/FOTOGALERIE/ Fotbalový krajský přebor mužů pomalu spěje do finiše. Na programu měl už 26. kolo, v němž se týmům z Jindřichohradecka výsledkově nedařilo podle představ. V tabulce čtvrtá Třeboň, kterou trápí poměrně rozsáhlá marodka, totiž na svém stadionu pouze remizovala s Protivínem, a Třebětice podlehly rozjetému Roudnému, jemuž v Moták aréně stačily pouhé tři minuty na to, aby pohřbilo ambice domácího nováčka na bodový zisk.

Třebětičtí fotbalisté v krajském přeboru podlehli favorizovanému Roudnému 0:3. | Foto: Miroslav Jánský

Jiskra Třeboň – FK Protivín 1:1 (0:1)

Karel Bicenc, trenér Třeboně: „V úvodu jsme byli víc na míči, hosté zodpovědně bránili a hráli na brejky, ale jejich útočníky jsme dobře bránili. V 27. minutě si však obrana nepohlídala náběh Zemana, který otevřel skóre. Pět minut před přestávkou našeho Zavadila doslova sestřelil Říha a podle mého názoru měl dostat červenou kartu. Zavadil musel po tomto zákroku střídat a nedohrál zápas. Do druhého poločasu jsme změnili rozestavení na dva útočníky s cílem vyrovnat. To se povedlo hned ve 47. minutě pěknou střelou z dálky Hromádkovi. Poté se hrálo nahoru dolů. Hodně jsme chybovali v rozehrávce a soupeř si zásluhou toho vypracovával hodně šancí, které však brankář Flaška pochytal. Čtvrt hodiny před koncem jsme vrátili rozestavení zpět, abychom hru zklidnili. Měli jsme také několik šancí otočit zápas, ale nedokázali jsme je proměnit, takže pohledný zápas skončil 1:1. Těším se, až se naši hráči vymarodí a budeme zase v plné síle. Opět si zahráli dorostenci Candra s Valíčkem a zvládli to výborně.“

Branky: 47. Hromádka – 27. Zeman. ŽK: 1:2. Rozhodčí: M. Vican – Leiš, Jelínek. Diváci: 180.

Třeboň: Flaška - Tůma, Širhal (72. Vranovský), Pánek, Zavadil (42. Schneider) - Kubata, Hromádka, Candra (74. Valíček), Andres, Vrána – Radosta.

FK Sokol Třebětice – Malše Roudné 0:3 (0:0)

Petr Kelbler, asistent trenéra Třebětic: „V dalším domácím zápase jsme přivítali favorizované Roudné, které má v posledních zápasech výbornou formu. V prvním poločase se hrál oboustranně kvalitní fotbal a nám se dařilo nepouštět hosty včetně kanonýra Kadlece do šancí. Naopak, my měli několik příležitostí včetně dvou vstřelených gólů z ofsajdu, ale bohužel poločas skončil 0:0. Do druhého jsme šli s cílem pokračovat v kvalitním výkonu. Nejspíš rozhodující moment přišel okolo šedesáté minuty, kdy Vojta Švarc neproměnil dorážku z bezprostřední blízkosti. Poté následovala pro nás hororová pětiminutovka, během níž jsme inkasovali tři góly, a bylo po zápase. Závěrečných dvacet minut už se jenom dohrávalo. Výsledek je pro nás vzhledem k průběhu zápasu krutý, ale Roudné ukázalo kvalitu v zakončení, která nám tentokrát chyběla. Celkově bych chtěl kluky pochválit, určitě se nemáme za co stydět.“

Branky: 70. a 71. Míka, 69. Šrámek. ŽK: 2:1. Rozhodčí: Brych – Dunovský, Frček. Diváci: 160.

Třebětice: V. Zejda – Novák (76. Tříletý), Trávníček, O. Černoch, Havlík – Habr – V. Švarc, R. Nehyba, Solař, P. Švarc – F. Nehyba (70. D. Kelbler).