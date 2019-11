Jiskra Třeboň – TJ Osek 1:0 (1:0)

Karel Kladenský, trenér Jiskry Třeboň (12.): „Sehráli jsme velmi dobrý první poločas, ve kterém jsme si vytvořili značnou převahu a podařilo se nám jít do vedení z pokutového kopu za faul jednoho z oseckých hráčů, který v 23. minutě proměnil Holzepl. Škoda, že se nám nepovedlo přidat z herně povedené první části utkání ještě aspoň jeden gól, protože po změně stran už to nebylo ono. Osek zjednodušil hru a několikrát zahrozil, ale jednobrankové vítězství se nám podařilo uhájit, za což jsme samozřejmě moc rádi. Výhra je pro nás vítanou vzpruhou do posledních dvou podzimních zápasů.“

Branka: 23. Holzepl (pen.).

Rozhodčí: Klátil – Krčín, Koranda. ŽK: 2:1. Diváci: 150.

Třeboň: Skála – Schneider, Koktavý, Cimerhanzl – Matoušek, Lonsmín, Doležal,Franěk (66. Navrátil), Bartl – Holzepl, Průcha (82. Kubata).

Další výsledky 13. kola

Táborsko B – Lom 0:4 (0:2)

Branky: 23. a 52. Neužil, 3. Trantýr, 85. Bosnyak, ŽK 1:0 (Laszák), 96 diváků, rozhodčí Krčín – Kroutl, Yzugrafov.

Rudolfov – Olešník 0:5 (0:2)

Branky: 51. a 63. Toth, 34. Dudek, 39. Lafata, 66. Grobár, ŽK 0:1 (Nýdl), 160 diváků, rozhodčí Lovětínský – Havlík, Vican.

Sezimovo Ústí – Dražice 0:4 (0:1)

Branky: 57. a 80. Horka, 22. P. Novotný, 69. Kromka, ŽK 2:2 (Škarda, Hoffmann – Kromka, Horka), 100 diváků, rozhodčí Toucha – Kaštánek, Žemlička.

Blatná – Jankov 0:2 (0:1)

Branky: 43. Smékal, 49. Popelka, ŽK 7:5 (Chlanda, Sýkora, Jícha, Kůst, Nový, Motyka, Prokopec – Hučík, Bürger, Kollár, Lošek, Klíma), 250 diváků, rozhodčí Přibyl – Kotalík Polák.

Protivín – Milevsko 1:1 (0:1)

Branky: 81. Nedvěd – 31. Sedlák, ŽK 3:2 (Dan, J. Vorel, Hrynevich – Dvořák, Komárek), 150 diváků, rozhodčí Ondřej – Lepič, Panský.

Lažiště – Český Krumlov 0:0

ŽK 2:3 (Bízek, Vokatý – Kuna, Savytskyj, Vávra), rozhodčí Albert – Brom, Žurek, 100 diváků.

Strakonice – Čimelice 3:0 (1:0)

Branky: 45. Bálek, 72. Němeček, 80. Boukalík, ŽK 3:5 (Zelenka, Máška, Boukalík – Listopad, Převrátil, Sikmund, Hovorka, Rambous), rozhodčí Krauskopf – Peterka, Macko, 142 diváků.

Krajský přebor po 13. kole:

1. Olešník⋌ 13 10 3 0 42:14 33

2. Protivín⋌ 13 9 3 1 34:11 30

3. Český Krumlov⋌ 13 8 3 2 32:8 27

4. Sokol Lom⋌ 13 8 2 3 35:12 26

5. Jankov⋌ 13 6 5 2 20:12 23

6. Milevsko⋌ 13 5 7 1 21:14 22

7. Čimelice⋌ 13 6 3 4 27:21 21

8. Lažiště⋌ 13 4 4 5 28:28 16

9. Dražice⋌ 13 5 1 7 23:29 16

10. Táborsko B⋌ 13 5 1 7 17:28 16

11. Osek⋌ 13 4 3 6 27:25 15

12. Třeboň⋌ 13 4 0 9 18:30 12

13. Rudolfov⋌ 13 2 5 6 13:24 11

14. Strakonice⋌ 13 3 2 8 10:28 11

15. Blatná⋌ 13 2 2 9 9:36 8

16. Sok. S. Ústí⋌ 13 1 0 12 6:42 3