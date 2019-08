TJ Nová Včelnice – Slavia České Budějovice 5:0 (1:0)

Jan Pudil, trenér TJ Nová Včelnice: „Úvodní utkání nám vyšlo nad očekávání a podle mě i ohlasů od diváků, jichž o včelnické pouti dorazilo víc než obvykle, jsme předvedli nejlepší výkon za poslední rok, což nás samozřejmě těší. Kluci si vzali k srdci ponaučení z minulé nepříliš vydařené sezony a za celá zápas pustili Slavii do jediné šance. V obraně byla znát zkušenost Zdeňka Malého, který se do tuzemského fotbalu vrátil po působení v Rakousku. Celý zápas jsme měli výraznou převahu, kterou jsme v první půli vyjádřili pouze jedním gólem Nebeského. Po změně stran to už bylo s produktivitou mnohem lepší. Do černého se trefili dvakrát Nebeský, Blažek a Jaroš.“

Branky: 29., 49. a 71. (pen.) Nebeský, 51. O. Blažek, 86. Jaroš.

Rozhodčí: Cigáň - Boček, Vican. ŽK: 2:3. Diváci: 130.

N. Včelnice: Koudelka – Průša, Jaroš, Malý, Horák – Němeček, Pivko (74. Vokuš), L. Šlapanský, Petráš – O. Blažek (62. V. Hornát), Nebeský.

Centropen Dačice – Meteor Tábor 2:4 (0:2)

Jan Beneš, trenér Centropenu Dačice: „Táborský Meteor, který se v uplynulém ročníku zachraňoval až na poslední chvíli, se pro úvodní utkání jevil jako ideální soupeř, ale realita byla, bohužel, jiná. Hosté vyměnili trenéra, doplnili kádr a působili mnohem kvalitněji. Co jim však zůstalo, byl vyloženě defenzivní styl, který nám vůbec nevyhovuje. Meteor se zakopal na vlastní polovinu, nechal nás kombinovat, ale proti zhuštěné defenzivě jsme se těžko prosazovali. Soupeř tak čekal na naše ztráty a podnikal nebezpečné výpady. V první půli jsme tak dvakrát inkasovali, což nás dostalo pod ještě větší tlak. Hosté přidali po obrátce další dvě branky a bylo rozhodnuto. Našemu týmu však slouží ke cti, že se snažil hrát až do konce a zásluhou dvou gólů Dědiče se mu povedlo v závěru aspoň korigovat výsledek. Nebyl to z naší strany ideální vstup do nového ročníku soutěže, ale výkon v závěrečné dvacetiminutovce nám dává naději do dalších bojů.“

Branky: 78. a 88. Dědič - 39., 45. a 76. Fiala, 65. vlastní (Šimánek).

Rozhodčí: Tauber - Leiš, Kříž. ŽK: 1:2. Diváci: 60.

Dačice: Nosek – Máša (54. Krtek), Brtník, Nováček, Vacek (81. Svoboda) – Diviš (76. Šlápota), Točík, Beneš, Distel (58. Šimánek) – Hric, Dědič.