Fotbalisté Třeboně se s první části sezony v krajském přeboru rozloučili v 15. kole domácí remízou s favorizovaným Olešníkem, která má svou cenu i proto, že tým z lázeňského města musel těsně před zápasem řešit absence v sestavě.

Brankář Jakub Skála byl v souboji s Olešníkem velkou oporou fotbalistů Třeboně, kteří doma s favoritem remizovali 2:2.. | Foto: Deník/Zdeněk Prager

Jiskra Třeboň – FK Olešník 2:2 (2:2)

Petr Skála, trenér Třeboně: „Olešník potvrdil své kvality, byl to nejlepší soupeř, který u nás na podzim hrál. Hosté sice měli balon častěji na kopačkách, ale my se ujali vedení, když v 11. minutě po rychlém protiútoku prostřelil z úhlu brankáře Radosta. V 28. minutě vybojoval balon Bicenc a Týnavský krásnou střelou přidal druhý gól, ale hosté během pěti minut srovnali. V obou případech náš brankář Jakub Skála těžké střely vyrazil, ale na dorážky byl krátký. Ve druhém poločase nás Olešník přitlačil a vytvořil si několik velmi dobrých příležitostí, kdy šel i sám na brankáře, ty však naštěstí neproměnil. My podnikali hlavně brejky a po jednom takovém běžel sám na branku mladík Bicenc, ale také tuto možnost nevyužil, takže zápas nakonec skončil remízou. Za bod jsme rádi, zvlášť když jsme těsně před utkáním museli řešit tři změny v sestavě a na lavičce jsme měli jen dva dorostence a Tomáše Tůmu, který byl k dispozici po velmi dlouhé době.“