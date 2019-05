Týmům z Jindřichohradecka se na domácím trávníku moc nedařilo. Nová Včelnice ve druhé půli ztratila dobře rozehraný duel s druhým Chýnovem a oslabené Dačice uhrály proti Týnu nad Vltavou jen bod.

Nová Včelnice – Chýnov 2:4 (2:1)

Libor Holec, asistent trenéra TJ Nová Včelnice 7. místo): „Opět jsme měli potíže se sestavou, ale první půli jsme téměř celou zvládli velmi dobře a zásluhou gólů Ondry Blažka jsme vedli 2:0. V 43. minutě však přišla individuální chyba, po ní šel hostující hráč sám na brankáře a snížil. Jinak to byl v první půli především boj. Po obrátce jsme měli dvě velké šance zvýšit, to se nám však nepodařilo a pak přišla naše klasika, tedy hrubé chyby, které protivník trestal. Bohužel, stále musím opakovat, že nám chybí zkušený hráč do zálohy, který by při našem vedení hru uklidnil a hráče usměrnil, aby si nepočínali tak zbrkle. Z toho pak pramení chyby, po nichž dostáváme laciné branky.“

Branky: 32. a 41. O. Blažek - 43. Hruška, 62. Doubrava, 76. Mládek, 79. Král.

Rozhodčí: Leiš - Náprava, Řehoř. ŽK: 1:0. Diváci: 50.

TJ Nová Včelnice

Koudelka – Mareš, Hulík (76. Holec), L. Šlapanský, Průša – Tuček, Jaroš, Horák (79. D. Matějka), Petráš – Nebeský, O. Blažek.

Dačice – Týn nad Vltavou 1:1 (0:0)

Jan Beneš, trenér Centropenu Dačice (9.): „Kvůli četným absencím jsem musel proti vlastnímu přesvědčení zvolit defenzivnější a pasivnější taktiku. Týn přes zimu posílil o zkušené hráče, kteří nás úvodní půlhodinu k ničemu nepustili. Přesto jsme měli obrovskou šanci, v níž Dědič orazítkoval břevno. Hned na začátku druhého poločasu nám Dědič zajistil vedení, hosté se však poměrně záhy probudili a začali nás přehrávat. Z naší strany to postupně bylo jen čekání na to, až inkasujeme. To přišlo třináct minut před koncem, kdy jsme dostali gól tradičně po rohovém kopu. Vzhledem k průběhu bod bereme a Týnu blahopřeji k předvedené hře.“

Branky: 47. Dědič - 78. Vařil.

Rozhodčí: Písek - Valeš, Kocina. ŽK: 1:2. Diváci: 40.

Centropen Dačice

T. Cettl – Máša, Chyška, Nováček, Smejkal – Šimánek, Brtník, Beneš, Diviš, Hric – Dědič.