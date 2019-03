Dařilo se třeboňskému celku, který po úvodní výhře nad Želčí dokázal uspět i na půdě Hluboké a v tabulce rázem poskočil na sedmou příčku. Premiéra naopak výsledkově nevyšla včelnickým a dačickým fotbalistům, kteří svým soupeřům podlehli shodně 1:4, přestože herně nepropadli.

Krajský přebor

Hluboká nad Vltavou – Třeboň 1:3 (1:3)

Karel Kladenský, trenér Jiskry Třeboň: „Utkání se nám povedlo. Už v 8. minutě nás po pěkné akci poslal do vedení Holzepl a dobrý výkon jsme korunovali v 23. minutě druhým gólem, o který se z dorážky po standardní situaci postaral Koktavý. Hluboká sice vzápětí korigovala z přímého kopu, ale ještě do přestávky se nám po umístěné střele k tyči podařilo díky Vávrovi přidat třetí trefu. Druhý poločas už byl hodně rozkouskovaný. My se dostali do dvou velkých šancí, které jsme však už proměnit nedokázali. I tak jsme zápas už dovedli do vítězného konce.“

Jiskra Třeboň

Skála – Tůma, Koktavý, Schneider – Holzepl, Doležal (90. Kopecký), Kubata, Vávra (84. Bartl), Matoušek (88. Cimerhanzl) – Růžička (73. Diviš), Průcha (76. Lonsmín).

I. A třída sk. B

Nová Včelnice – Sezimovo Ústí 1:4 (1:1)

Radek Vajda, trenér TJ Nová Včelnice: „Během zimy jsme prošli několika změnami v kádru. Brankář Votápek se vrátil do Kamenice a nahradil jej Koudelka z Horního Žďáru. Střelec Pacholík pláchl do Rakouska, odkud se k nám naopak přišel Horák, z béčka Roudného se pak vrátil Berounský. Proti vedoucímu týmu soutěže jsme nemohli začít lépe. Hned ve druhé minutě Průša ve vlastním vápně odvrátil roh, našel Didka, ten po sprintu vybídl Petráše a vedli jsme 1:0. Soupeř pak prokazoval kvality a Koudelka musel předvést několik výborných zákroků. Hosté sice v 38. minutě vyrovnali, ale o přestávce jsme si řekli, že se s nimi dá hrát rovnocenná partie. Bohužel, v 50. minutě musel po druhé žluté kartě pod sprchy Jaroš a Ústí o sedm minut později přesilovku využilo. My se snažili o vyrovnání, i v deseti jsme si vytvořili řadu možností, ale ty jsme promarnili a soupeř posléze do otevřené obrany dvakrát utekl a definitivně rozhodl. I přes porážku však musím kluky pochválit. Ukázali, že je na čem stavět a nechybělo jim ani potřebné nasazení.“

TJ Nová Včelnice

Koudelka – Tuček, Blažek, Jaroš, Vokuš (46. V. Hornát) – Petráš, L. Šlapanský, Didek, Průša – Horák (71. O. Šlapanský), Zápotoka (46. Mareš).

Planá nad Lužnicí – Dačice 4:1 (0:0)

Jan Beneš, trenér Centropenu Dačice: „Především v úvodním poločase bylo znát, že se hraje první jarní utkání o body. Nerovná přírodní tráva dělala problémy obě mužstvům, takže k vidění byl spíše boj, než nějaký pohledný fotbal. Několik menších příležitostí měli domácí, ale neuspěli v nich. Úvod druhé půle patřil nám, Planou jsme drželi pod tlakem, ale skórovat se nám nepovedlo. Domácí se před naši branku ve druhé části poprvé dostali až v 72. minutě a po standardce se ujali vedení. Vzápětí sice Hric krásnou střelou vyrovnal, ale Planá se prosadila po dalších dvou standardních situacích a v závěru zápasu už to byla z naší strany křeč. V remízovém utkání jsme sice byli ve druhém poločase lepší, ale nakonec nemáme nic.“

Centropen Dačice

Cettl – Brtník, Chyška, Nováček, Smejkal (46. M. Distel) – Hric, Točík, Beneš (4. Křivánek), Šimánek – Dědič, Diviš.