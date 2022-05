Tým z lázeňského města rozhodl střetnutí po změně stran a navázali tak na předchozí vítězství v Dražicích a doma s Protivínem. „Milevsko se u nás prezentovalo jako nepříjemný a úporný protivník. Ve 13. minutě jsme sice vstřelili vedoucí gól, který zaznamenal Matoušek, ale než jsme se vzpamatovali, bylo vzápětí vyrovnáno. Do přestávky jsme zahrozili ještě především dvěma pokusy Kubaty. Druhý poločas nabídl podobný scénář. Hosty jsme do žádné vážné akce nepustili, i když opticky to bylo poměrně vyrovnané a oba celky měly několik zajímavých standardek. V 67. minutě přidal druhou branku Matoušek a krátce před koncem pojistil vítězství Tůma. Potvrdili jsme tak plný bodový zisk z Dražic a jsem rád, že jsme utkání zvládli. I proto, že nemohli nastoupit Průcha s Rezkem,“ zhodnotil zápas třeboňský trenér Petr Skála.