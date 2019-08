Jiskra Třeboň – FK Protivín 1:2 (0:0)

Karel Kladenský, trenér Třeboně: „První poločas se nám herně vydařil. Hráli jsme dobře a vytvořili jsme si tři čisté šance, v nichž se ocitl dvakrát Průcha a jednou Matoušek, bohužel, ani jednu jsme neproměnili. Po změně stran se nám povedlo převahu zúročit, když nás v 65. minutě poslal do vedení Holzepl, ale Protivín nás v samém závěru potrestal za pasivitu. Hosté nejprve po pěkné akci z levé strany v 86. minutě vyrovnali a hřebíček do rakve nám zatloukli v poslední minutě po rohovém kopu. Je to hořké – hra byla dobrá, body však žádné…“

Branky: 65. Holzepl – 86. Kasík, 90. Vojta.

Rozhodčí: Kotalík – Přibyl, Panský. ŽK: 5:4. Diváci: 250.

Třeboň: Skála – Týnavský (62. Schneider), Koktavý, Tůma (65. Bartl) – Matoušek, Cimerhanzl, Doležal, Kubata, Vranovský (85. Veselý) – Průcha (70. Lonsmín), Holzepl.