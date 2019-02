Fotbalisté Zlaté Koruny hostili Velešín a oba soupeři šli do zápasu s vizitkou shodně šestibodový týmů. Dala se tedy očekávat vyrovnaná bitva, která se však nekonala…



Zlatá Koruna – Velešín 1:6 (0:3)



Domácí se museli obejít bez několika pilířů základní sestavy v čele se střelcem Fucimanem a stoperem Weinhardem, což se ukázalo jako klíčové. Zlatokorunští sice měli první šanci, když se ve 4. minutě do zakončení zleva prodral Steinocher mladší, ale nastřelil jen tyč velešínské branky.



A platilo známé nedáš – dostaneš. Hned z protiútoku Fišer našel v domácím vápně volného Šálka, který z voleje mířil pod břevno – 0:1. Tisíciprocentní šanci pak po rohu spálil velešínský kapitán Pomije, ale to hosty vůbec nemrzelo. V polovině půle totiž po dalším pasu Fišera z nedorozumění domácího brankáře se stopery snadno těžil Grznárik a dal na 0:2.



Další tutovkou hostů pohrdl J. Rozkošný, ale Grznárikova střela z první si už cíl našla – a bylo to o tři. Posledně jmenovaný ještě před půlí vyslal do sóla Fišera, ale tentokrát vyšel ze souboje jako vítěz brankář Schwarz.



Ve druhé půli útočný fotbal pokračoval, prim však nadále hráli hosté. Hattrick měl na noze Grznárik, ale pálil jen do tyče. Udeřilo po krásné akci, kdy míč přes Fišera a Grznárika šel až k Šálkovi, který svým druhým zásahem dal už na 0:4.



Pak se o slovo přihlásili i domácí. Rychtář z nájezdu zakončil mimo, ale za chvíli po centru Ohnosrga ze standardky mířil hlavou přesněji a snížil na 1:4.



Velešínští se však nenechali znervóznit a z brejků přidali další branky. Technicky zpoza vápna se trefil Špát a pověstný půltucet podtrhl přesnou hlavičkou střídající Vlačuha – 1:6.



Na trápení domácích se pak asi nemohl dívat ani arbitr, který zápas ukončil v době, kdy na tabuli svítila teprve 88. minuta…



Sestava Zlaté Koruny: Schwarz – Kalista, Zayml, Houska, Lacko, J. Král (53. Steinocher st.), Rapčan, Steinocher ml., Ohnsorg, Rychtář, Homer.



Sestava Velešína: Kothánek – Šváb (56. F. Rozkošný), J. Zatloukal, K. Zatloukal, Špát (82. Škuta), Fišer, Pomije, Zimek (72. Kejšar), J. Rozkošný, Grznárik (76. Vlačuha), Šálek (65. Pavlis).