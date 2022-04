Luboš Jasanský, trenér Buku: „V prvním jarním domácím utkání nás čekal těžký soupeř z Třebětic. Hosté byli fotbalovější a měli i víc šancí, ale my podali dobrý bojovný výkon. Bohužel, zápas rozhodl gól po ruce útočícího hráče v našem pokutovém území. Po inkasované brance jsme to otevřeli a zkusili s vývojem ještě něco udělat. Tím se však otevřela okénka v naší obraně, kterých soupeř využíval, ale žádnou z těchto možností neproměnil. Na druhé straně, když jsme se ojediněle dostali na dostřel, tak Balgu v dobré příležitosti vychytal brankář. Do dobré příležitosti se poté dostal Kocourek, ale zákrok na něj nebyl posouzen jako penaltový. Blahopřejeme Třeběticím k vítězství a chtěl bych pochválit také správce hřiště dobře připravené hřiště v tomhle psím počasí.“

Marek Černoch, trenér Třebětic: „Čekal nás nesmírně těžký zápas s kvalitním soupeřem a věděli jsme, že z Buku se body jen tak nevozí. Utkání to bylo velmi zajímavé zásluhou obou mužstev. Já musím naše kluky pochválit, jak zápas zvládli. Ve větší míře se snažili dodržovat to, co jsme si řekli a hlavy pracovaly tak, jak měly. V prvním dějství jsme měli převahu, bohužel šance, které jsme si vytvořili, jsme neproměnili. Druhý poločas už byl vyrovnaný, nicméně opět jsme nevyužili čtyři výborné možnosti ke skórování. Nakonec se to podařilo po jedné standardní situaci, když se trefil Vojta Habr. Domácí nás poté zatlačili ve snaze vyrovnat, pustili jsme je do jedné šance , kterou zlikvidoval pozorný Urbánek a z protiútoku jsme mohli definitivně rozhodnout, jenže jsme trefili jen spojnici tyče a břevna. Tři body jsme uhráli a tak jsme maximálně spokojení. A potěšilo mě i tok, jak jsme duel zvládli takticky.“

Branka: 58. V. Habr. ŽK: 2:1. Rozhodčí: Křížek – Hladík, Filo. Diváci: 99.

FK Kardašova Řečice – Tatran Lomnice nad Lužnicí 3:1 (3:1)

Roman Kačur, trenér K. Řečice: „Utkání se mohlo odehrát pouze díky obětavé práci našeho správce pana Bílka, kterému chceme i touto cestou poděkovat. Vše podstatné pro výsledek se odehrálo v první poločase, kdy jsme se dokázali s počasím lépe srovnat. Brankový účet utkání otevřel již ve třetí minutě Jánošík, který hlavou přesně zakončil rohový kop Šergla. Druhou trefu přidal, po přesném centru Slavíka, Roubík. Třetí gól přichystal brankář Houdek, který svůj dlouhý výkop, jenž hostují obrana nezachytila, proměnil v asistenci Šerglovi. Ten ukázal svůj přehled v podobných situacích a chytře přeloboval bezmocného brankáře hostů. Těm se nakonec podařilo zkorigovat výsledek po standardní situaci. Druhý poločas již změnu skóre nepřinesl, i když příležitosti jsme na to měli. Celkově musím z mého pohledu konstatoval, že jsme byli lepším týmem. Vytvořili jsme si více brankových příležitostí, navíc trefili dvě tyčky a břevno, takže výsledek mohl být výraznější. Vzhledem k okolnostem jsme však rádi za další bodový zisk, který nám dává potřebný klid do další části jarní sezóny. Hráči opět odvedli zodpovědný, týmový výkon, podložený bojovností a nasazením. Za to jim patří poděkování a pochvala.“

Václav Nohava, předseda klubu, Lomnice: „Nevím, co hodnotit, protože o fotbalu to moc nebylo. Hřiště pod sněhem, míč obalený jako dělová koule, hráčům by víc slušely běžky. Chápu, že je snaha odehrát zápasy v řádném termínu, ale za každou cenu? Nicméně o regulérnosti hrací plochy rozhoduje pan rozhodčí a ten prohlásil: Tak to pojďte nějak odehrát, když už jsme tady! Podmínky sice byly pro oba týmy stejné, ale o fotbalu nemůže být řeč. Domácí se s klouzavým bojem vyrovnali lépe a vyhráli.“

Branky: 3. V. Jánošík, 16. V. Roubík, 38. Šergl – 40. Vačkář. ŽK: 2:1. Rozhodčí: Hladík – Křížek, Bumba. Diváci: 54.