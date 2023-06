/FOTOGALERIE/ Kolo před koncem mohly na ševětínském trávníku naplno vypuknout oslavy triumfu. Nová Včelnice tam porazila domácí tým přesvědčivě 3:0, raduje se z prvenství v I. B třídě sk. D a po roce se vrací o soutěž výš. Její největší konkurent z Borku sice nadělil Suchdolu půltucet branek, ale před závěrečným kolem, v němž dojde právě na jejich vzájemný duel, ztrácí čtyři body.

Včelničtí fotbalisté (ve žlutomodrém) po vítězství 3:0 v Ševětíně mohli oslavit prvenství v I. B třídě sk. D. | Foto: archiv klubu

Vítězství na hřišti předposledního Ševětína se však nerodilo úplně snadno. „Od začátku jsme byli herně lepší, ale v prvním poločase se na nás projevovala nervozita z důležitosti utkání, takže nějaké velké šance jsme si nevypracovali. Klíčová však byla branka v 43. minutě, kterou krátce před pauzou vstřelil Blažek. Do druhé půle už jsme vstoupili klidnější a po pěkné akci v 55. minutě zvýšil Didek na 2:0, takže zbytek duelu jsme mohli celkem v klidu kontrolovat. A když v 90. minutě Didek potvrdil výhru třetím gólem, mohli jsme začít slavit. Chtěl bych podkovat fanouškům, kteří nás projeli podpořit v hojném počtu. “ prohlásil předseda klubu Luboš Cypra.

I jeho povedené výkony novovčelnického klubu trochu překvapily. A nutno dodat, že příjemně. „Popravdě, úplně jsem nečekal, že soutěž vyhrajeme a hned po roce se vrátíme zpět. Ale kluci opravdu chtěli a bylo to znát,“ říká.

Přitom start sezony na podzim nebyl vůbec ideální. „Začali jsme porážkou na Borku a poté přišla domácí remíza s Bukem. Ale následně jsme rozjeli sérii jednadvaceti utkání bez porážky, kterou ukončil až za podivných okolností ze strany sudích Neplachov. Ale nenechali jsme se tím rozhodit. Naopak, zdravě nás to vyhecovalo a výsledkem je naše prvenství,“ těší šéfa klubu, který v roli vedoucího mužstva nechybí na žádném zápase.

Zároveň připomněl, že mužstvo podávalo solidní a vyrovnané výkony a v žádném zápase vyloženě nepropadlo. Zakolísání se naopak na jaře nevyhnulo ambicióznímu Borku, který si dělal rovněž naděje na prvenství.

„Když se ohlédnu zpátky, nevyšlo nám snad jediné utkání na hřišti posledních Českých Velenic, ale i tam jsme to silou vůle dotáhli do vítězného konce,“ podotkl.

Včelnické fotbalisty koučuje z hlavičky patriot Jan Pudil a přímo ze hřiště Michal Pivko a tato spolupráce jde hráčům k duhu. Za strůjce úspěchu lze vyzdvihnout kapitána Lubomíra Šlapanského, Ondřeje Blažka, Marka Petráše či nejlepšího střelce týmu Zdeňka Didka. „Ale takhle bych mohl jmenovat celou základní sestavu. Nerad bych na někoho zapomněl. Každý byl důležitou součástí týmu,“ tvrdí Luboš Cypra.

Velké změny v kádru se během letní přestávky neočekávají. „Skončit chtěl Zdeněk Malý, ale doufáme, že si to rozmyslí. Jinak o žádném odchodu zatím nevím. A co se týče nějakých posil, zatím to moc nadějně nevypadá, takže si zřejmě budeme muset vystačit se stávajícím kádrem. Je třeba dobře potrénovat a hlavně si to nenechat znechutit, když se třeba nebude hned dařit podle představ,“ domnívá se předseda fotbalového oddílu.

V závěrečném utkání I. B třídy se včelnický lídr tabulky střetne v sobotu 17. června s druhým Borkem (13.30 hodin), ale domácí tým nebude ani zdaleka kompletní. „Několik hráčů jede kamarádovi na svatbu, máme i nějaké zraněné, takže teprve uvidíme, jak to poskládáme. Ještě, že už je rozhodnuto,“ dodal Luboš Cypra.