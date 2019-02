Jižní Čechy – Fotbalová divize a vyšší krajské soutěže pokračovaly dalším kolem.

Jindřichohradecký divizní nováček dostal lekci od favorizované Čížové, která u Vajgaru nemilosrdně trestala každou chybu. Třeboň v krajském přeboru po zaváhání s Čimelicemi tentokrát příjemně překvapila a hladce zvítězila na půdě Milevska . V I. A třídě se nedařilo Nové Včelnici ani Dačicím.



Divize

Jindřichův Hradec – Čížová 2:6 (1:4)

Marek Černoch, trenér FK J. Hradec: „Zápas se nám nepovedl výsledkově. Herně to totiž nebylo až tak špatné, ale Čížová disponuje zkušeným a kvalitním kádrem a navíc u nás předvedla skutečnou efektivitu, protože ze čtyř střel v první půli zaznamenala čtyři góly. A tím bylo de facto o osudu střetnutí rozhodnuto. My se po přestávce zlepšili, soupeře jsme přehrávali a vstřelili druhý gól. Jenže místo aby nás tato trefa posadila do sedla a my se poprali o lepší výsledek, za minutu přišla hrubá školácká chyba, která nás definitivně zlomila. I když jsme zůstali aktivní, s výsledkem už jsme pohnout nedokázali. Šance jsme si také vytvářeli, ale na rozdíl od protivníka jsme je zužitkovat nedokázali. Naše góly zaznamenali Princ a Votava.“



Krajský přebor

Milevsko – Třeboň 0:3 (0:2)

František Švaňa, manažer Jiskry Třeboň: „Začátek jsme měli hrozný, domácí během dvanácti minut zahrávali asi šest rohových kopů a tím nás dostali pod tlak. Naštěstí jsme to ustáli, postupně se osmělili a v 16. minutě udeřili, když po akci Růžičky otevřel skóre Průcha. Od té doby jsme byli aktivnější a v 34. minutě zvyšoval hlavou Koktavý. Krátce po změně stran pojistil náskok ještě Růžička. Milevsko v 70. minutě zahrávalo pokutový kop, který však náš brankář Kopecký zneškodnil, stejně jako další dvě dobré možnosti soupeře. V závěru už jsme si náskok v poklidu hlídali a nakonec získali tři body, z nichž máme pochopitelně velkou radost. Škoda jen, že trpíme nevyrovnanými výkony. Jednou je to špatné, pak zase výtečně. Je mi záhadou, čím to je. A kvůli našim příznivcům mě taky mrzí, že lepší výkony zatím předvádíme na hřištích soupeřů.“



I. A třída sk. B

Bernartice – Nová Včelnice 4:1 (1:0)

Radek Vajda, trenér TJ Nová Včelnice: „Věděli jsme, že nás čeká těžké utkání, neboť Bernartice jsou tým, který jen brání a těží z brejků a standardek. A to se také potvrdilo. Domácí se po rohovém kopu dostali šťastně do vedení, když brankář vyboxoval balon do zad jednoho z našich obránců a od něho se odrazil do sítě. Po změně stran jsme chtěli s výsledkem něco udělat, jenže po špatném odkopu přišel druhý gól. V 74. nám vykřesal naději Pacholík, který zužitkoval přehrávku od Blažka, od té doby jsme Bernartice drtili, ale vyrovnání nepřišlo a my naopak v závěru ještě dvakrát inkasovali do otevřené obrany.“



Dačice – Milevsko B 2:3 (0:1)

Jan Beneš, trenér Centropenu Dačice: „Téměř ve všech činnostech jsme byli lepší než soupeř. Kromě faulů a vstřelených branek. Se špatnou koncovkou se potýkáme dlouhodobě, ale tentokrát to bylo skutečně extrémní. Milevsko z minima šancí vytěžilo tři góly, my z mnoha příležitostí vypotili jen dva. Vždy, kdy jsme náskok hostů dotáhli a vypadalo to, že prokletí zlomíme, soupeř nás zase zaskočil rychlou dopovědí. Posledních dvacet minut už to z naší strany byla spíše křeč a tentokrát jsme nedosáhli ani na bod. Herně to byl z naší strany dobrý výkon, za který chci kluky pochválit, bohužel finální fáze a v některých pasážích i bojovnost nám stále chybí.“



