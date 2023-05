„Přitom by byl nejhezčí ze všech, co jsem v utkání dal. Ale asi mě to ještě víc namotivovalo,“ směje se student pražské České zemědělské univerzity, který si dal pěkný dárek ke svým dvaadvacátým narozeninám. Ty oslavil 8. května, tedy den po vydařeném utkání.

Na svém kontě má v této sezoně devět branek, ale sám přiznává, že jich mělo být daleko víc. „Do šancí se dostávám, spoluhráči mě zásobují přihrávkami a kdybych občas nějakou proměnil, byl bych s počtem gólů asi někde úplně jinde,“ tvrdí.

Jeho tým, který je plný mladíků, podává poměrně nevyrovnané výkony, a proto zatím nemá z pohledu záchrany ještě nic jistého. Spoustu dobře rozehraných zápasů nedotáhl do vítězného konce.

„To je trochu náš hendikep. Herně jsme na tom docela dobře, málokdo nás fotbalově předčí, ale chybějí nám zkušenosti. Na druhou stranu, když to sedne, jako v tomto případě, jsme schopni hrát s každým. Teď jsme se navíc sešli prakticky kompletní a bylo to znát,“ připomněl.

Trenér třeboňské rezervy Michal Rezek to nemá jednoduché, protože v kádru má hodně studentů, kteří nemohou trénovat tak, jak by si sami představovali. „V tomhle jsme hodně specifické mužstvo. Není to tím, že bychom nechtěli trénovat. Fotbal nás hodně baví, ale půlka nás studuje v Praze a stíháme jen páteční trénink. To je pak samozřejmě na hřišti taky znát,“ přiznává, ale jedním dechem dodává, že i tak by Jiskra měla být v tabulce výš.

„Rozhodně nejsme v komfortní situaci a nyní nutně potřebujeme získat co nejvíc bodů, abychom neměli v závěru starosti. Fotbalově na to máme,“ tvrdí útočník, jehož čeká za čtyřgólový počin příspěvek do hráčské kasy.

A co na adresu svého svěřence říká kouč třeboňského béčka? „Mirek je jedním z nejrychlejších hráčů v soutěži, dostává se do šancí, ale v koncovce bývá často zbrklý. Tři duely o něm prakticky nevíte, ale pak dokáže sám udělat zápas. Fotbal má rád, je poctivý a jsem moc rád, že se mu zápas s Neplachovem takhle vydařil. Zaslouží si to,“ podotkl Michal Rezek.

U Pfeiferů je fotbal sportem číslo jedna. O dva roky mladší sestra Mária jej válí dokonce v I. lize v dresu pražské Dukly a otec Miroslav nastupuje v okresním přeboru za Starou Hlínu.