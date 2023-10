Krajská fotbalová I. B třída mužů má za sebou desáté kolo podzimní části. Do čela se po výhře nad posledními Nemanicemi dostal Suchdol, dosavadní lídr z Horního Žďáru po porážce v Ševětíně ve vyrovnané tabulce klesl až na pátou pozici.

Fotbalisté Nové Bystřice porazili v 10. kole I. B třídy třeboňské béčko 2:0. | Foto: Andreas Berger

Devítigólovou přestřelku viděli diváci v Řečici, kde Buk rozhodující branku inkasoval krátce před koncem z penalty. Vinou nezkušeného arbitra však s přibývajícím časem na hřišti i mimo něj přibývala i nervozita a vše vyvrcholilo závěrečnou strkanicí, kdy údajně nějaký ten políček schytal i mladý rozhodčí.

Sokol Suchdol nad Lužnicí – SK Nemanice 3:0 (2:0)

Jan Heřman, trenér Suchdola: „V tomto utkání, pokud jsme chtěli zůstat na špici, jsme museli plně bodovat. To se nám povedlo, měli jsme po celý zápas převahu a míč ve své moci. Vytvářeli jsme si šance a je jen velká škoda, že jsme je neproměňovali, protože skóre mohlo být výrazně vyšší. Důležité jsou ale body, což jsme splnili. Nyní se musíme připravit na náročný zápas v Neplachově.“

Branky: 27. (pen.) J. Záruba, 42. D. Trmal, 71. Špale. ŽK: 1:3. Rozhodčí: Svoboda – P. Vican, Kříž. Diváci: 71.

Jiskra Nová Bystřice – Jiskra Třeboň B 2:0 (1:0)

Aleš Benkovský, trenér N. Bystřice: „Mladíci Třeboně k nám přijeli s vizitkou týmu, který v posledním kole nasázel Ševětínu sedm gólů. Chtěli jsme do utkání dobře vstoupit, což se nám také podařilo, když byl na hranici vápna faulovaný David Frühauf a sám volný přímý kop krásně uklidil za bezmocného brankáře Flašku. Nás tato branka uklidnila, diktovali jsme tempo hry a tlačili jsme se do zakončení, ale buď jsme byli nepřesní nebo jsme trefili Kubešem břevno. Největší trápení v zakončení zažil paradoxně stoper Ondra Nováček, jenž zahodil dvě stoprocentní šance. Hosté sem tam vystrčili růžky, ale bez většího efektu. Do druhého poločasu jsme vstoupili opět skvěle a tentokrát Králíčkův centr proměnil precizní hlavičkou navrátilec do sestavy Bobál. Poté jsme opět zahájili festival zahozených šancí, ale hostující gólman skvělými zákroky svůj tým držel. Třebonští mladíci se snažili, naše obrana však byla tentokrát pozorná a žádnou zápletku už nedovolila. Prezentovali jsme se pěkným kombinačním fotbalem,a le stále stejná písnička je naše obrovské trápení v koncovce.“

Branky: 3. Frühauf, 47. Bobál. ŽK: 1:0. Rozhodčí: Svoboda – P. Vican, Tomeček. Diváci: 83.

Tatran Lomnice nad Lužnicí – Sokol Slavonice 3:3 (0:1)

Václav Nohava, předseda klubu, Lomnice: „Začali jsme dobře a měli jsme několik slibných akcí, které mohly skončit gólem. Soupeř využil jedné z chyb v obraně a ujal se vedení. My tentokrát měly dobré i rohové kopy, ale chybí nám důraz v koncovce. Do druhé půle jsme šli s tím, že zkusíme rychle vyrovnat, ale místo toho jsme rychle prohrávali o dvě branky. Naštěstí se nám povedlo okamžitě vstřelit branku Pavlem Práškem. Jenže místo toho, aby nás to nakoplo, tak jsme po chvilce neubránili rohový kop a bylo to znovu o dva góly. Pak jsme prostřídali a začali jsme mít více ze hry, z čeho vyplynulo i několik slibných šancí. Povedlo se nám snížit po druhé trefě Pavla Práška a nebýt jeho možná trochu přísného vyloučení, mohli jsme pomýšlet i na výhru. Takto jsme rádi, že se nám podařilo alespoň vyrovnat těsně před koncem brankou Vaška Melichara.“

Martin Skoumal, trenér Slavonic: „V Lomnici a proti Lomnici se nám prostě nedaří. I přesto, že jsme vedli o dvě branky a mohli kontrolovat utkání, hráli jsme zbytečně otevřený fotbal a vytvářeli jsme domácím prostor pro dlouhé nakopávané míče, díky kterým srovnali skóre. To vše bylo podpořeno individuálními chybami v obranné činnosti. Vstřelili jsme tři branky, ale dalších několik jasných šancí jsme neproměnili, a to nás stálo dva body.“

Branky: 49. a 74. P. Prášek, 88. V. Melichar - 33. Marhoun, 47. Přibyl, 58. Balík. ŽK: 2:1. ČK: 1:0 (78. P. Prášek). Rozhodčí: Trkovský – Brodský, J. Šťastný. Diváci: 100.

FK Kardašova Řečice – AC Buk 5:4 (1:2)

Pavel Kučera, trenér K. Řečice: „Změny v sestavě musely nastat z důvodu zranění a dovolené, takže jsme měli nový střed zálohy. Hra se tím trochu změnila, nebyli jsme již tak dominantní v kombinaci a držení míče, bylo to víc soubojové, ale derby jsou taková. Po dvacetiminutovém oťukávání, kdy se nic zásadního neudálo, nás poslal do vedení Kupka. Neradovali jsme se však dlouho, přišla chyba v obraně, míč jsme naservírovali hostům přímo na nohu a bylo vyrovnáno. Krátce před pauzou potrestali hosté další naši minelu a do kabin jsme šli s jednogólovým mankem. Do druhé půle naskočil útočník Šergl, jeho levačka začala kouzlit a připravovala jeden nadýchanější centr za druhým. Soupeř nevěděl, co s ním a fauly začaly přibývat. Zmatený sudí začal kupit jednu chybu za druhou, pískal, jak na něj kdo křičel, aniž viděl, co se vlastně stalo. Otáčel fauly a na hřišti přibývalo napětí. V 56. minutě poslal Šergl přihrávku na Slavíka, soupeř do něj ve vápně lehce strčil, náš hráč ztratil rovnováhu, upadl a sudí zapískal penaltu, kterou proměnil Michal. Hodně přísná, to bych nepískl. Pak jsme vypadli z rytmu a Buk dvěma góly odskočil na 2:4. Naštěstí jsme nerezignovali, tým se zvedl a dvěma góly během dvou minut vyrovnal, když se nejprve trefil Roubík a vzápětí si polosřelu Kováře hosté tečovali do vlastní sítě. Rozhodnutí přinesla 86. minuta, kdy se Michala soupeř zezadu skosil ve vápně a pískala se druhá penalta. Tahle byla bez diskusí. Sám faulovaný ji proměnil. Zbytek už jsme ukopali. Na konci ještě přišly nějaké výčitky a strkanice, prý nějakou schytal i rozhodčí. Tohle už k fotbalu nepatří, pak se divíme, že nemá kdo pískat. Na druhou stranu nominace nezkušeného mladého arbitra, který zápas absolutně nezvládl, je kaňkou na tomto zápasu.“

Libor Vrána, trenér Buku: „To že jsme si sami prohráli prakticky vyhrané utkání je jedna věc, ale to, co se dělo na hřišti a mezi diváky po vymyšlené penaltě v 56. minutě, je věc druhá. Tolik provokací a nadávek z obou stran od hráčů i diváků už jsem dlouho neslyšel. Všechno vyvrcholilo strkanicí po závěrečném hvizdu, a to už bylo úplné dno. Svůj poslední příspěvek zakončím otázkou a zároveň odpovědí na ni. Chcete vidět na hřištích respekt k soupeři, rozhodčích k hráčům a slušné fandění na tribunách? Koukněte se na mistrovství světa v ragby.“

Branky: 56. a 86. (2x pen.) Michal, 21. Kupka, 74. V. Roubík, 75. vlastní (M. Šenkýř) – 28. M. Šenkýř, 41. Bula, 60. L. Moravec, 68. Kubín. ŽK: 3:4. Rozhodčí: Hakr – Jelínek, Mikyska. Diváci: 80.

FK Studená – Sokol Neplachov 0:1 (0:0)

Petr Adamec, trenér Studené: „Utkání jsme si prohráli sami, taková porážka se kouše těžce. Měli jsme ze zápasu obavy kvůli výrazným absencím, ale měli jsme jej pod kontrolou a měli jsme vyhrát. V úvodu měl šanci Bláha, který nastoupil do soutěžního zápasu asi po patnácti letech. Poté šel Dvořák dvakrát sám na bránu, jednou situaci vyřešil špatně, podruhé ho vychytal hostující brankář. Soupeř za první poločas nevystřelil mezi tři tyče. Po přestávce pokračovalo naše zahazování šancí a tak přišel trest, když šel Neplachov z druhé střely mezi tyče v 60. minutě do vedení. Poté jsme vrhli všechny síly do útoku a Bláha v tutovce z blízka hlavou napálil břevno. Já sám jsem měl šanci, ale brankář střelu k tyči vychytal. Poté ještě Lindourek krásným volejem protáhl brankáře, Dvořák střílel z vyložené pozice těsně vedle a dělovku Dokulila gólman s problémy zkrotil. Škoda, zápas jsme měli vyhrát tak 3:0 nebo 4:1. Naším vítězstvím je, že Filip Soukal poprvé po onemocnění nastoupil v základu a hrál výborně. Slušný zápas s výbornými rozhodčími skončil pro nás hodně smolně.“

Branka: 60. Houska. Rozhodčí: Cigáň – Rous, Z. Havlík. ŽK: 3:3. Diváci: 150.

SK Ševětín – SK Horní Žďár 2:1 (2:1)

Tomáš Roštek, trenér Horního Žďáru: „Zápas jsme nezvládli, a to ve všech směrech. Domácí vstřelili dva góly nedlouho po sobě po našich chybách, což nás úplně srazilo. Sice se nám do přestávky povedlo snížit, ale to bylo z naší strany za celé utkání vše. Mohli jsme si odvézt i vyšší porážku, ale Ševětín neproměnili penaltu a několik tutových šancí.“

Branky: 32. Petřík, 42. Stoklasa – 45. Princ. ŽK: 1:4. Rozhodčí: Mráz – Hájek, Šafránek. Diváci: 80.

SK Dobrá Voda – Sokol Stráž nad Nežárkou 3:2 (0:2)

Břetislav Chovítek, zastupující trenér Stráže: „Škoda, přeškoda. Kdo neviděl, neuvěří aneb jak prohrát vyhraný zápas. V první půli jsme byli lepším týmem, měli jsme více šancí, podržel nás i gólman Rychlý, když chytil penaltu. Druhý poločas jako bychom zapomněli hrát fotbal. První dva góly si dáme prakticky sami, začneme řešit kraviny okolo a nakonec odjedeme bez bodu. Navíc i třetí obdržená branka byla z kategorie laciných. Je fakt, že nás je zápas od zápasu méně a méně, ale prohrávat takto zbytečně prostě štve. Příští týden nás čeká důležité střetnutí s Lomnicí a pevně věřím, že napravíme další venkovní zaváhání. Opět dík našim fanouškům.“

Branky: 51. a 59. Tomandl, 87. Hostek – 35. Labuť, 38. Bubal. ŽK: 2:4. Rozhodčí: Křížovský – P. Šťastný, Hora. Diváci: 83.