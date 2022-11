TJ Nová Včelnice – SK Ševětín 4:1 (1:1)

Zdeněk Malý, trenér N. Včelnice: „Při vší úctě k Ševětínu, hráli jsme proti nejslabšímu soupeři, který bude mít podle mého soudu problémy se v soutěži vůbec udržet. Ale my začali špatně, asi jsme hosty i podcenili a navíc jsme rychle inkasovali. Prvním poločasem jsme se protrápili, ale po změně stran už to bylo mnohem lepší. Na hřišti jsme dominovali, vytvořili jsme si spoustu šancí a Ševětín navíc odešel fyzicky. Výhra je naprosto zasloužená.“

Branky: 48. a 70. Tuček, 12. Neubauer, 52. Pivko – 4. Dvořák. Rozhodčí: J. Chvála – Bartyzal, P. Macháček. ŽK: 2:0. Diváci: 66.

Sokol Suchdol nad Lužnicí – FK Borek 0:3 (0:1)

Jan Heřman, trenér Suchdola: „Utkání začalo ve slušném tempu a útoky se střídaly z jedné strany na druhou, ale v zakončení byli nebezpečnější hosté. A škoda inkasované branky. V úvodu druhé půle byla proti nám nařízena sporná penalta, kterou však brankář Rácik bravurně zlikvidoval. To nás nastartovalo k mohutnému náporu, ale kýžený vyrovnávací gól nepřišel. V posledních minutách jsme ještě dvakrát inkasovali, ale to jsme již hráli vabank. Zápasu by asi slušela remíza, nicméně klukům za druhou půli děkuji za výkon, který bych si představoval i v jiných zápasech.“

Branky: 28. a 90. Kocina, 88. Endlicher. Rozhodčí: Svoboda – Filípek, Bumba. ŽK: 1:4. Diváci: 50.

SK Horní Žďár – AC Buk 1:2 (0:1)

Tomáš Roštek, trenér Horního Žďáru: „Hrálo se dobré místní derby, kterému nic nechybělo. K vidění byly tři góly, jedna červená karta a neproměněná penalta. Z naší strany bylo vidět, že se na podzim celkem trápíme, protože hrát padesát minut proti deseti, vytvořit si jen tři gólové šance, z toho jednu penaltu, kterou ještě neproměníme, to je asi něco špatně. Nezbývá, než Buku pogratulovat k vítězství.“

Luboš Jasanský, trenér Buku: „Začátek zápasu byl z obou stran opatrný bez větších příležitostí. Domácí se dostali do šance po nedorozumění našich hráčů v obraně, ale neproměnili. My zase promarnili tutovku, když dostal pěknou přihrávku Zdeněk Březina před prázdnou bránu. Na konci poločasu po individuální akci skóroval Honza Kubín. Nicméně vzápětí po slovní přestřelce dostal druhou žlutou kartu a byl vyloučený. Celý druhý poločas jsme tak hráli v deseti. Žďár se snažil o vyrovnání a my hráli na rychlé protiútoky. Po našem nešťastném zákroku se kopal penaltu, kterou i s následnou dorážkou bravurně zneškodnil Lukáš Vondrák. Poté jsme byli nebezpeční, zahrávali jsme dva přímé kopy z těsně blízkosti šestnáctky, ale ani jeden jsme neproměnili. Z vyhraného hlavičkového souboje Pavla Hegera se dostal do samostatného úniku Michal Mischnik, který ho proměnil ve druhy gól. Ke konci zápasu znovu Mischnik utekl, ale zvýšit skóre už nedokázal. Neproměnili jsme ani další dvě velmi dobré příležitosti. V samotném závěru domácí snížili na 1:2. Jsem rád, že po dvou nepovedených domácích utkáních jsme utrhli zaslouženě tři body a ukončili podzimní část výhrou.“

Branky: 90. P. Völfel – 41. Kubín, 82. M. Mischnik. Rozhodčí: Filípek – Svoboda, Bumba. ŽK: 1:5. ČK: 0:1 (41. Kubín). Diváci: 129.

FK Kardašova Řečice – FK Studená 1:0 (0:0)

Roman Kačur, trenér K. Řečice: „Chci poděkovat hráčům, prvně za tohle utkání, které mělo z mého pohledu naprosto všechno! Především ve druhém poločase, když jsme v deseti dokázali vstřelit vítěznou branku, přežít penaltu soupeře, nakonec ho přehrávat a vytvořit si další šance, jsme podali neskutečný výkon. Prostě jsme hráli fantasticky srdcem, což mě u toho mého opravdu zahřálo. Takže veliký respekt a klobouček. Zadruhé chci poděkovat hráčům za dosavadní spolupráci, která byla skvělá, někdy náročná, ale vždy korektní a zábavná až veselá, a která sobotním zápasem skončila. Stejně tak chci poděkovat fanouškům a lidem, které jsem v Kardašce zásluhou fotbalu poznal a všem společně pak popřát hodně úspěchů nejen v životě fotbalovém, ale především v tom osobním. Bylo to moc fajn a ještě jednou díky!“

Petr Adamec, trenér Studené: „Zápas jsme si prohráli sami. V prvním poločase jsme byli lepší, nastřelili jsme břevno a měli další šance. Po hodině hry byl vyloučený po druhé žluté domácí Jánošík, my rozehráli standardku, kterou chytil domácí gólman, vykopl a Šergl prodloužil hlavičkou na Bílka, který sólo proměnil. A to, prosím, byla druhá střela domácích mezi tři tyče. Vyloučení nám spíše ublížilo, nebyli jsme schopni vymyslet něco do zhuštěné obrany. Dvacet minut před koncem jsme náš zmar v proměňování šancí podtrhli neproměněnou penaltou. Ke konci jsme hráli už vabank a domácí si pak vytvořili ještě dvě velké šance z brejků. Kdybychom proměňovali šance a řešili lépe ve finální fázi šance dva na jednoho, bodovali bychom. Výkon totiž tentokrát nebyl špatný.“

Branka: 57. Bílek. Rozhodčí: Tauber – Albert, Dimitrov. ŽK: 3:2. ČK: 1:0 (56. V. Jánošík). Diváci: 120.

Lokomotiva České Velenice – Jiskra Nová Bystřice 2:4 (1:3)

Karel Macho, předseda klubu, Č. Velenice: „V prvních minutách jsme měli dvě velké šance, ze kterých jsme dokázali trefit pouze tyč soupeřovy brány. Poté přišla standardka hostů, z níž se Bystřice ujala vedení. Po naší nedůslednosti v obranné fázi přidal soupeř po pěkných akcích další dvě branky. Nám se podařilo snížit na konci poločasu po rohovém kopu. Ve druhé části jsme měli více ze hry, ale na zvrat v utkání to nestačilo. Dostali jsme další gól a dokázali jsme dát pouze jeden. Soupeř přijel oslabený, ale i tak to na nás stačilo. Děláme školácké chyby a v koncovce jsme impotentní.“

Aleš Benkovský, trenér N. Bystřice: „Musím říct, že už jsme rádi, že se jednalo o poslední kolo. Potýkali jsme se s velkými absencemi a utkání jsme zvládli asi jen výsledkově. Domácí mají své problémy a v kombinaci s tím, že nás dorazilo jen jedenáct, se hrál zápas nevalné úrovně. My prvních patnáct minut byli v lese a jen díky štěstí, kdy domácí trefili tyč, jsme neprohrávali. Na koně nás posadil precizně zahraný trestný kop Davida Frühaufa. Nastala pasáž, kdy jsme přebrali otěže hry a po pěkných akcích se trefili oba mladíci, kteří nastoupili v útoku, tedy Jáchym Hojný a Adam Janata. Závěr poločasu se nám nepovedl, neboť jsme nechali po rohovém kopu na přední tyči neobsazeného Samce. Ve druhé půli se ještě více vkradla na naše kopačky nepřesnost i nekvalita a ve spoustě situacích jsme volili špatná řešení. Po jedné z mála povedených akcí přidal dobře hrající mladík Hojný čtvrtou branku. Velenice rychle snížily, pak byl po vzájemné výměně názorů po druhé žluté kartě vyloučen náš Janoušek a domácí vrhli vše do ofenzivy. Musím ale říct, že závěr jsme si už zkušeně pohlídali a defenziva v čele s Ondrou Nováčkem pracovala spolehlivě. Za dané situace jsem spokojen se třemi body a chtěl bych ještě pochválit přístup Kuby Janouška, jenž nás v tom nenechal a nastoupil se zraněním, aby nás dorazilo alespoň jedenáct.“

Branky: 44. Samec, 64. Sytnyk – 30. a 62. Hojný, 20. Frühauf, 29. Janata. Rozhodčí: Šíma – Juráň, Brož. ŽK: 3:3. ČK: 0:1 (69. Janoušek). Diváci: 90.

Jiskra Třeboň B – Tatran Lomnice nad Lužnicí 1:0 (1:0)

Michal Rezek, trenér Třeboně B: „Na těžkém terénu se střetly dva vyrovnané týmy a bylo to spíše o bojovnosti. Moc šancí se neurodilo, hrálo se spíše ve středu pole. A tak začínalo být jasné, že může rozhodnout jediný gól. Ten jsme nakonec vstřelili my a po důležitém vítězství jsme se snad odrazili ode dna tabulky. Deset minut před koncem jsme sice zahodili pokutový kop, ale naštěstí jsme nejtěsnější náskok udrželi.“

Václav Nohava, předseda klubu, Lomnice: „Bylo to spíše bojovné utkání. Opět jsme doplatili, jako už poněkolikáté v této sezóně, na naší tragickou koncovku. Ani jedno z mužstev nevyužilo jedinou větší šanci, kterou si vytvořilo, a tak zvítězili domácí, kteří důrazem a s trochou štěstí dopravili míč jednou do sítě.“

Branka: 39. Pfeifer. Rozhodčí: Ryklík – Novák, Devera. ŽK: 1:4. Diváci: 80.

Sokol Slavonice – Sokol Neplachov 0:1 (0:1)

Martin Skoumal, trenér Slavonic: „Už je to taková obehraná písnička, herně jsme na tom dobře, soupeře přehrajeme, vytvoříme si šance, ale neproměníme je. Zato soupeř z minima vytěží maxim. V tomto duchu se neslo i naše utkání s Neplachovem. Hrál se pěkný, rychlý fotbal až do posledních sekund, z něhož jsme, bohužel, vyšli naprázdno. Je to smutný konec podzimu, na druhou stranu, dostatečná motivace pro zimní přípravu, abychom do druhé části sezony vstoupili silnější a sebevědomější.“

Branka: 42. Ludvík. Rozhodčí: Kovařík – Pečenka, Švec. ŽK: 0:4. Diváci: 80.