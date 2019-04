Střeleckou smůlu v koncovce konečně protrhl Suchdol a Dobré Vodě nasázel půltucet gólů. Jen o jeden méně zaznamenaly v souboji s třeboňským béčkem Slavonice. Třebětice těsně zdolaly Lomnici a Studená v souboji nováčků porazila českovelenickou Lokomotivu. Poslední Nová Bystřice ve své jarní premiéře nestačila na vedoucí Olešnici.

Suchdol – Dobrá Voda 6:0 (3:0)

Rostislav Maxa, trenér Sokola Suchdol (2. místo): „Po dvou zápasech, v nichž jsme získali jen bod, jsme už potřebovali uspět. Dobrá Vodav minulém kole porazila Lomnici 3:0, což pro nás bylo varováním, ale od počátku jsme soupeře jednoznačně přehrávali a konečně jsme protrhli i střeleckou smůlu. Ve 14. minutě otevřel po akci Jana Heřmana skóre Jakub Záruba, za okamžik Pavel Špale pálil do gólmana, v 25. minutě zvyšoval Milan Heřman a povedenou půlhodinku zakončil Záruba, jenž doběhl zdánlivě ztracený balon a podél brankáře a vstřelil náš třetí gól. V dobrém výkonu jsme pokračovali i po přestávce. Nejprve se v 56. krásně zdálky trefil Špale, v 72. minutě Kamiš orazítkoval tyč, v 80. minutě dokonal hattrick Záruba a o dvě minuty později po samostatné akci uzavřel skóre Černoch. Výsledek hovoří za vše, navíc jsme další šance ještě nedali. Nyní se musíme dobře připravit na Lomnici.“

Třebětice – Lomnice 2:1 (1:0)

Vojtěch Novák, asistent trenéra Sokola Třebětice (3.): „Další domácí duel jsme chtěli zvládnout, ale proti mladému lomnickému týmu to nebylo nic jednoduchého. V úvodním dějství jsme měli několik slibných šancí, v těch největších Tomáš Chvátal nastřelil tyč a v síti neskončila ani střela Vojty Bastla. Do vedení jsme se dostali až po přímém kopu, kdy otevřel skóre hlavou Petr Kelbler. Po změně stran Lomnice potrestala naší chybu a vyrovnala, naštěstí jsme na to dokázali odpovědět krásnou střelou Chvátal. To bylo z naší strany vše. Výkon jsme nepředvedli bůhvíjaký, ale tři body proti kvalitnímu soupeři se počítají.“

Michal Rybák, trenér Tatranu Lomnice (4.): „K tomuto zápasu bych chtěl říct pouze to, že gratuluji Třeběticím k vítězství.“

Slavonice – Třeboň B 5:1 (3:0)

Ladislav Burghard, trenér Sokola Slavonice (7.): „Tak snadné, jak napovídá výsledek, pro nás utkání nebylo. Sice jsme se už v 5. minutě zásluhou Maška dostali do vedení, ale nějakých pětadvacet minut působila naše hra místy neurovnaně a nebylo to optimální. Postupně jsme se však rozehrávali a po půlhodině přidal Milan Balík druhý gól. V 38. minutě Bártů vysunul veterána Kučeru, který přesprintoval o mnoho let mladšího protihráče a zvýšil na 3:0. Hosté korigovali v 53. minutě z pokutového kopu, o deset minut později se však prosadil kapitán Bártů a od té doby už na hřišti existovalo prakticky jen jedno mužstvo. Deset minut před koncem navíc završil skóre Vojta Balík. Pro běhavého a snaživého soupeře to byl možná až příliš krutý výsledek. Ve třech jarních zápasech jsme získali sedm bodů, s čímž jsme velmi spokojeni, ale musíme nadále zůstat pokorní.“

Roman Cigáň, trenér Jiskry Třeboň B (5.): „Utkání se mi těžko komentuje. Po výhře nad Suchdolem jsme dostali facku a utrpěli debakl. Ale možná je to dobře, aby si mužstvo uvědomilo, že samo to nepůjde. Od začátku se nám moc nedařilo, vázla kombinace, přechodová fáze, byly tam zbytečné ztráty po individuálních chybách. Naopak Slavonice, do čeho koply, to skončilo v naší síti. O přestávce jsme si řekli, že to zkusíme korigovat, povedlo se nám snížit z penalty, kterou proměnil Holý, ale další šance jsme zahodili. Soupeř pak přidal čtvrtý gól a my jsme tak trochu rezignovali. Venku se nám prostě vůbec nedaří a teď jsme si vypili kalich hořkosti až do dna.“

Studená – České Velenice 4:2 (3:1)

Petr Adamec, trenér FK Studená (10.): „V prvním domácím zápase jsme chtěli naplno bodovat a odčinit tak bídný výkon z minulého týdne. Kluky se podařilo namotivovat a v úvodních dvaceti minutách jsme jasně dominovali. Dostatek střel a šancí jsme ale dokázali přetavit pouze v jediný gól. Bohužel, minutu po úvodní brance se dostaly Velenice k první střele na bránu a bylo vyrovnáno. Naštěstí jsme se oklepali a do přestávky z tlaku vytěžili ještě dva góly. Okolo šedesáté minuty hosté dostali darem penaltu a od té doby jsme se začali bát o výsledek. Veleničtí byli v těchto momentech lepší. Naštěstí jsme deset minut před koncem z dorážky zvýšili na rozdíl dvou branek a utkání již v klidu dohráli. Díky oběma týmům se hrál vcelku kvalitní zápas na perfektně připraveném hřišti.“

Karel Macho, předseda Lokomotivy České Velenice (9.): „Do Studené jsme jeli s cílem bodovat. Hrálo se na výborně připraveném hřišti a domácí si prvních dvacet minut vytvořili docela slušný tlak. Ten zúročili ve vedoucí branku z poměrně těžkého úhlu a náš brankář se musel trochu červenat. Ovšem minutu na to jsme dokázali srovnat Fialou po pěkné akci se Samcem. Hra se vyrovnala a hrál se pěkný fotbal ve slušném tempu. Do vedení nás poté mohl dostat opět Fiala, který šel sám na domácí branku, ale studenský brankář byl proti. Konec poločasu se nám vůbec nepovedl, neboť domácí dvěma brankami v podstatě rozhodli o osudu utkání. Jednu z nich jsme si dali sami. Naděje na lepší výsledek nám svitla v 58. minutě, kdy Fiala z pokutového kopu snížil na 2:3. V této fázi jsme byli lepší a soupeř se v podstatě pouze bránil. Bohužel, po našem zbytečném faulu u postranní čáry a následném trestném kopu jsme soupeři darovali další gól. Nepřestali jsme bojovat, ale do konce se nám povedlo už pouze nastřelit tyč. Utkání rozhodly naše individuální chyby a výborně zahrávané standardní situace domácího celku. Při každé z nich jsme měli velké problémy je ubránit. Studená nám uštědřila lekci z produktivity, a proto zaslouženě vyhrála. My musíme zapracovat na defenzivě, protože jsme ve třech duelech dostali deset gólů, což je opravdu hodně.“

Kardašova Řečice – Mladé 2:1 (1:1)

Roman Kačur, trenér FK Kardašova Řečice (11.): „Tentokrát jsme do utkání vstoupili aktivně. Vytvořili jsme si několik slušných příležitostí a v páté minutě se po akci Valka ujala střela Šergla, kterou hostující brankář zřejmě podcenil. Soupeř v tu chvíli úplně vypadl z role, ale bohužel další jasné šance jsme proměnit nedokázali. Trest přišel v 19. minutě, kdy jsme inkasovali velmi lacinou branku z přímého kopu, když jsme stejně jako v posledním domácím zápase měli problém s postavením hráčů ve zdi. Stále jsme se snažili hrát, ale začala nám váznout kombinace. Ztráceli jsme jednoduché přihrávky a z některých prvních kontaktů s míčem až přecházel zrak. Přišla tak chvilka nakopávaných balonů a hra od vápna k vápnu. Ve druhém poločase jsme hru i práci s míčem zpřesnili. Hosty jsme předčili kombinačně i rychlostně. O výsledku rozhodl Valek, který se po přesné přihrávce Šergla výborně uvolnil ve vápně a nekompromisní ranou pod břevno vstřelil vítězný gól. Zápas jsme měli rozhodnout již v prvním poločase, což se bohužel nepovedlo. Přesto chci hráče za výkon, nasazení a výsledek pochválit. Celé utkání jsme byli fotbalovější a vyhráli jsme, podle mého soudu, zaslouženě.“

Olešnice – Nová Bystřice 5:2 (2:1)

Jozef Košťál, trenér Jiskry Nová Bystřice (13.): „Do zápasu jsme vstoupili dobře a již ve druhé minutě jsme se ujali vedení zásluhou Celého. Jenže jsme se neradovali příliš dlouho. Domácí po naší hrubé chybě ve 13. minutě srovnali a do přestávky otočili skóre ve svůj prospěch. Do druhého poločasu jsme vstoupili tragicky. Hned na začátku jsme opět vyrobili minelu v defenzivě, kterou Olešnice potrestala a zvýšila na 3:1. Pak už jsme tahali za kratší konec. Na další zásah protivníka odpověděl Janata naším druhým gólem, ale poslední slovo měli v 78. minutě opět domácí.“