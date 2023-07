Fotbalisté Třeboně už se třetí týden pilně připravují na novou sezonu v krajském přeboru. V ní by rádi navázali na závěr té uplynulé, v níž nakonec po skvělém finiši a sérii sedmi utkání bez porážky obsadili lichotivou pátou příčku.

Trenér Třeboně Karel Bicenc (v bílém triku) by rád navázal na závěr uplynulé sezony, v níž nakonec své svěřence dotáhl k páté příčce. | Foto: Jan Škrle

Mužstvo z lázeňského města převzal po Petru Skálovi před rokem Karel Bicenc, který se na lavičku áčka mužů přesunul z pozice šéftrenéra mládeže a začal mu vštěpovat svůj rukopis.

„Když jsem vloni v červenci nastoupil k týmu, chtěl jsem změnit hru a skončit do šestého místa. Věděl jsem, že to nepůjde hned. Během první části sezony jsem zjistil další atributy, na kterých musíme zapracovat, aby se naše hra změnila. Podzim se herně lepšil, ale výsledkově to nebylo znát. Zdobila nás sice výborná hra mezi vápny, ale uvnitř něho jsme se trápili,“ zmínil Karel Bicenc.

Kvůli mizerné koncovce Jiskra poztrácela spoustu bodů a krčila se v dolních patrech tabulky. Následovala náročná zimní příprava, během níž kouč naordinoval svému týmu zápasy s divizními protivníky. „Se všemi jsme prohráli o dva góly, ale nebyl to žádný propadák. Hráli jsme otevřený fotbal, žádné bránění. Stále nás však sráželo neproměňování šancí a špatné řešení finální a předfinální přihrávky. To nás trápilo i v první polovině jara,“ podotkl.

Závěr minulé sezony však vyšel třeboňským fotbalistům náramně a svými výkony i výsledky naznačili, že by mohli v nadcházejícím ročníku patřit k štikám soutěže.

„V posledních sedmi utkáních už jsme neprohráli a díky podařenému jaru jsme skončili na pěkném pátém místě. Musím však zdůraznit, že jsme přes vysoké výhry v závěru sezony viděli řadu nedostatků, na nichž musíme zapracovat. Rozhodně nemůžeme usnout na vavřínech, ale dále pracovat na detailech, abychom se zlepšovali,“ zdůraznil kouč.

Do kádru se bude snažit zapracovat několik nových hráčů. Jedná se o Daniela Andrese z Netolic, Václava Vimmera z budějovické Lokomotivy či Miroslava Pánka z Táborska. Ze stejného klubu se ze školního přestupu vrací Jan Činčura a z dorostu Jiskry přišli Jan Divoký a Matyáš Kocanda. Třeboň naopak opustil Michal Rezek ml., který přestoupil do divizního Jindřichova Hradce.

Na nový ročník elitní jihočeské soutěže se hráči Jiskry začali chytat od 11. července, trénují třikrát týdně a na programu mají čtyři přípravné duely. Jeden už absolvovali, když ligovému dorostu Dynama ČB U18 podlehli 1:5. V sobotu 29. července je čeká derby v Jindřichově Hradci (15 hodin), ve středu 2. srpna se představí v Žirovnici (18.30) a generálku obstará v sobotu 5. srpna domácí souboj s táborským Meteorem (10.30). Do mistrovské sezony vstoupí třeboňský celek v pátek 11. srpna na půdě jednoho z aspirantů na nejvyšší mety v Hluboké nad Vltavou (18).

A s jakými cíli? „Rádi bychom navázali na dobré výsledky z konce minulé sezony,“ uvedl Karel Bicenc.