Sokol Suchdol nad Lužnicí – SK Horní Žďár 4:0 (3:0)

Jan Heřman, trenér Suchdola: „Chtěli jsme potvrdit body zvenku, a to se nám podařilo. Ve 22. minutě jsme dali vedoucí gól a za pět minut předali další důležitý, který vnesl na naše kopačky potřebný klid. V závěru poločasu jsme vstřelili ještě třetí gól a myslím, že to hosty zlomilo. Druhá půlka nebyla z naší strany úplně dobrá co se týče přechodu do útoku a kombinace, ale v obraně jsme hráli spolehlivě a navíc opět podal skvělý výkon brankář Kanděra. Po čtvrté branky bylo definitivně po zápase.“

Tomáš Roštek, trenér Horního Žďáru: „utkání pro nás nedopadlo vůbec dobře. Ačkoliv jsme byli aktivnější a více na balonu, domácí trestali naše naivní, hloupé a školácké chyby. Na hřišti se chováme jako úplní začátečníci a vypadá to, že nás nečeká vůbec jednoduché jaro.“

Branky: 22. Špale, 27. Trmal, 45. Nebeský, 80. J. Záruba. ŽK: 2:1. Rozhodčí: Novák – Saidl, Bartyzal. Diváci: 50.

TJ Nová Včelnice – Jiskra Třeboň B 7:0 (5:0)

Luboš Cypra, předseda klubu, Nová Včelnice: „Začali jsme jak reprezentace a ve třetí minutě jsme vedli 2:0. Do přestávky jsme přidali další tři trefy, i když šancí jsme měli mnohem víc. Do druhé půle a v jejím průběhu jsme tak mohli hodně prostřídat a přidali jsme ještě další dva góly. Hráli jsme dobře a podle výsledku je to i vidět.“

Michal Rezek, trenér Třeboně B: „S naším velmi mladým týmem jsme přijeli s taktikou pokusit se uhrát bod, ale po hrubých chybách jsme během pěti minut soupeři doslova darovali dva góly 0:2 a naše plány vzaly za své. Definitivně nás potopily dvě další slepené branky po půlhodině hry. Ve druhé půle to už z naší strany byla frustrace, motali jsme se po hřišti jako vítr v bedně a přál jsem si, abychom to dohráli aspoň bez zranění nebo vyloučení. Náš tým selhal po všech stránkách a na všech postech, od brankáře, který jinak patří k nejlepším v soutěži, až po trenéra… Musíme se soustředit hlavně na domácí zápasy, v nichž jsme více schopní bodovat.“

Branky: 1. Didek, 5. Vokuš, 32. Petráš, 33. Blažek, 42. Pivko, 72. (pen.) D. Jaroš, 90. (pen.) Ködel. ŽK: 2:0. Rozhodčí: Křížek – Hladík, J. Šťastný. Diváci: 105.

Lokomotiva České Velenice – AC Buk 2:5 (1:4)

Karel Macho, předseda klubu, Č. Velenice: „Buk byl jednoznačně lepším týmem a od většího debaklu nás uchránil vynikající Pavel Candra, který zneškodnil minimálně dalších pět tutových šancí hostů. Do brány A-týmu se postavil asi po pěti letech a bylo vidět, že ze svého umění nic nezapomněl. Pozitivní z našeho pohledu je kromě výkonu brankáře snad pouze dvoubrankový účet Mikudima. Bohužel, zažíváme hráčskou krizi, kterou nepamatuji. Když jsem se podíval na hřiště, tak nastoupili pouze dva hráči, kteří hráli v minulé sezoně. Lepíme to, jak se dá, ale kvalita prostě chybí. Přesto jsem rád za kluky, kteří to nevzdali a není jim fotbal ve Velenicích lhostejný.“

Luboš Jasanský, trenér Buku: „Do Velenic jsme přijeli s jasným cílem urvat tři body. Začali jsme aktivně a chtěli jsme určovat tempo hry, což se nám dařilo a ve 13. minutě už jsme vedli 2:0. Poté jsme však neproměnili několik jasných šancí a domácí z ojedinělého útoku snížili. To samé platilo až do přestávky, kdy řadu našich příležitostí skončilo u velenického brankáře. Přesto jsme do konce první půle ještě dvakrát skórovali. Po změně stran jsme zůstali aktivní, měli jsme řadu dalších velkých možností, bohužel jsme ale proměnili pouze jednu. Soupeř pak ještě dokázal snížit, ale z Velenic každopádně zaslouženě vezeme tři body.“

Branky: 16. a 76. Mikudim – 2. a 42. M. Mischnik, 13. Kocourek, 45. Heger, 63. Fiža. Bez karet. Rozhodčí: Valeš – Šíma, Kořínek. Diváci: 60.

FK Kardašova Řečice – SK Ševětín 3:3 (2:2)

Miroslav Zeman, trenér K. Řečice: „Pokračujeme v přestavbě týmu, jež musela přijít, a jsou znát porodní bolesti. Určitě ještě nějaký čas bude trvat, než si to sedne, protože hledáme optimální sestavu. Ale kluci potřebují hrát, aby se mohli zlepšovat, i když některé věci ještě vyhodnocují špatně. Směrem dopředu to jde, ale do defenzivy ještě pokaždé nedokážeme přepnout a pak naši soupeři chodí do brejků. Chybí automatismus v hlavách, kluci musí pochopit, že jedenáct hráčů útočí, ale stejný počet potom hned zase musí bránit. Zatím to zdaleka není dokonalé, touto cestou však chceme jít a časem to doceníme. Proti Ševětínu jsme neodehráli špatné utkání, hosté oproti podzimu hodně posílili, mají tam i zkušené hráče z Třeboně. Prohrávali jsme, poté jsme to otočili, další zvrat předvedl Ševětín, ale pět minut před koncem se nám povedlo srovnat. Mužstvo podobně jako minule v Bystřici prokázalo vnitřní sílu.“

Branky: 18. a 85. Tajml, 22. V. Roubík – 8. a 43. Bárta, 54. Kyrian. ŽK: 0:1. Rozhodčí: Tupý – Průchová, Janovský. Diváci: 100.

Sokol Slavonice – FK Borek 1:1 (1:0)

Martin Skoumal, trenér Slavonic: „Podali jsme velmi kvalitní výkon, jak po taktické, tak po fyzické stránce. Hráli jsme přesně to, co jsme chtěli. První poločas byl z naší strany kvalitní, hráli jsme rychle, a to dělalo Borku problémy. Už v druhé minutě jsme skórovali, bohužel jsme následně neproměnili pokutový kop a selhali i ve stoprocentní šanci. Měli jsme vést 3:0 a nebylo co řešit. Do druhé půle jsme nevstoupili dobře, byli jsme zbytečně pasivní a nechali si vstřelit vyrovnávací branku. Následně jsme zase hru vyrovnali, Borek byl silný na míči, my zase přecházeli rychle do protiútoků. Soupeře jsme drželi až do konce na uzdě a dokonce mohli jsme mohli utkání na samém konci zvrátit v náš prospěch, ale hostující gólman byl proti. Bohužel, šance jsme neproměnili a přes povedený výkon jsme plný počet bodů nezískali, tak jako již několikrát v aktuální sezoně.“

Branky: 2. Pelej – 67. Horejš. ŽK: 2:0. ČK: 0:1 (77. Frank). Rozhodčí: Šíma – Ovčáček, Rous. Diváci: 30.

Tatran Lomnice nad Lužnicí – Sokol Neplachov 1:2 (0:2)

Václav Nohava, předseda klubu, Lomnice: „Byl to od nás hodně bídný výkon a od většího přídělu nás zachránila špatná koncovka hostujících hráčů. Během úvodních patnácti minut jsme dostali dvě branky z rohů a naše hra byla plná nepřesností i zmatků. Neplachov měl daleko více ze hry, ale v koncovce selhával. My snížili až v samém závěru z penalty.“

Branky: 84. (pen.) Čáp – 7. Suchan, 14. Hindy. ŽK: 1:5.Rozhodčí: Hladík – Křížek, J. Šťastný. Diváci: 80.

FK Studená – Jiskra Nová Bystřice nehráno

Petr Adamec, trenér Studené: „ Po třídenním vydatném dešti bylo hřiště pod vodou, hrát se na něm nedalo a utkání s Bystřicí tak bylo kvůli nezpůsobilému terénu odloženo.“