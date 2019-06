Lázeňský celek totiž zvítězil na půdě Oseku, jenž doma dosud příliš bodů neztratil, jednoznačně 4:0

a v tabulce mu patří čtvrtá příčka, což se po nepovedeném podzimu jeví trochu jako malý zázrak.

TJ Osek – Jiskra Třeboň 0:4 (0:3)

Karel Kladenský, trenér Jiskry Třeboň: „Mimořádně se nám povedl vstup do utkání a po třech minutách jsme vedli 2:0, když se trefili Růžička s Průchou. V 19. minutě jsme navíc z pokutového kopu přidali zásluhou Vávry třetí gól, čímž bylo o osud střetnutí prakticky rozhodnuto. Osek nás sice po změně stran trápil velkým množstvím standardních situací, při nichž nás však výrazně podržel brankář Kopecký. Vítězství pak ještě v 77. minutě pečetil Diviš. Úspěchu si ceníme o to víc, že to bylo na půdě protivníka, který doma body nerozdává.“

Branky: 2. Růžička, 3. Průcha, 19. Vávra (pen.), 77. Diviš.

Rozhodčí: Albert – Kroutl, Mach. ŽK: 4:1. Diváci: 50.

Třeboň: Kopecký – Schneider, Lonsmín, Tůma – Matoušek, Doležal (62. Franěk), Cimerhanzl (71. Koktavý), Vávra (78. Bartl), Holzepl – Růžička (69. Diviš), Průcha (82. Veselý).