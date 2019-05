Tým z lázeňského města odehrál na hřišti suveréna soutěže vyrovnaný duel. Ve druhém poločase se zásluhou Průchy dokonce dostal do vedení, které však neudržel, neboť v samotném závěru Jiskru během dvou minut "popravil" střídající Štos. Třeboň v tabulce zůstává na páté příčce a v dalším kole se ve středu 8. května představí v Protivíně.

Karel Kladenský, trenér Jiskry Třeboň: „Hned zkraje se do velké příležitosti dostal Franěk, ale neproměnil ji. Následujících dvacet minut si Olešník vytvořil velký tlak a v největší šanci Lafata trefil tyč. Poté jsme hru vyrovnali a do kabin se šlo za bezbrankového stavu. druhý poločas nabídl zcela rovnocennou partii a nám se povedlo dostat do vedení, když se v 67. minutě prosadil Průcha. Už to vypadalo, že na hřišti lídra těsný náskok udržíme, ale střídající domácí Štos dvěma zásahy v rychlém sledu v 86. a 87. minutě zvrátil vývoj na stranu favorita. Porážka je pro nás krutá, ale všechny hráče musím za výkon jednoznačně pochválit.“

FK Olešník – Jiskra Třeboň 2:1 (0:0)

Branky: 86. a 87. Štos - 67. Průcha. Rozhodčí: Kroutl - Albert, Herzog. ŽK: 2:5. Diváci: 150.

Jiskra Třeboň

Skála – Koktavý, Lonsmín, Schneider – Holzepl, Kubata, Vávra, Franěk (71. Doležal), Bartl (52. Matoušek) – Růžička (87. Týnavský), Průcha (78. Diviš).