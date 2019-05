FK Protivín – Jiskra Třeboň 1:1 (0:1)

Karel Kladenský, trenér Jiskry Třeboň: „Byl to zápas plný paradoxů. V prvním poločase byl lepší Protivín, ale vedoucí gól jsme vstřelili my, když se těsně před přestávkou hlavou prosadil Růžička. Po změně stran jsme ráz hry pro změnu určovali my, ale vedení jsme neudrželi a domácí vyrovnali v 81. minutě po rohovém kopu rovněž hlavou. Domnívám se však, že remíza je spravedlivá. My bod z Protivína bereme, neboť jsme před tím dvakrát po sobě prohráli. A zvlášť předchozí porážka na půdě vedoucího Olešníku, kde jsme ještě v 86. minutě vedli, se na nás přece jen podepsala.“

Branky: 81. Vorel – 45. Růžička.

Rozhodčí: Lovětínský – Herzog, Reisner. ŽK: 1:4. Diváci: 230.

Jiskra Třeboň:

Skála – Schneider, Koktavý, Tůma – Holzepl 78. Lonsmín), Kubata, Vávra, Franěk (46. Doležal), Bartl (40. Matoušek) – Růžička (87. Cimerhanzl), Průcha (85. Diviš).

Další výsledky 16. kola:

Lom - Roudné 4:0, Katovice - Olešník 1:0, Č. Krumlov - Jankov 1:2, Dražice - Milevsko 1:3, Blatná - Čimelice 4:2, Želeč - Rudolfov 2:3, Hluboká - Osek 2:0.

Krajský přebor mužů

1. Olešník 24 20 1 3 76:16 61

2. Lom u Tábora 24 14 5 5 54:32 47

3. Katovice 24 14 3 7 50:29 45

4. Osek 24 10 6 8 41:48 36

5. Jankov 24 9 7 8 37:32 34

6. Třeboň 24 10 3 11 44:38 33

7. Milevsko 24 8 9 7 37:39 33

8. Č. Krumlov 24 7 10 7 40:37 31

9. Blatná 24 8 7 9 41:52 31

10. Čimelice 24 8 6 10 35:47 30

11. Protivín 24 8 5 11 31:33 29

12. Rudolfov 24 6 8 10 31:45 26

13. Hluboká n. Vlt. 24 8 2 14 27:47 26

14. Želeč 24 6 7 11 34:48 25

15. Dražice 24 7 4 13 40:56 25

16. Roudné 24 6 3 15 39:58 21