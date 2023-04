Jiskra Nová Bystřice – FK Kardašova Řečice 4:4 (2:2)

Aleš Benkovský, trenér N. Bystřice: „Nám se dlouhodobě v zahajovacích utkáních nedaří a nejinak tomu bylo s Řečicíc. Šli jsme brzy do dvoubrankového vedení, ale a místo uklidnění přišli veliká okénka v naší defenzivě a po sérii nepřesností hosté vyrovnali. Ve druhé půli byl po faulu na Králíčka vyloučený hostující gólman. Proti deseti jsme zvýšili tlak a po centru Celého nás dostal Havel do vedení. Kardaška po standardce vyrovnala a pak přišel těžko uvěřitelný závěr. Nejprve nás dostal do vedení Králíček, ale ihned po rozebrání hosté nakopli dlouhý balon který se po velkém závaru dostal až k nám do brány. Nás už od přípravy provází velký problém v koncovce a tenhle zápas to jen potvrdil, neboť jsme spálili snad šest sedm vyložených šancí. Navíc jsme lehce ztráceli balony a hosté hrozili především Šerglem. Mladé mužstvo soupeře nadšeně bojovalo a odváží si bod.“

Branky: 9. a 87. Králíček, 7. Bobál, 62. Havel – 24. a 69. Kovář, 23. Šergl, 89. Chvojka. ČK: 0:1 (49. Houdek). Rozhodčí: J. Chvála – Rous, Janák. Diváci: 78.

SK Horní Žďár – Tatran Lomnice nad Lužnicí 2:1 (0:1)

Tomáš Roštek, trenér Horního Žďáru: „Na hřiště jsme šli s velkou touhou a odhodláním první zápas zvládnout za tři body. Jak už to tak ale bývá, po našem nedůrazu na půlce se hosté dostali až do vápna, odkud se nemýlili a ujali se vedení. Zanedlouho mohl lomnický útočník rozhodnout, ale samostatný únik zakončil jen do tyče. To nás probudilo a do konce poločasu jsme si vytvořili čtyři vyložené šance, v nichž nás však vychytal brankář. Začátek druhé půle mi spíše připomínal házenou, protože se snad čtvrt hodiny kvůli nepřesnostem ve hře házely jen auty. Nám se po důrazu ve vápně podařilo srovnat zásluhou Korandy a pak už byla jen otázka času, kdy dáme vítězný gól. To se podařilo až v 87. minutě Rybčákovi. Z mého pohledu je vítězství zasloužené, ale žádná krása to nebyla. Takhle slabého soupeře už asi nepotkáme.“

Václav Nohava, předseda klubu, Lomnice: „Začali jsme dobře a už v osmé minutě po pěkné akci dával do prázdné branky David Nosek. Hrálo se hodně s míčem ve vzduchu a nás několikrát podržel Ondra Vala. Bohužel, ke konci utkání domácí využili dvou z našich mnoha nedůsledností v obraně a my jeli domů s prázdnou.“

Branky: 70. Koranda, 87. Rybčák – 8. Nosek. ŽK: 1:0. Rozhodčí: Janovský – Náprava, Saidl. Diváci: 80.

AC Buk – TJ Nová Včelnice 0:0

Luboš Jasanský, trenér Buku: „Začátek zápasu byl z obou stran opatrný a bez větších šancí. Postupem času se však začaly rodit příležitosti na obou stranách. V prvním poločase hostující gólman vychytal stoprocentní šanci Radka Šťastného. Hosté měli pár protiútoků, které nedokázali dostat do zakončení. Po změně stran se přitvrdilo. Hosté měli mírně převahu, ale v závěru zápasu jsme měli největší možnost my, když Pavel Heger nepřekonal brankáře z bezprostřední blízkosti. Zápas byl vyrovnaný a dělba bodů je spravedlivá.

Jan Pudil, trenér N. Včelnice: „Myslím si, že plichta je zasloužená. Bylo to docela vyhrocené, stejně jako na podzim u nás. Oba týmy měly pár šancí, při nichž se vyznamenali brankáři. Ten náš chytil v obou poločasech po jedné tutovce, takové šance jsme neměli. Co mě zaráží, je chování některých hráčů, kdyby byl sudí přísnější, možná by někteří nedohráli.“

ŽK: 3:5. ČK: 1:0 (82. Kocourek). Rozhodčí: D. Macháček – Saidl, Náprava. Diváci: 250.

Jiskra Třeboň B – Sokol Suchdol nad Lužnicí 0:2 (0:1)

Michal Rezek, trenér Třeboně B: „Herně to bylo celkem vyrovnané utkání. My měli v první půli dvě gólovky, které jsme neproměnili a samozřejmě za to přišel trest v podobě vedoucí trefy Suchdola. Podobný scénář se opakoval i po změně stran, kdy jsme netrefili ani prázdnou branku a brzy jsme dostali polovlastní gól. Kdybychom hráli do tmy, asi branku nedáme. Tím nechci snižovat kvalitu soupeře, který hrál dobře. Musíme se z toho musíme poučit.“

Jan Heřman, trenér Suchdola: „Na začátku utkání byla na nás znát trocha nervozity a dvacet minut nás domácí dlouhými nakopávanými balony trápili. Pak jsme si vytvořili pár brejkových situací a jednu z nich jsme využili. V druhé půli jsme se snažili více kombinovat a držet míč, což se dařilo. Přidali jsme druhý gól a myslím, že jsme poté měli i fyzicky navrch. Během utkání nám velmi pomohl výbornými zákroky brankář Vašek Kanděra, ale dík patří celému týmu.“

Branky: 16. J. Záruba, 51. Nebeský. ŽK: 3:3. Rozhodčí: Náprava – Saidl, Devera. Diváci: 50.

Sokol Neplachov – FK Studená 4:0 (1:0)

Petr Adamec, trenér Studené: „Výsledek úplně neodpovídá dění na hřišti. Náš výkon nebyl špatný. V první poločase jsme měli dvě velké šance. Nejprve šel v 17. minutě úplně sám na brankáře Lacina, bohužel neproměnil, velkou šanci měl ze strany i Dvořák. Domácí v prvním poločase neměli žádnou velkou příležitost. Bohužel, chvilku po našich šancích dali domácí branku z výrazného ofsajdu a tím se zápas zlomil v jejich prospěch. Po změně stran jsme museli hru trochu otevřít a Neplachov trestal naše individuální chyby v obraně. Věřím, že kdybychom ze dvou velkých možností šli do vedení, mohlo to dopadnout úplně jinak, protože domácí s útočením do zformované obrany měli problémy. Bohužel nám chyběl kapitán Lindourek a Dvořák musel být střídán ze zdravotních důvodů.“

Branky: 52. a 82. Houska, 27. Hindy, 72. Hruška. ŽK: 0:2. Rozhodčí: Picka – Feitl, Ovčáček. Diváci: 80.

SK Ševětín – Sokol Slavonice 4:1 (2:0)

Martin Skoumal, trenér Slavonic: „První jarní utkání se nám vůbec nepovedlo, od začátku bylo jasně patrné, že nám chybí zápal pro hru, energie. Nepřesné přihrávky a neproměněné brankové šance nám velmi ublížily, kvůli tomu jsme nemohli předvést kvalitní výkon. Naopak soupeř hrál jednoduše, své příležitosti proměnil a utkání bezpečně kontroloval. Takový vstup do druhé poloviny sezony jsme si nepředstavovali. Čeká nás spousta tvrdé práce.“

Branky: 19. a 86. Bárta, 31. Mach, 53. Kupec – 84. Žampa. ŽK: 0:3. Rozhodčí: Ťupa – Černý, Zevl. Diváci: 50.

FK Borek – Lokomotiva České Velenice 6:0 (5:0)

Karel Macho, předseda klubu, Č. Velenice: „V podstatě jsme ve fázi, kdy se nám totálně rozpadl tým a hrajeme s tím, co máme. Mámě nějaké nové hráče, ale bohužel tam není potřebná kvalita, abychom takovému soupeři vzdorovali. Zápas měl jednoznačný průběh a Borek jej rozhodl už v prvním poločase, kdy nám dal pět gólů. Druhá půle se dohrávala jen z povinnosti.“

Branky: 16. a 38. Kocina, 15. Frank, 28. Eliáš, 43. Leština, 84. Hanžl. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Hakr – Křížek, Mikyska. Diváci: 80.