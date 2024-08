SK Mirovice – Jiskra Třeboň 3:3 (1:2)

Karel Bicenc, trenér Třeboně: „Od dvacáté minuty jsme prohrávali, ale do přestávky jsme dokázali skóre otočit. V 32. minutě se po pěkné akci postaral o vyrovnávací trefu Průcha a v 41. minutě si Pytelkovu střelu srazil do sítě domácí brankář. Déšť a poločasová přestávka nám neprospěly a po změně stran jsme dvakrát inkasovali. Hned zkraje druhé půle se šikovně mezi stopery uvolnil Radosta, ale tváří v tvář proti gólmanovi neuspěl. Hned z protiútoku Mirovice vyrovnaly a v 58. minutě po brejku strhly vedení zase na svou stranu. My hráli aktivně do pevného a zavřeného bloku soupeře a v 78. minutě jsme se dočkali vyrovnání, když Zítek naservíroval míč před branku Hromádkovi a ten se nemýlil. Na střely bylo utkání vyrovnané, na šance také. Zkomplikovali jsme si to neproměněnými šancemi a z venku tak bereme jenom bod. Tímto jsme ukončili tři anglické týdny za sebou. Jsme dobře fyzicky připraveni a věřím, že se budeme nadále zlepšovat.“

Branky: 20. Král, 55. Vondrák, 58. Císař – 32. Průcha, 41. vlastní (Čejdík), 78. Hromádka. ŽK: 5:2. Rozhodčí: M. Vican – Boček, Smola. Diváci: 120.

Třeboň: Kopecký - Zavadil (64. Čada), Širhal, Tůma, Vrána (81. Andres) - Kubata, Hromádka, Matoušek (74. Zítek), Pytelka (46. Radosta), Holzepl – Průcha.

FK Třebětice – TJ Osek 3:7 (3:4)

Roman Lukáč, trenér Třebětic: „Sice jsme se po dvaceti minutách dostali do vedení, ale pak přišla nepochopitelná pětiminutovka, během níž jsme po hrubých individuálních chybách dostali tři góly, což byl zásadní moment celého utkání. Ve zbytku poločasu jsme se ještě dvakrát dotáhli na rozdíl jediné trefy, ale víc se nepovedlo. Po změně stran jsme museli hrát vabank, takže jsme vzadu nestíhali, což byla voda na mlýn soupeři, který nás za to trestal. Problémem jsou hrubé chyby, musíme se z toho co nejrychleji dostat a poučit. Nyní nás čeká velmi těžký zápas v Roudném, ale soutěž je hodně náročná a nelze si vybírat. Je třeba srovnat si hlavy a pojmenovat pravé důvody toho, proč z vedení 1:0 během několika minut prohráváme 1:3.“

Branky: 21. a 45. F. Nehyba, 40. (pen.) M. Kelbler – 67. a 72. Hosnedl, 23. Brabec, 25. Šourek, 28. Brož, 42. Váchal, 79. Zhyhora. ŽK: 3:3. Rozhodčí: Novotný – Bartůněk, Kříž. Diváci: 250.

Třebětice: Pokorný - Havlík, Trávníček (66. Novák), Solař (34. Tříletý), V. Švarc (72. D. Kelbler) – Sussenbek, R. Nehyba, Habr, F. Nehyba, P. Švarc (54. Gall) – M. Kelbler (80. Dolák).