Lázeňský celek se po vítězství, které se nerodilo lehce, vrátil na pátou příčku tabulky a v dalším utkání se v sobotu 18. května představí na hřišti devátých Čimelic (17 hodin).

Jiskra Třeboň – Malše Roudné 1:0 (0:0)

Karel Kladenský, trenér Jiskry Třeboň: „Bylo nám jasné, že Roudné vzhledem ke svému postavení v tabulce potřebuje vyhrát. Přesto nás hosté překvapili svou defenzivní taktikou, když se soustředili pouze na brejky. My tak museli udržet disciplínu a hrát trpělivě. V prvním poločase jsme si vypracovali tři příležitosti, ale vychytal nás roudenský brankář Hřebejk. Po obrátce se obraz hry nezměnil a teprve když v 59. minutě otevřel skóre z trestného kopu Holzepl, museli hosté více otevřít hru. My však posílili obranu a zápas jsme dotáhli do vítězného konce. Jsme rádi, že se nám po třech zápasech opět podařilo zvítězit.“

Branka: 59. Holzepl.

Rozhodčí: Novotný - Kotalík, Přibyl. ŽK: 2:8. Diváci: 100.

Jiskra Třeboň

J. Skála - Schneider, Koktavý, Tůma - Holzepl (89. Bartl), Doležal (87. Cimerhanzl), Kubata, Vávra, Matoušek (90. Týnavský) - Růžička (73. Lonsmín), Průcha.