Jindřichohradečtí fotbalisté v 27. kole krajského přeboru pouze remizovali 2:2 na půdě semického nováčka a čtyři kola před koncem soutěže se musí mít ještě na pozoru, neboť jejich náskok na čele tabulky se na druhý Olešník snížil na pět bodů. Výtečně si naopak vedla Třeboň, která především zásluhou pěti gólů svého elitního střelce Martina Průchy deklasovala Milevsko 7:1.

Třeboňský útočník Martin Průcha byl hvězdou utkání s Milevskem, když se na výhře 7:1 podílel pěti góly. Celkem jich má na svém kontě 14, a to v řadě zápasů kvůli zdravotním potížím absentoval. | Foto: Deník/Zdeněk Prager

Mužstvo od Vajgaru nicméně začalo dobře a po dvaceti minutách jej poslal do vedení kapitán Filip Votava, který potrestal chybu semické obrany. Hned po změně stran bylo ještě lépe, když se chytrou střelou po pěkné a rychlé akci prosadil z hranice šestnáctky uzdravený kanonýr Martin Toman.

Dvoubrankový náskok však lídra krajského přeboru ukolébal, což příkladně bojující soupeř vycítil a nakonec se mu povedlo po dvou gólových hlavičkách Pavla Keclíka utkání s favoritem dovést k remíze.

„Z našeho výkonu jsme hodně zklamaný. Byť jsme nehráli žádný top zápas, vedli jsme 2:0 a takový výsledek si musíme umět pohlídat. Jenže, nestalo se tak a domácí jen díky bojovnosti dokázali vyrovnat, cožna nás, bohužel stačilo. V 22. minutě jsme se po chybě semické obrany dostali do vedení, když Votava zachytil nepřesnou přihrávku a prostřelil brankáře. Druhý gól jsme přidali krátce po přestávce po rychlé akci zleva, kterou schovanou střelou zpoza vápna přesně zakončil Toman. Jenže pak se začneme chovat tak, že se nám nemůže nic stát, ale ono to samozřejmě není pravda. Soupeř využil naší nedůslednosti a dvakrát se stejný hráč prosadil hlavou. Musíme se zase nad sebou trochu zamyslet a začít podávat zodpovědné výkony, protože poslední tři zápasy takové nebyly,“ konstatoval trenér jindřichohradeckých fotbalistů Roman Lukáč.

To hráči Třeboně si užívali chvíle slávy. A především jejich útočník Martin Průcha, který proti Milevsku otevřel skóre už v 5. minutě. Ale kdyby hosté brzy na to proměnili dvě gólové šance, mohlo být u Světa všechno trochu jinak. Ale nestalo se, děravá defenziva hostujícího celku nestíhala a už v poločase bylo o osudu utkání rozhodnuto, když hattrick zkompletoval právě Průcha a jednou se trefil Tůma.

Druhé dějství lépe odstartovalo Milevsko, které brzy snížilo a pak mohlo ještě korigovat, ale další jeho pokusy už v síti neskončily a když po hodině hry zvyšoval opět střelec dne Průcha na 5:1, hosté rezignovali definitivně a Jiskrra je ještě dorazila dalšími dvěma zásahy.

„Utkání jsme začali dobře a už v 5. minutě jsme šli do vedení, když se po pěkní akci prosadil Průcha. Za tohoto stavu měl soupeř v 10. minutě dvě velké šance, ty však nevyužil. Ve 14. minutě se po rohovém kopu prosadil Tůma a zvýšil na 2:0, další dva přidal ještě do přestávky Průcha. Ve druhém poločase jsme chtěli pokračovat v aktivitě, bohužel jsme dostali gól hned po pěti minutách. Postupně jsme prostřídali, Průcha vstřelil ještě dva góly a poslední přidal Hromádka. Chválím celý tým, který podal výborný a kompaktní výkon, vyčníval Průcha, jenž měl výborný servis od záložníků. Byl to pohledný zápas, oba týmy chtěly hrát fotbal. Pro nás je to teprve druhé utkání v sezoně, kdy jsme nedostali žádnou žlutou nebo červenou kartu,“ zhodnotil duel kouč Třeboně Karel Bicenc.

V dalším kole se tým z lázeňského města představí v sobotu 27. května v Rudolfově (17), hradecký lídr pak o den později doma přivítá Trhové Sviny (16).

FC AL-KO Semice – FK Jindřichův Hradec 2:2 (0:1)

Branky: 58. a 74. P. Keclík – 22. Votava, 48. Toman. Bez karet. Rozhodčí: Albert – Mach, Brych. Diváci: 100.

J. Hradec: T. Cettl – Madar (73. Blažek), Koktavý, M. Vöfel, Hauser - F. Waník, R. Mischnik, Votava, Škarda (83. Jaroš), Janák – Toman.

Jiskra Třeboň – FC ZVVZ Milevsko 7:1 (4:0)

Branky: 5., 32., 40., 60. a 76. Průcha, 14. Tůma, 85. Hromádka – 49. Petřík. Bez karet. Rozhodčí: Krčín – Dimitrov, Vítek. Diváci: 150.

Třeboň: Flaška - Rezek, Zavadil, Tůma, Schneider (66. Týnavský) - Kubata, Hromádka, Candra (60. Decker), Vrána (86. Pitelka), Matoušek - Průcha (77. Kršík).