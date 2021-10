Hostující tým potvrdil, že je remízovým králem soutěže, protože ta, kterou docílil u Světa, byla už sedmou v této sezoně.

Dělba bodů je zřejmě spravedlivá, neboť Dražicím lépe vyšel první poločas, zatímco domácí fotbalisté byli o něco lepší a nebezpečnější po změně stran. Mírné zklamání z toho, že se hráčům Jiskry nepovedlo doma zvítězit, může kompenzovat fakt, že neprohráli potřetí v řadě a navíc dvakrát po sobě neinkasovali.

Petr Skála, trenér Třeboně: „Čekal nás nepříjemný soupeř, který z předchozích deseti utkání prohrál jen jediné. Dražice hrají poctivý fotbal, v prvním poločase byly lepší, měly řadu standardek a připravily si také dvě gólovky. Nám se naopak tolik nedařilo. Po změně stran jsme se zlepšili a také jsme si vypracovali dvě tutovky, ale ani my je nedokázali proměnit. Tu první měl Honza Bartoš po rohovém kopu a do druhé se po rychlé akci Honzy Matouška dostal Pavel Tůma, který si před odkrytou brankou špatně zpracoval balon. Remíza asi odpovídá, pro nás je to škoda, protože jsme chtěli potvrdit dvě předchozí vítězství. Pozitivní naopak je, že jsme podruhé v řadě neinkasovali.“

V dalším kole se Jiskra v neděli 17. října představí v Milevsku (15.30).

Jiskra Třeboň – TJ Dražice 0:0

ŽK: 2:2 (Zavadil, Tůma – Štecher, Stuchlík). Rozhodčí: Brom – Peterka, Albert. Diváci: 120.

Č. Krumlov: J. Skála – Bartl, Zavadil, Cimerhanzl, Bartoš - Radosta, Collin, Kubata, Týnavský (58. Matoušek) – Hromádka, Franěk (58. Tůma).