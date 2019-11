TJ Nová Včelnice – Sokol Bernartice 1:0 (1:0)

Jan Pudil, trenér TJ Nová Včelnice (7. místo): „Hosté přijeli s taktikou nakopávaných míčů za obranu, což nám na začátku dělalo potíže. Navíc byli výškově nad námi. My se snažili hrát po zemi a postupně jsme převzali taktovku. Ve 23. minutě ještě Mareš v jasné šanci nechal vyniknout brankáře hostů, ale o pět minut později už jeho střela z rohu velkého vápna skončila v síti. Do přestávky už se hra odvíjela bez větších šancí. Do druhého poločasu hosté nastoupili se snahou s výsledkem něco udělat, ale naši obranu, která pracovala velmi dobře, moc neprověřili. Přišla však 81. minuta, kdy Tuček běžel sám na brankáře a neproměnil a hned z protiútoku nám všechny tři body zachránil zázračným zákrokem brankáře Vokuš. Naštěstí se tak nepotvrdila stará pravda nedáš dostaneš. Musím kluky pochválit za bojovnost a těší nás, že jsme poslední tři zápasy vyhráli a nedostali ani gól.“

Branka: 25. Mareš.

Rozhodčí: Jarolím - Leiš, Bartůněk. ŽK: 3:2. Diváci: 80.

N. Včelnice: Vokuš – Horák, Malý, L. Šlapanský, Průša – Mareš, Pivko (65. Vajda), Tuček (82. O. Šlapanský), Němeček, Petráš – Blažek.

Centropen Dačice – Lokomotiva Veselí nad Lužnicí 2:1 (2:1)

Jan Beneš, trenér Centropenu Dačice (9.): „Velmi důležité tři body zůstaly doma, ale získali jsme je po upracovaném a nepříliš kvalitním výkonu. Na rozdíl od minulého zápasu v Nemanicích se nám nedařila kombinace a nevytvářeli jsme si tolik příležitostí. Přesto jsme se dostali do dvoubrankového vedení a vypadalo to, že budeme mít zápas pod kontrolou. V závěru první půle ovšem soupeř po naší chybě snížil a dostal se zpátky do hry. Celý druhý poločas už nebyl tolik o fotbale jako spíše o bojovnosti a tu jsme měli přece jen trochu větší. Ani jeden tým si v druhém dějství nepřipravil žádnou větší příležitost a tak se už skóre neměnilo. Za důležité body jsem rád, ale větší radost by mi udělalo, kdybychom je získali po fotbalovějším výkonu.“

Branky: 18. Dědič, 39. vlastní (Mach) - 42. Lukáš.

Rozhodčí: Votava - Tůma, Náprava. ŽK: 1:1. Diváci: 30.

Dačice: V. Zejda – T. Zejda, Brtník (46. Máša), Nováček, Křivánek(76. Beníček) – Distel (65. Hric), Točík, M. Votava, Šimánek (84. Vítkovský) – Beneš, Dědič.