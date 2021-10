Petr Skála, trenér Třeboně: „V situaci, v níž se nacházíme, potřebujeme každý bod, takže vítězství v Protivíně je pro nás velmi cenné. Mužstvo mě potěšilo, předvedlo kolektivní a bojovný výkon. Navíc jsme podruhé v sezoně neinkasovali, což je obzvlášť venku příjemný bonus. Do vedení jsme se dostali v 33. minutě po parádní dalekonosné střele Bartoše, který napálil z první odražený balon kousek za půlkou a nedal domácímu brankáři šanci. Takový moment se jen tak nevidí, byla to neskutečná trefa. V závěru střetnutí nás domácí přitlačili, měli hodně rohů a přímých kopů, ale odolali jsme.“

Fotbalový krajský přebor pokračoval desátým kolem. Celek z lázeňského města v něm cestoval do Protivína, odkud se body nevozí snadno a po zodpovědném a bojovném výkonu si připsal nejtěsnější vítězství.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.