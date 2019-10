Jiskra Třeboň – TJ Dražice 1:3 (1:1)

Karel Kladenský, trenér Jiskry Třeboň: „Věřili jsme, že veledůležitý zápas zvládneme. Dostali jsme se i do vedení po pěkné individuální akci Navrátila, jenže jsme si dali vlastní vyrovnávací gól a poločas jsme dohrávali trochu v křeči. Druhou půli jsme rozehráli solidně, vytvořili jsme si zajímavé příležitosti, jenže udeřilo na druhé straně po naší fatální ztrátě a přesném zakončení Kromky. Následně šly Dražice do oslabení po vyloučení jednoho ze svých hráčů, který v přerušené hře strčil do soupeře. Ale místo toho, abychom přesilovku využili, tak jsme naopak ještě inkasovali třetí gól. Další ztráta mrzí, ale rozhodně nic nevzdáváme a na podzim se pokusíme uhrát ještě co nejvíce bodů.“

Branky: 15. Navrátil - 25. vlastní (Lonsmín), 62. Kromka, 82. Stuchlík.

Rozhodčí: Žemlička - Brom, Kroutl. ŽK: 1:2. ČK: 0:1 (79. Štecher). Diváci: 120.

Třeboň: Skála – Švejda, Lonsmín, Koktavý, Tůma – Holzepl, Kubata, Matoušek, Doležal (72. Schneider) – Průcha, Navrátil.

Další výsledky 11. kola:

Lažiště - Čimelice 4:4, Sezimovo Ústí - Český Krumlov 1:7, Blatná - Strakonice 0:1, Osek - Olešník 3:3, Rudolfov - Milevsko 2:2, Protivín - Lom 0:0, Táborsko B - Jankov 1:1.

Krajský přebor po 11. kole

1. Olešník⋌ 11 8 3 0 32:13 27

2. Protivín⋌ 11 8 2 1 30:10 26

3. Český Krumlov⋌ 11 7 2 2 30:8 23

4. Sokol Lom⋌ 11 6 2 3 29:12 20

5. Čimelice⋌ 11 5 3 3 25:18 18

6. Milevsko⋌ 11 4 6 1 18:13 18

7. Jankov⋌ 11 4 5 2 14:9 17

8. Táborsko B⋌ 11 5 1 5 17:22 16

9. Lažiště⋌ 11 4 3 4 25:24 15

10. Osek⋌ 11 4 2 5 25:22 14

11. Dražice⋌ 11 4 1 6 19:26 13

12. Rudolfov⋌ 11 2 4 5 11:17 10

13. Třeboň⋌ 11 3 0 8 17:28 9

14. Strakonice⋌ 11 2 2 7 6:23 8

15. Blatná⋌ 11 2 2 7 9:32 8

16. Sok. S. Ústí⋌ 11 1 0 10 6:36 3