Sokol Sezimovo Ústí – Jiskra Třeboň 1:3 (1:0)

Karel Kladenský, trenér Jiskry Třeboň: „Po neúspěšné premiéře doma s Protivínem, kdy jsme utkání ztratili v samotném závěru, to byl pro nás další psycho zápas, naštěstí s dobrým koncem. Už v šesté minutě jsme domácí tým pustili lacino do vedení, a tak se do naší hry vkradla nervozita. Diktovali jsme sice tempo, ale vyrovnat se nám povedlo až v 72. minutě zásluhou Pancíře z naší sedmé příležitosti… Do té doby mohlo Sezimovo Ústí třikrát rozhodnout, naštěstí se mu další trefu přidat nepovedlo. Nám naopak vyšel závěr střetnutí. V 85. minutě vstřelil vítězný gól Matoušek a pojistku přidal v poslední minutě Schneider.“

Branky: 6. Doubek - 72. Pancíř, 85. Matoušek, 90. Schneider.

Rozhodčí: Kaštánek - Herzog, Mach. ŽK: 1:5. Diváci: 150.

Třeboň: Skála – Týnavský, Koktavý, Tůma – Matoušek, Cimerhanzl (46. Lonsmín), Kubata (55. Franěk), Doležal, Vranovský (72. Schneider) – Holzepl, Přibyl (Pancíř).