Celek od Světa po trefě Radosty rychle vedl a těsný náskok hájil až do 89. minuty, kdy jeden z hráčů Jiskry zahrál ve vápně rukou a domácí z penalty srovnali. Poslední letošní utkání Třeboň odehraje v neděli 7. listopadu na svém stadionu, kde přivítá v tabulce druhý Olešník (10.30).

SK Rudolfov – Jiskra Třeboň 1:1 (0:1)

Petr Skála, trenér Třeboně: „Remíza není špatná, ale vzhledem k dění na hrací ploše jsme body ztratili, navíc až v úplném závěru. Začátek nám vyšel výborně, byli jsme aktivní a už v sedmé minutě jsme se po pěkné akci dostali do vedení. Franěk vyhrál hlavičkový souboj, Hromádka našel Radostu a ten mazácky uklidil balon ke vzdálenější tyči. V závěru prvního poločasu převzali iniciativu domácí, kteří na malém a nerovném hřišti těží především ze standardních situací a nakopávaných balonů, na což mají i vhodné typy hráčů. Ve stejném duchu probíhal také druhý poločas, v němž jsme deset minut před koncem přišli po druhé žluté kartě o vyloučeného Hromádku. Rudolfov hrál stále to své, tedy dlouhé balony, po nichž se snažil ohrozit naši branku. Po jenom z nákopů v 89. minutě jsme ve vápně zahráli rukou a Rudolfov pokutový kop proměnil. Jak říkám, bod bereme, ale mohly být i tři. V závěrečném utkání hostíme v neděli dopoledne druhý Olešník a do zápasu s kvalitním protivníkem můžeme jít s čistou hlavou.“

Branky: 89. Novotný (pen.) - 7. Radosta. ŽK: 2:5. ČK: 0:1 (80. Hromádka). Rozhodčí: Panský - Polák, Ondřej. Diváci: 100.

Třeboň: J. Skála - Schneider (65. Týnavský), Zavadil, Cimerhanzl, Bartoš - Matoušek (83. Pancíř), Kubata, Collin, Radosta, Týnavský - Franěk (60. Tůma), Hromádka.