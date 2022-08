Novou Včelnici povede nadále v roli kouče Zdeněk Malý, který by měl vypomoci i na hřišti, do Žirovnice odešel Němeček a z Pelhřimova se naopak vrátil odchovanec klubu Ondřej Blažek.

„To by měla být výrazná posila do ofenzivy, která nás nejvíce trápila. Tuto soutěž jsme delší dobu nehráli, takže přesně nevíme, co od soupeřů očekávat. Ale myslím, že kádr kvalitu má a měl by se pohybovat na špici tabulky,“ soudí předseda včelnického oddílu Luboš Cypra. Napovědět může hned úvodní duel, v němž se favorit představí v Borku.

Do kraje se naopak po dvou letech, kdy jej sami dobrovolně opustili, vrací slavoničtí fotbalisté. Mužstvo trenéra Martina Skoumala po napínavé zápletce těsně ovládlo okresní přebor a v I. B třídě by mělo mít možná nejnižší věkový průměr. I proto nemá ohledně cílů velké oči.

„Většině hráčů je do dvaceti let, takže pro ně je prioritou otrkat se a získávat potřebné zkušenosti. Pro letošní sezonu je cílem záchrana, v dalších letech budou nároky postupně vzrůstat,“ tvrdí kouč Martin Skoumal, který zároveň potvrdil postupný návrat nedávné opory Martina Bodláka po vleklých zdravotních potížích. Slavonice se v obnovené premiéře představí v místním derby na hřišti Nové Bystřice, kterou v minulém ročníku neuvěřitelně decimovala zranění hráčů.

Kdo by měl patřit k favoritům? V uplynulé sezoně skončila za suverénními Třeběticemi druhá Studená, ale její dlouholetý trenér Petr Adamec je v tomto směru opatrný. „Cítím, že to letos na bednu asi nebude, kádr je dlouhodobě pospolu a hladovost se trochu vytrácí. Budeme tedy spokojeni s klidným průběhem sezony a umístěním v horní polovině tabulky,“ pronesl kormidelník souboru od Javořice v nedávném rozhovoru pro Deník.

Hned v úvodním kole dojde na souboj Buku a Suchdolu nad Lužnicí, tedy celků, jež by chtěly rovněž promlouvat do pořadí v nejvyšších patrech tabulky. Hosté mají ještě v živé paměti výprask 0:5 z jarní části minulé sezony, takže na bukovském pažitu budou mít o motivaci navíc, ale výsledky jejich protivníka v přípravě budily respekt.

I. B třída mužů sk. D - program 1. kola (20. a 21. srpna):

Borek – Nová Včelnice (so 10.15), Nová Bystřice – Slavonice (so 13), Studená – Lomnice (so 17), Buk – Suchdol (ne 15), Třeboň B – Horní Žďár (ne 15), Neplachov – Kardašova Řečice (ne 16), Ševětín – České Velenice (ne 17).