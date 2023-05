Krajská fotbalová I. B třída mužů pokračovala ve skupině D 21. kolem a dohrávkami odložených duelů. Nová Včelnice zvládla oba víkendové zápasy a po delší době se vrátila do čela tabulky, když jí pomohlo, že zaváhali její největší konkurenti. Borek totiž prohrál ve Studené a Neplachov si dojel pro pětigólový příděl do Břilic, kde hraje domácí zápasy třeboňské béčko. Přinášíme ohlasy.

Lomničtí fotbalisté (V zeleném) doma v dohrávce I. B třídy podlehli Nové Bystřici 0:3. | Foto: Andreas Berger

SK Horní Žďár – FK Studená 2:0 (0:0)

Tomáš Roštek, trenér Horního Žďáru: „Na domácí půdě jsme se potkali se sousedem v tabulce a podle toho taky vypadal průběh prvního poločasu, který byl vyrovnaný a každý tým si vytvořil po dvou gólových šancích. Na začátku druhé půle nás poslal Voldán pěknou střelou do vedení, to nás uklidnilo a hosty jsme začali přehrávat. V závěru přidal druhou trefu Kubinec a stvrdil tak naši zaslouženou výhru.“

Petr Adamec, trenér Studené: „Bohužel, zápas nám opět úplně nevyšel. Chyběla nám kombinace i mezihra. První poločas byl vyrovnaný a my si vytvořili dvě slušné šance. Je škoda, že jsme neproměnili, protože bylo velmi pravděpodobné, že tento nepříliš pohledný zápas rozhodne první gól. Ten bohužel dali domácí krátce po přestávce, kdy jim šťastně centrovaný míč zapadl do brány. Kvůli zranění jsme poté museli prostřídat a úplně jsme opustili střed hřiště. Soupeř poté před koncem zaslouženě pojistili svůj náskok a připsali si domácí výhru.“

Branky: 51. Voldán, 83. Kubinec. ŽK: 1:0. Rozhodčí: M. Vican – P. Vican, Hanzal. Diváci: 55.

TJ Nová Včelnice – Sokol Slavonice 2:1 (1:0)

Luboš Cypra, předseda klubu, N. Včelnice: „Ze začátku měly Slavonice dvě šance, které ale nedaly. Potom jsme začali hrát lépe a v 19. minutě po pěkném centru Jaroše na zadní tyč Pivko vstřelil vedoucí gól. Herně to z naší strany nebylo ono, hosté navíc podali dobrý výkon a hned po přestávce po naší chybě vyrovnali. Druhý se jinak odvíjel bez větších šancím a schylovalo se k remíze. V poslední minutě jsme zahrávali přímý kop, na který se do vzduchu vyšrouboval Zdenda Malý a hlavou vstřelil vítězný gól.“

Martin Skoumal, trenér Slavonic: „Bylo to bojovné utkání, v němž jsme trápili favorita po celých devadesát minut a byli mu více než vyrovnaným soupeřem. Dlouho jsme sahali po vítězství, ale jak je u nás v této sezoně zvykem, neproměňujeme své šance a soupeř vytěží z minima maximum. A to se nám stalo i ve Včelnici. Po školáckých chybách a individuální nedisciplinovanosti jsme v 91. minutě inkasovali branku na 1:2. Chtěli jsme vyhrát, ale nakonec jsme skončili bez bodu. Teď nesmíme ztrácet hlavu kvůli nepříznivým výsledkům, musíme na sobě pracovat a zlomit to.“

Branky: 19. Pivko, 90. Malý – 46. M. Balík. ŽK: 1:2. Rozhodčí: Černý – Ťupa, Z. Havlík. Diváci: 70.

AC Buk – Jiskra Nová Bystřice 0:0

Ondřej Jasanský, kapitán Buku: „Z naší strany to nebyl vydařený zápas. Sice jsme už v 9. minutě vstřelil gól, ale ten kvůli ofsajdu neplatil. Krátce na to jsme přišli po smolném zranění o útočníka. Další průběh první půle nenabídl žádné větší šance. Do druhé půle jsme chtěli vstoupit úplně jinak, bohužel se nám to nevedlo a herně jsme zůstali hodně za tím, co bychom si představovali. Diváci tak neviděli líbivý fotbal a je třeba uznat, že výsledná remíza byla spravedlivá. V posledních třech utkáních jsme nedokázali vyhrát a boj o první trojku jsme si hodně zkomplikovali. Musíme se z toho rychle oklepat a nachystat se na další zápasy.“

Aleš Benkovský, trenér N. Bystřice: „Na malém a hrbolatém hřišti v Buku je to vždy urputně boj a ne jinak tomu bylo i tentokrát. Věděli jsme, že nás čeká těžká bitva, navíc jsme počítali absence v sestavě. Pohledný fotbal se určitě nehrál, my pozorně bránili, domácí spoléhali na vysokého Hegera na hrotu, a tak byla k vidění spíše nakopávaná. V každém poločase nás dvěma skvělými zákroky podržel Podolský, naší největší šanci měl chvilku před koncem Kapias, ale hlavou neuspěl. Buk nás v závěru zatlačil, cenný bodík jsme však uhájili.“

ŽK: 1:2. Rozhodčí: Ťupa – Černý, Z. Havlík. Diváci: 120.

Lokomotiva České Velenice – Tatran Lomnice nad Lužnicí 1:3 (1:1)

Karel Macho, předseda klubu, Č. Velenice: „První poločas jsme hráli poměrně slušný fotbal. Vytvořili jsme si několik brankových příležitostí, z toho jsme však dokázali překonat hostujícího brankáře pouze jednou. To podle mého názoru rozhodlo utkání. Ve druhé půli jsme dostali hodně lacinou branku, kdy nákop ze zhruba třiceti náš brankář hodně podcenil. My jsme si ve druhé části nic zásadního nevytvořili, a proto všechny body bere Lomnice.“

Václav Nohava, předseda klubu, Lomnice: „Kvalita zápasu byla špatná a byl to spíše boj plný nepřesností, děravých obran a neproměněných šancí na obou stranách. Nám se povedlo již ve třetí minutě po krásném trestném kopu Lukáše Čápa a zakončení Tomáše Vačkáře jít do vedení. Po půl hodině prošel středem naší obrany domácí hráč jako nůž máslem a vyrovnal. Na obou stranách bylo plno zahozených šancí a nás několikrát zachránil skvělými zákroky Ondra Vala, který držel naše šance na body. Na začátku druhé půle jsme šťastně šli do vedení, kdy nákop Davida Noska na domácí branku překvapivě skončil v síti. Nervozitu ukončila až pěkná akce v 80. minutě. Po křídle utekl Vašek Melichar, který ve vápně předložil míč pod sebe na Jirku Burdu, a ten ho uklidil k tyči.“

Branky: 29. Kopeček – 3. Vačkář, 51. Nosek, 80. Jiří Burda. Bez karet. Rozhodčí: Janovský – Juráň, Rous. Diváci: 70.

Sokol Suchdol nad Lužnicí – FK Kardašova Řečice 0:0

Jan Heřman, trenér Suchdola: „V první půli jsme zklamali sami sebe, měli jsme špatný pohyb, kazili přihrávky, a tak nás soupeř přehrával. Druhý poločas, jako už poněkolikáté, byl z naší strany lepší, i když nám hosté mohli dát po hrubé chybě v obraně gól. Pak jsme prostřídali a začali si vytvářet větší tlak na branku soupeře. Vytvořili jsme si čtyři gólovky, ale ty zůstaly nevyužity a zápas skončil bez branek. Remíza je spravedlivá.“

Miroslav Zeman, trenér K. Řečice: „Nám se zápas vůbec nepovedl, bylo to asi nejhorší vystoupení na jaře. Nebyli jsme ochotni zanechat nějaký fotbalový dojem a úroveň silně pokulhávala. Měli bychom se rychle nad sebou zamyslet, tahle k zápasům nemůžeme přistupovat. S tréninkovou morálkou, která v našem mužstvu panuje, to však asi zatím lepší nebude. Pokud to nezměníme a nedáme tomu víc, ke zlepšení nedojde a bude jenom hůř.“

ŽK: 2:1. Rozhodčí: Filípek – Saidl, Kořínek. Diváci: 107.

Jiskra Třeboň B – Sokol Neplachov 5:1 (3:0)

Michal Rezek, trenér Třeboně B: „Předvedli jsme exkluzivní výkon. Věděli jsme, že nás čeká hodně těžký soupeř z čela tabulky, který má v kádru zkušené hráče. My se však snad poprvé v této sezoně sešli kompletní a všechno nám sedlo. Pak jsem taky klukům říkal, že jsem naštvaný, když vidím, čeho jsou schopni, že to nedokážeme předvádět i v jiných zápasech. Od začátku jsme šli vítězství naproti, měli jsme dobré náběhy i individuální akce, chodili jsme sami a proměňovali. Tedy hlavně Míra Pfeifer, který vstřelil čtyři góly a jeden mu navíc nebyl uznaný kvůli ofsajdu. Prostě na co sáhl, to skončilo v síti. Po půli jsme vedli 3:0, pak sice Neplachov po naší chybě snížil a nadechoval se, že se pokusí s výsledkem ještě něco udělat, ale čtvrtý gól ho definitivně dorazil. Jsme hodně spokojení, pomohlo nám to i v tabulce, navíc jsou to body, s nimiž se předem asi nedalo úplně počítat.“

Branky: 9., 23., 31. a 70. Pfeifer, 74. Pancíř – 52. Hindy. Rozhodčí: Kollárik – Rous, Racz. Diváci: 80.

Dohrávka 17. kola

SK Horní Žďár – TJ Nová Včelnice 0:4 (0:1)

Tomáš Roštek, trenér Horního Žďáru: „Zápas se hrál po celou dobu ve velkém tempu a k vidění byla spousta dobrých kombinací. Prvních třicet minut patřilo nám, ale bez gólového efektu. Jak už to tak ale bývá, hosté první naše zaváhání potrestali. Po změně stran se hra přelévala z jedné strany na druhou, přičemž Včelnice ukázala své zkušenosti z vyšších soutěží a trestala každou naši chybu. Výsledek je pro nás dost krutý, ale hraje se na góly.“

Luboš Cypra, předseda klubu, N. Včelnice: „Hned v první minut pěknou střelou zdálky těsně minul branku Jaroš, domácí z protiútoku předvedli to samé. Pak nás dvacet minut přehrávali, více běhali a lépe kombinovali. Postupně jsme se však dostávali do zápasu a po pěkné akci Jaroše s Blažkem otevřel skóre Petráš. Hned po obrátce se vyznamenal brankář Vokuš, když vytáhl bombu z přímého kopu na tyč a do tyče mířila i následná dorážka. Poté se na hřiště dostal Didek, jenž se vrací po zranění, a hned vyslal Petráše, který zvýšil na 2:0.. Domácí asi pochopili, že neuspějí a my přidali další dva góly. Nejprve si soupeř po střele Blažka srazil balon do vlastní sítě a poslední přidal v závěru pěkným lobem Didek.“

Branky: 33. a 65. Petráš, 75. O. Blažek, 86. Didek. ŽK: 1:0. Rozhodčí: J. Chvála – Filípek, D. Macháček. Diváci: 89.

Dohrávky 18. kola

Tatran Lomnice nad Lužnicí – Jiskra Nová Bystřice 0:3 (0:2)

Aleš Benkovský, trenér N. Bystřice: „Na sváteční pondělí jsme cestovali do Lomnice s obavou, jak se na nás podepíše sobotní těžká bitva v Buku. Od začátku jsme však byli aktivní, určovali tempo hry a vytvářeli si šance. Dařily se nám standardky, z nichž jsme byli nebezpeční a po jedné takové se prosadil Ondra Nováček. Chvilku po něm se na hranici vápna uvolnil Králíček a hrozně chytrou střelou nám dodal klid. Domácí hrozili hlavně přes Vencu Melichara, ale do větší šance jsme ho nepustili. Ve druhé půli jsme už víceméně hru kontrolovali a třetí branku přidal náš nejlepší hráč Roman Schmidt. Lomnice měla pár závarů, ale bez kloudné koncovky. Vážím si zvládnuté defenzivní hry po celý víkend, kdy jsme ani jednou neinkasovali. Stínem utkání byla těžká zranění dvou domácích borců, kterým jménem našeho klubu přejeme brzké uzdravení.“

Branky: 18. Nováček, 33. Králíček, 47. Schmidt. ŽK: 0:4. Rozhodčí: Zabilka – Ovčáček, Kořínek. Diváci: 110.

FK Studená – FK Borek 3:0 (1:0)

Petr Adamec, trenér Studené: „Do zápasu jsme šli s respektem k síle soupeře, který vedl naši skupinu, ale s jednoznačným cílem odčinit poslední domácí zápas s Třeboní a vrátit výkonem našim fanouškům jejich neustálou podporu. Museli jsme se obejít bez Dvořáka, a tak jsme trochu přeskupili řady, A vyšlo to. Hosty jsme celý zápas přehrávali v nasazení i bojovnosti. Hned v páté minutě Přikryl uvolnil Lacinu a ten prostřelil brankáře. Borek měl v prvním poločase jen jednu velkou příležitost, kdy jsme nechali trestuhodně po standardní situaci hlavičkovat hostujícího hráče z malého vápna. My vstřelili ještě jednu branku z hraničního ofsajdu. Druhá půle kopírovala první, hosté drželi míč, ale bez jakékoli myšlenky a šance. Nám zajistil klid Maška, který ustál tři souboje s obránci i brankářem a v pádu zvýšil na 2:0. Před koncem ještě po faulu na Doležala proměnil pokutový kop Makovička a mohli jsme slavit zaslouženou výhru nad lídrem. Velmi dobrý kompaktní výkon celého týmu.“

Branky: 5. Lacina, 68. Maška, 88. (pen.) Makovička. ŽK: 1:2. Rozhodčí: R. Valeš – Tauber, Tomeček. Diváci: 150.