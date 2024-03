Oba týmy vstoupily do jarní části s jednou výraznou posilou. Do včelnického dresu se po šesti letech oblékl brankář Lukáš Holický. Odchovanec klubu pomohl Pelhřimovu k postupu do divize a nadále na Vysočině ještě působí v roli kouče gólmanů.

Dačice zase chtějí profitovat z návratu kanonýra Martina Tomana, který si po sedmi sezonách strávených v divizním Jindřichově Hradci, kde byl pokaždé nejlepším střelcem, odskočil na podzim do rakouského Heidenreichsteinu, ale táhlo jej to do mateřského klubu. Ve dvojici s dalším excelentním snajprem Robinem Štolbou budou postrachem soupeřů.

To ostatně už potvrdili hned v úvodním jarním duelu, kde si navzdory těžkému terénu po průtrži mračen oba připsali po jedné trefě. Štolba sice po druhé žluté kartě putoval pod sprchy, ale v nadcházejícím šlágru jara proti vedoucímu táborskému Meteoru chybět nebude. Hrát se bude na dačickém stadionu v sobotu 30. března (15 hodin).

Naopak na straně Nové Včelnice se v ofenzivě v plné nahotě projevil fakt, že její nejlepší střelec Zdeněk Didek odešel hájit barvy jindřichohradeckého celku. Ne že by si domácí fotbalisté šance nedokázali připravit, ale v koncovce si počínali bezzubě. V úvodu jara mají navíc velice těžký los. Po Dačicích míří na půdu čtvrtého Veselí nad Lužnicí a pak doma hostí druhé Sezimovo Ústí.

Libor Holec, trenér Nové Včelnice: „Získali jsme jako posilu gólmana Holického, ale naopak jsme přišli o střelce Didka, což je velký problém, protože v podstatě nemáme útočníka. Ze Žirovnice se sice vrátil Němeček, ale ten zatím nehraje. V jarní premiéře nás čekal těžký protivník, navíc posílený o Tomana, takže jeho útočná síla ještě vzrostla. My se na to snažili reagovat třemi středovými obránci, ale nevyvarovali jsme se několika chyb, které soupeř potrestal. Při prvním gólu jsme nepochopitelně nechali volného Tomana, který neměl problém přesně zakončit. Druhou brankul jsme inkasovali přímo z rohového kopu. Přestože před kopajícím hráčem stáli dva obránci a ještě jeden náš hráč na přední tyči, balon prošel naší nedůsledností až do sítě. My měli dvě šance, ale nedokázali ani jednu zužitkovat. O přestávce jsme si říkali, že zkusíme zápas ještě zlomit, ale v 52. minutě jsme si nepohlídali protihráče, inkasovali jsme potřetí a bylo de facto rozhodnuto. Hrálo se na těžkém terénu, hosté ale byli fotbalovější.“

Petr Distel, asistent trenéra Dačic: „Do Včelnice jsme jeli s cílem zvítězit, a to se podařilo. Věděli jsme, že nemůžeme nechat domácí hrát, přizpůsobili jsme tomu taktiku a od začátku se snažili vysoko napadat. V úvodu to z naší strany nebyl žádný extra výkon, přesto jsme měli několik příležitostí, které buď zblokovala obrana soupeř nebo je chytil brankář. Ve 20. minutě Štolba našel kolmou přihrávkou Tomana, který střelou k tyči otevřel skóre. Do přestávky jsme chtěli připadat ještě jednu trefu, a přesně to se povedlo Slabému skvěle zahraným rohovým kopem, po němž míč k překvapení všech zapadl přímo do sítě. Do druhé půle jsme vstupovali s cílem neinkasovat a pokud možno přidat ještě uklidňující pojistku. V 52. minutě se po krásné individuální akci Distela nekompromisně trefil Štolba a zbytek utkání jsme si už pohlídali a příležitost dostali i hráči z lavičky. Jediné, co nás mrzí, je vyloučení Štolby po dvou žlutých kartách, přičemž minimálně jedna z nich byla hodně přísná, ale musíme rozhodnutí sudích respektovat. Nyní se musíme dobře připravit na těžký souboj s prvním Meteorem, v němž uvidíme, jak na tom jsme.“