli z našeho dorostu,“ zdůraznil trenér.

Což je poměrně zásadní změna, protože do Třeboně doposud v hojné míře přicházeli i tzv. hotoví hráči odjinud. „Uvidíme, jak se to bude vyvíjet, jaké budeme mít výsledky. Pokud bude potřeba tým doplnit, učiníme tak v zimní přestávce,“ podotkl Karel Bicenc.

Přehnané ambice u Světa nemají, ale druhé housle Třeboň v krajském přeboru rozhodně hrát nechce.

„Chceme vyhrávat, ale jsme obezřetní, takže bychom se rádi pohybovali ve středu tabulky, abychom se nenamočili do záchranářských prací. Uvidíme, jak nám to s mladíky půjde a na co to bude stačit,“ prohlásil nový kouč Jiskry.

Kádr Jiskry Třeboň

Brankáři: Jakub Skála, Jakub Kopecký, Josef Flaška

Obránci: Jakub Schneider, Jan Bartoš, Jan Zavadil, David Bartl, Michal Rezek ml., Matyáš Hlubocký, Vojtěch Týnavský

Záložníci: Leoš Hromádka, Jan Matoušek, Jan Kubata ml., Karel Bicenc, Adam Ježek, David Škarda, Jan Rešl

Útočníci: Pavel Tůma, Martin Průcha, Filip Radosta, Matěj Blažek

Trenér: Karel Bicenc. Asistent trenéra: Tomáš Hanes. Manažer: Jan Kubata. Vedoucí mužstva: Zdenek Šmejkal. Fyzioterapeut: Zdeněk Bobrovský. Lékař: Ivo Skála