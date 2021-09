Krajská fotbalová I. A třída pokračovala čtvrtým kolem. Zástupcům Jindřichohradecka se moc nedařilo. Dačice doma jen remizovala s budějovickou Lokomotivou, Včelnice ztratila všechny body doma s Meteorem a na první výhru stále čeká. I proto trenér Vladimír Bervid nabídl svou funkci k dispozici.

Fotbalisté Nové Včelnice zatím marně čekají na první výhru v sezoně. | Foto: Stanislav Hladík

Centropen Dačice – Lokomotiva Č. Budějovice 3:3 (3:1)

Jan Beneš, trenér Dačic: „Úvod nám příliš nevyšel, přestože jsme si řekli, že musíme začít aktivně. Tím nás překvapil soupeř a zaslouženě se dostal brzy do vedení. Naštěstí nás tato facka probrala a do konce první půle jsme byli jasně lepší, dominovali jsme na míči a vstřelili tři branky, když se trefil dvakrát Přikryl a jednou Křivánek. Další šance jsme ale nevyužili, a to se nám stalo osudným. Soupeř se totiž po změně stran nevzdal, srdnatě bojoval a protože nám se nedařila kombinace, dokázal i dvakrát skórovat. Jde o bodovou ztrátu, neboť si myslím, že jsme byli herně lepší a měli jsme i víc šancí.“