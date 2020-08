Třeboňští fotbalisté odehráli poslední přípravný zápas před novou sezonou v krajském přeboru, když doma porazili 2:1 kaplického účastníka I. A třídy.

V generálce na start nové fotbalové sezony Třeboň (v červeném) doma porazila Kaplici 2:1. | Foto: Libor Granec

Domácí trenér Petr Skála se musel obejít bez několika zraněných hráčů. Absence pak hlásil i hostující kouč Zbyněk Ginzel. Poprvé se skóre mohlo měnit už v sedmé minutě, a to zásluhou spartakovců. Po rohovém kopu se do zakončení dostal Fišer, neprostřelil však bránícího soupeře, následně po odraženém míči se k hlavičce dostal Štěpánek, ale poslal míč zblízka jen do tyče. O chvíli později o sobě dali vědět i domácí, kdy si posílali centrované míče ze strany na stranu, ale do vážnějšího zakončení se nedostali. Příležitost vstřelit gól měli fotbalisté Jiskry až v minutě sedmnácté, poté co hosté chybovali v rozehrávce. Tůma následně předložil míč do šance Průchovi, ten však včas vyběhnutého Schneidera prostřelit nedokázal. Hrálo ve velice svižném tempu, k čemuž přispěli hráči obou týmů.